Không Xuất Được Sang TC, Nông Thủy Sản Việt Khốn Đốn

Gần 1000 tấn mực khô của dân Quảng Nam ứ đọng vì không xuất được sang Trung Quốc.Không chỉ mực khô, các mặt hàng nông sản của Việt Nam như mít, sầu riêng... cũng đang bị tắc đường xuất sang Trung Quốc do sự thay đổi chính sách nhập khẩu của nước này, theo VnExpress.Ông Nguyễn Văn Thịnh, phó chủ tịch huyện Núi Thành (Quảng Nam) cho biết, tại bến cảng địa phương còn 930 tấn mực khô tồn đọng, trong đó khoảng 800 tấn trên tàu ngư dân và 130 tấn trong kho của thương lái.VnExpress cho biết trong số hàng ứ lại nói trên, tồn đọng nhiều nhất là mực xà, mực ma, vốn được đánh bắt gần bờ nhiều ở vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa.Trước đây, mực xà chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc qua đường tiểu ngạch, tuy nhiên gần đây, phía Trung Quốc yêu cầu chuyển sang chính ngạch và truy xuất nguồn gốc nên không bán được.Mặt khác, được cảnh báo từ trước nhưng nông dân không để ý đáp ứng yêu cầu chính ngạch nên cũng bị Trung Quốc từ chối nhập khẩu một số mặt hàng trái cây.Theo VnExpress, như tại Lâm Đồng, nông dân đang chật vật vì sầu riêng không xuất được nên xuống giá ê chề. So với đầu vụ cách đây 1 tháng, giống sầu riêng Ri 6 mua vào giảm từ 60,000 đến 70,000 đồng một kg khi chỉ còn 35,000-45,000 đồng một kg; sầu riêng giống ghép Thái Lan, Mong-thong cũng giảm một nửa, còn 40,000-50,000 đồng một kg. Nhiều nông dân Lâm Đồng túng cùng phải mang sầu riêng ra dọc Quốc lộ 20 bán cho khách đi đường hoặc gửi xe khách đưa vào Sài Gòn bán lẻ với giá rẻ hơn so với đầu vụ.Cùng số phận với sầu riêng, mít thái tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, giá loại 1 còn 18,000 đồng/kg, loại 2 là 10,000 đồng/kg, trong khi hồi quý 1 đã từng lên đến 70,000-80,000 đồng/kg.Thực tế, những khuyến cáo về thay đổi chính sách nhập khẩu hàng hóa của Trung Quốc trong năm 2019 đã được thông báo từ đầu 2018. Tuy nhiên, do người dân thiếu quan tâm, thương lái thu mua cũng thiếu hiểu biết nên dẫn đến tình trạng hàng nhiều nhưng xuất không được, ghi nhận của VnExpress.