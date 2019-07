Thân Nhân Đi Thăm Tù Bị Đánh Dập

Chính quyền CSVN không những đối xử tàn ác với các tù nhân lương tâm mà còn đối xử tàn bạo với các bạn bè và thân nhân của những người tù, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 12 tháng 7.Bản tin RFa viết như sau.Một nhóm hơn 20 nhà hoạt động xã hội đồng hành cùng thân nhân tù chính trị đến Trại 6, Thanh Chương, Nghệ An bị hành hung nặng nề vào ngày 12 tháng 7 bởi những thành phần lạ mặt trước sự chứng kiến của công an.Cụ thể vụ tấn công hành hung xả ra vào lúc hơn 2 giờ chiều 12/7/2019, khi 50 người mặc thường phục dùng gậy và mũ bảo hiểm tấn công nhóm các nhà hoạt động và thân nhân tù chính trị ở khu vực cách cổng Trại giam số 6 - Thanh Chương, Nghệ An khoảng vài trăm mét.Ông Trịnh Bá Khiêm, một cựu tù nhân lương tâm từng ở Trại 6, người cũng bị đánh trong vụ việc cho biết, ông nhận ra một công an quản giáo và một người tù án ma túy nằm trong số những người lạ mặt đánh các nhà hoạt động. Ông nói qua điện thoại như sau:“Tôi đã nhận ra tên cán bộ Du, là tên cán bộ quản giáo ở khu chính trị ra chỉ đạo công an thường phục và côn đồ ra đánh đoàn chúng tôi.Tên thứ hai là tên Phương, án ma túy 20 năm tù, tên này thuộc dạng vẫn ở trong trại giam mà chúng nó đưa ra khỏi trại giam để chỉ đạo cho côn đồ đánh đoàn chúng tôi.Đúng đấy, tôi nhìn thấy đấy, trước đây tôi cũng bị giam trong trại 6 nên nhận ra được mặt chúng,” ông Trịnh Bá Khiêm từng bị xử 18 tháng tù giam vì đứng lên chống lại cưỡng chế đất đai ở xã Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội khẳng định.Phóng viên Đài Á Châu Tự Do gọi điện cho Trại giam số 6 nhưng không liên lạc được, chúng tôi cũng gọi cho công an huyện Thanh Chương thì viên trực ban cho hay, không biết gì về vụ việc.Trại giam số 6 là nơi có ít nhất 4 Tù nhân lương tâm gồm Trương Minh Đức, Đào Quang Thực, Nguyễn Văn Túc, Trần Phi Dũng tuyệt thực từ ngày 10/6/2019 để phản đối cán bộ trại giam tháo các quạt điện trong thời tiết nắng nóng hơn 40 độ C.Những người bị đánh chiều 12/7 là những nhà hoạt động đi cùng với người thân của TNLT Trương Minh Đức để đến thăm hỏi tình trạng sức khỏe của ông.Bà Nguyễn Thúy Hạnh, người sáng lập quỹ 50K trợ giúp cho gia đình các TNLT kể lại: “Khi mà chúng tôi đến nơi bọn chúng đã chặn trước một xe tải to để xe chúng tôi không đi qua được, chúng tôi đành phải xuống đi bộ thì chúng nó xông ra khoảng 50 tên.Sau đấy thì anh Trịnh Bá Khiêm nhận ra chúng là quản giáo và những tên tù được tự do thế nào đấy. Chúng xông vào đánh anh Chênh đầu tiên, vì anh là người đi đầu và đôi co với chúng. Khi mà chúng chặn đường chúng tôi thì anh Chênh là người đôi co với chúng nó để chúng tôi được đi tiếp, nên chúng nó thù anh và đánh anh một cách dã man.Tất cả chúng nó, 4-5 thằng xông vào đánh hội đồng anh Chênh, tôi ở ngoài kêu lên và xông vào can thì sau nó đó đánh và đấm vào mặt mũi tôi. Dẫm đạp tôi xuống dưới mương và đánh tất cả những người còn lại.”Cũng theo bà Hạnh, vợ của ký giả Trương Minh Đức là bà Nguyễn Thị Kim Thanh không được gặp mặt chồng hôm nay, ngoài ra bà còn bị đập điện thoại và bị bắt đi bộ từ trong trại đi một quãng xa ra bên ngoài trong tình trạng vừa mới trải qua một ca mổ bụng.Đây không phải lần đầu tiên những nhà hoạt động trong nước bị các thành phần mặc đồ dân sự tấn công, hành hung, lăng mạ. Hồi năm 2014, bên ngoài Trại giam số 6, Thanh Chương - Nghệ An cũng xảy ra vụ việc các nhà hoạt động bị đánh đổ máu khi đi đón ông Trịnh Bá Khiêm mãn hạn tù trở về. Con trai ông này là anh Trịnh Bá Tư bị đánh chấn thương mắt.Trong hình, nhóm các nhà hoạt động xã hội đến Trại 6, Thanh Chương, Nghệ An bị hành hung.