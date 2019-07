Apple Xóa Ứng Dụng Điện Thoại Vì Theo Đòi Hỏi Của CSVN

Công ty Apple nói rằng họ đã thực hiện theo yêu cầu của Việt Nam để gỡ bỏ các ứng dụng mà công ty này nói là “có dấu hiệu vi phạm luật pháp,” theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 5 tháng 7.Bản tin VOA viết như sau.Hãng Apple thực hiện yêu cầu của phía Việt Nam, gỡ bỏ chín ứng dụng liên quan có dấu hiệu vi phạm luật pháp về hành vi đánh bạc, theo một báo cáo mới đây do hãng này công bố hôm 02/07.Bản báo cáo cho biết từ tháng 7 cho đến tháng 12 năm ngoái, Việt Nam đã đề nghị phía Apple xoá 29 ứng dụng khỏi App Store với lý do những ứng dụng này “có liên quan tới việc điều tra các ứng dụng đánh bạc bất hợp pháp và trò chơi không phép’.Việt Nam nằm trong số 11 quốc gia đã đưa ra những yêu cầu tương tự, kết quả là Apple đã xóa 634/700 ứng dụng trong 6 tháng kết thúc vào tháng 12.2018. Hầu hết những yêu cầu đến từ Trung Quốc. Tuy nhiên, Apple không tiết lộ tên của các ứng dụng đã được yêu cầu gỡ xuống.Trung Quốc chủ yếu đưa ra những yêu cầu liên quan đến cờ bạc hoặc khiêu dâm bất hợp pháp. Ngoài ra, nhiều quốc gia khác cũng phần lớn tập trung vào các ứng dụng cờ bạc bất hợp pháp.Đánh bạc online vẫn là một hành vi bị cấm tại Việt Nam, mặc dù quốc gia Đông Nam Á này trong thời gian gần đây đã dễ dãi hơn trong cái nhìn về hoạt động cờ bạc.Trong một diễn biến liên quan, hãng trò chơi di động Supercell với tựa game đình đám Clash of Clan đã tuyên bố rút khỏi thị trường Việt Nam vì “một số vấn đề quy định pháp lý.”