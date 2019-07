Biển Đông: Việt, Phi Chống TC

Cái gì cũng phải phải phân phân thôi, quá lố làm sao chịu nổi, tức nước phải vỡ bờ. Chính qui luật đấu tranh của CS cũng nói sức ép càng nhiều, sức bật càng cao. Tình hình Biển Đông đã đến lúc các nước láng giềng của TC hết chịu nổi TC với kiểu ăn ngang nói ngược, chiếm biển cướp đảo của các nuớc láng giềng. Nạn nhân nặng nhứt là VNCS cùng ý thức hệ chánh trị với TC cũng hết chịu nổi TC. Phi luật tân với TT Duterte có lúc trở cờ bay qua Bắc Kinh la ó chống Mỹ cũng hết chịu nổi TC. Túi tham của TC là không đáy.Thế cho nên gần đây hai nạn nhân bị TC xâm lấn, xâm chiến biển đảo nhiều nhứt bắt đầu phản ứng chống TC. Tiêu biểu như Việt Nam phản đối và bác bỏ lệnh của TQ cấm đánh bắt cá từ 1 tháng 5 đến ngày 16 tháng 8 mà TC đơn phương ban hành ở Biển Đông. Hà nội nói quyết định này của TC xâm phạm chủ quyền đối và các lợi ích pháp lý khác của Việt Nam trong vùng biển mà hai nước có tranh chấp. Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đơn phương loan báo lệnh cấm đánh bắt cá bắt đầu .Hà nội lên án nào tàu Trung Quốc cướp tài sản của ngư dân ở Hoàng Sa. Bộ Ngoại giao CSVN khẳng định việc tàu Trung Quốc xua đuổi, thu tài sản ngư dân ở Hoàng Sa đã xâm phạm chủ quyền Việt Nam và luật quốc tế. Hội Nghề cá VNCS cũng phản đối Trung Quốc cướp mực của ngư dân Quảng Nam.Hà nội tố cáo nào tàu công vụ Trung Quốc đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế, vi phạm Thoả thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa hai bên, đe dọa an toàn, tài sản của ngư dân Việt Nam đang hoạt động bình thường tại vùng biển này. Phát ngôn viên ngoai giao CSVN công khai tuyên bố trong cuộc họp báo, hài tội tàu Trung Quốc xua đuổi, thu tài sản và ngư cụ tàu cá của VN ở quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam."Việt Nam kiên quyết phản đối hành động nêu trên của phía Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc xử lý nghiêm và có hình thức giáo dục các nhân viên tàu công vụ vi phạm, bồi thường thỏa đáng cho ngư dân Việt Nam, không để tái diễn các sự việc tương tự."Mặt khác đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 19/6 đã phản đối trực tiếp với đại diện đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội để phản đối và yêu cầu xác minh hành động của nhân viên tàu công vụ Trung Quốc. Bà Hằng nêu rõ Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình đối với Hoàng Sa và Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế.Còn Hội nghề cá Việt Nam cụ thể tố cáo một tàu sắt sơn màu trắng mang số hiệu 46305, treo cờ Trung Quốc, cập đến áp sát, cho người leo lên tàu đe dọa tính mạng thuyền viên và cướp hai tấn mực của ngư dân, trị giá hơn 250 triệu đồng của tàu cá Qna 91441 của ngư dân Quảng Nam ngày 2/6 đang ở cách đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa khoảng 22 hải lý thì Hội Nghề cá Việt Nam ngày 10/6 có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương phản đối phía Trung Quốc cướp tài sản của tàu cá Quảng Nam.Ngoài ra trong cuộc họp báo thường kỳ, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc báo chí Đài Loan đưa tin hang không mẫu hạm duy nhất của Trung Quốc đang đi vào biển Đông. “Việt Nam luôn theo dõi chặt chẽ các diễn biến trên biển Đông. Chúng tôi sẽ xác minh thông tin này”, bà Hằng nói.Về thông tin đầu tháng này, chỉ huy lực lượng tuần duyên Mỹ ở Thái Bình Dương cho biết lực lượng này sẽ tăng cường hoạt động trên biển Đông, bà Hằng cho biết Việt Nam đề nghị các nước tiếp tục có đóng góp tích cực, thiết thực vào việc duy trì hoà bình, ổn định, tôn trọng và thực hiện các nghĩa vụ pháp lý liên quan, thượng tôn pháp luật trên các vùng biển và đại dương.Hãng tin CNN của Mỹ hôm 21/6 cho biết hãng này đã có được những hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc vừa khai triển ít nhất 4 máy bay chiến đấu J-10 ra đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp với Việt Nam.Theo CNN, những hình ảnh vệ tinh này được chụp hôm 19/6. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc khai triển máy bay J-10 ra các đảo do nước này kiểm soát ở Biển Đông.Quần đảo Hoàng Sa đã từng do Việt Nam kiểm soát. Tuy nhiên, vào năm 1974, Trung Quốc đã mang quân ra chiếm quần đảo này và kiểm soát toàn bộ quần đảo từ đó đến nay.Còn Phi luật tân, nước bị TC chiếm biển đảo ít hơn CSVN bị, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói trong một bài phát biểu hôm 4/4, rằng ông không có nhiều lựa chọn ngoài việc ra lệnh cho quân đội ‘chuẩn bị thực hiện các nhiệm vụ cảm tử’, nếu một hòn đảo do Philippines kiểm soát bị đe dọa.Trong một động thái hiếm hoi, Bộ Ngoại giao Philippines hôm 4/4 chỉ trích sự hiện diện của một số lượng lớn tàu Trung Quốc ở gần các đảo và bãi đá thuộc quyền kiểm soát của Philippines trong Biển Đông. Bộ Ngoại giao nói sự hiện diện của các tàu Trung Quốc tại đó là bất hợp pháp.Từ tháng 1 cho đến tháng 3 năm nay, quân đội Philippines theo dõi hơn 200 tàu Trung Quốc tại khu vực tranh chấp có tên Sandy Cay- Việt Nam gọi là đảo Sơn Ca, gần một hòn đảo do Philippines chiếm đóng có tên là Pag-asa theo cách gọi của Philippines, Việt Nam gọi là đảo Thị Tứ.Trong cuộc họp Thượng đỉnh ASEAN kỳ này các lãnh đạo các nước ASEAN hôm 23/6 ra tuyên bố chung kêu gọi các nước kiềm chế trong các hoạt động của mình ở Biển Đông để tránh làm phức tạp thêm tình hình.Tuyên bố chung như mọi năm không nêu tên cụ thể bất cứ nước nào có liên quan đến tình hình căng thẳng ở Biển Đông, nhưng tất cả đều thầm nghĩ nước đó là TC.Tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 34 diễn ra tại Bangkok hôm 23/6, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã cáo giác tàu cá Phi luật tân bị một tàu Trung Quốc đâm tại bãi Cỏ Rong (Recto Bank) và cảm ơn thủy thủ đoàn Việt Nam đã cứu sống ngư dân Philippines bị bỏ mặc trên biển, theo trang Inquirer.Có thể nói đây là thời điểm hai nước nạn nhân Việt và Phi hết chịu nổi TC, lên tiếng chống đối TC đã và đang cướp biển đảo của Việt Nam và Phi luật tân ở Biển Đông./.(VA)