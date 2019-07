Mỹ Giúp CSVN Giao Thương Tốt Hơn

Mỹ đã bắt đầu thực hiện dự án 5 năm trị giá 21.78 triệu đô la để giúp chính quyền CSVN “thực hiện tốt các cam kết tạo thuận lợi về thương mại cho doanh nghiệp trong và ngoài nước,” theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 12 tháng 7.Bản tin viết như sau.Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) vừa khởi động Dự án Tạo thuận lợi thương mại trị giá 21,78 triệu đôla bằng cách giúp Việt Nam giảm thời gian thông qua hàng hóa xuất nhập khẩu, giúp áp dụng và triển khai cách tiếp cận quản lý rủi ro đối với cơ quan hải quan và các cơ quan kiểm tra chuyên ngành.Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam hôm 10/7 cho biết USAID và Bộ Tài chính Việt Nam đã tổ chức buổi lễ khởi động dự án Tạo thuận lợi Thương mại do USAID tài trợ, nhằm giúp Việt Nam thực hiện tốt các cam kết tạo thuận lợi về thương mại cho doanh nghiệp trong và ngoài nước.Dự án được thực hiện trong vòng 5 năm với tổng vốn dự kiến của dự án là 22,22 triệu đôla, trong đó vốn ODA không hoàn lại là 21,78 triệu đôla, tương đương gần 495 tỷ đồng và vốn đối ứng của phía Việt Nam là 10 tỷ đồng.Sáu tỉnh thành đầu tiên được lựa chọn để thực hiện dự án bao gồm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Trị, Đà Nẵng, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh.Ông Claudio Dordi, Giám đốc Dự án cho biết, Dự án thuận lợi thương mại sẽ hỗ trợ Việt Nam xây dựng một môi trường thương mại và đầu tư hấp dẫn hơn và dễ dự đoán hơn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước cũng như các nhà thương mại và đầu tư quốc tế.Trang VietnamPlus trích lời ông Dordi cho biết một trong những hợp phần của dự án là hỗ trợ các sáng kiến pháp lý và thể chế nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả hiệp định thương mại tự do.Trang Infonet trích lời Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu tại lễ khởi động dự án nói: “Dự án Tạo thuận lợi thương mại do USAID tài trợ là rất cần thiết trong bối cảnh Việt Nam đang tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP và EVFTA.”Ông Daniel Kritenbrink, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực tạo thuận lợi thương mại tự do, công bằng và các bên đều có lợi và công cuộc cải cách môi trường kinh doanh của Việt Nam cũng như năng lực cạnh tranh quốc gia.“Chính phủ Hoa Kỳ cam kết thúc đẩy thương mại công bằng, bình đẳng với Việt Nam, hướng tới môi trường kinh doanh thuận lợi, cắt giảm thủ tục hành chính,” trang Công Thương trích lời Đại sứ Kritenbrink nói.Trong hình, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) khởi động Dự án Tạo thuận lợi thương mại trị giá 21,78 triệu đôla bằng cách giúp Việt Nam giảm thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, ngày 10/7/2019. Photo US Embassy Hanoi