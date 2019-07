Thu Hồi Hamburger, Hot Dog Ở Nhiều Tiệm

Công ty chế tạo bánh hamburger và hot dog đã tự nguyện đưa ra lệnh thu hồi các sản phẩm của họ sau khi bị khám phá những mảnh nhỏ nhựa cứng trong dụng cụ sản xuất. Các sản phẩm bị ảnh hưởng được dáng nhãn bán dưới tên 7-Eleven, Bravo, Clover Valley, Family Style, Flowers, Food Depot, Great Value, Grissom’s Mill, Hitchcock’s, Home Pride, Ideal, Ingles, Laura Lynn, L’Oven Fresh, Market Pantry, Members Mark, Natural Grain, Nature’s Own, Oven Fresh, Piggly Wiggly, Publix, SE Grocers, Sedano’s, Sunbeam, WM và Wonder brands. Công ty Flower Foods nói rằng các sản phẩm được phân phối tới các nhà bán lẻ tại Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Missouri, Mississippi, North Carolina, Ohio, South Carolina, Tennessee, Texas, Virginia và West Virginia, và tất cả đều có ghi “Best By Date” từ ngày 17 đến 19 tháng 7 năm 2019.