LS Trần Vũ Hải Bị CSVN Truy Tố

Luật Sư tranh đấu cho nhân quyền Trần Vũ Hải đã bị công an CSVN truy tố vì tội “trốn thuế,” trong khi công an vào nhà ông Hải để điều tra thì lại tịch thu các tài liệu liên quan đến blogger Trương Duy Nhất, theo bản tin hôm 2 tháng 7 của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết.Bản tin RFA viết như sau.Sáng ngày 2 tháng 7 năm 2019, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét nhà riêng cùng với văn phòng làm việc tại Hà Nội đối với luật sư Trần Vũ Hải để điều tra về hành vi "trốn thuế" liên quan đến một vụ mua bán đất đai ở Khánh Hòa.Tuy nhiên, khi khám xét công an lại thu giữ luôn cả những tài liệu bao gồm hồ sơ vụ việc blogger Trương Duy Nhất của Đài Á Châu Tự Do, được cho là bị mật vụ Việt Nam bắt cóc từ Thái Lan về nước mà ông Hải là luật sư bào chữa.Thông tin này được luật sư Ngô Anh Tuấn đăng tải trong thông cáo báo chí trên trang cá nhân vào chiều 2/7. Luật sư Ngô Anh Tuấn được luật sư Trần Vũ Hải mời chứng kiến việc khám xét.nhưng không được chấp nhận. Luật sư Ngô Anh Tuấn nói với Đài Á Châu Tự Do:“Trong quá trình khám xét, theo yêu cầu của luật sư Trần Vũ Hải thì phải có mặt của các luật sư khác là đúng, đó là yêu cầu chính đáng mà không được chấp nhận là không đúng quy định của pháp luật.”Theo luật sư Tuấn, phía cơ quan điều tra không bắt giữ ông Trần Vũ Hải và vợ là bà Ngô Tuyết Phương. Cả hai người bị quy kết là đã ký vào những giấy tờ mua bán nhà đất tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà vào ngày 10/8/2016, giúp người bán nhà đất trốn thuế với số tiền là 276 triệu đồng.Phía gia đình luật sư Trần Vũ Hải đã giải trình với cơ quan điều tra nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Người bị coi là trốn thuế đã yêu cầu nộp thuế nhưng chưa được chấp nhận.Dù vậy, cơ quan điều tra công an tỉnh Khánh Hoà vẫn ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải về hành vi được coi là giúp sức trốn thuế cho người bán.Cũng theo thông cáo báo chí, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hoà với sự hỗ trợ của một số sỹ quan Bộ Công an và một số người mặc thường phục đã thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật không liên quan tới vụ án, trong đó có một số hồ sơ bào chữa những vụ án quan trọng tại Việt Nam.Đặc biệt có hồ sơ vụ án blogger Trương Duy Nhất mà luật sư Trần Vũ Hải đã yêu cầu cấp thủ tục bào chữa nhưng hơn 3 tháng nay vẫn chưa được chấp nhận, mặc dù ông luật sư Hải đã liên tục khiếu nại đến các cấp có thẩm quyền.Vào chiều tối ngày 2/7, luật sư Trân Vũ Hải đã có thông báo chính thức về ý kiến của ông bằng văn bản và được đăng tải trên FB cá nhân của luật sư Ngô Anh Tuấn. Ông viết: "Việc bắt đầu khám xét mà không có mặt tôi là trái luật. Tôi không chịu trách nhiệm về những tài liệu, đồ vật bị thu giữ hay mất đi trong quá trình khám xét".Luật sư Trần Vũ Hải cũng yêu cầu công an phải trả lại cho ông những tài liệu và đồ vật trong phòng ông đã bị thu giữ vì khoogn có liên quan đến vụ án hình sự về việc trốn thuế do mua bán nhà đất ngày 10/8/2016 tại Nha Trang.Luật sư Trần Vũ Hải, sinh năm 1962 từng tu nghiệp tại Đức năm 1986. Ông là luật sư bào chữa cho các nhà hoạt động trong những vụ án nhạy cảm ở Việt Nam như chính trị, khiếu nại đất đai tập thể, nạn nhân bị oan sai bởi chính quyền…Một số vụ việc gần đây mà ông có tham gia với vai trò luật sư như: cưỡng chế đất Vườn rau Lộc Hưng, blogger Trương Duy Nhất bị bắt cóc hay bào chữa cho bác sĩ Hoàng Công Lương vụ chạy thận ở Hòa Bình làm 9 người chết.Năm 2015, ông Hải bất ngờ bị triệu tập để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” khi dự định cùng với các luật sư Lê Văn Luân và Trần Thu Nam đi gặp ông Nguyễn Đức Chung khi đó là Giám đốc Công an TPHN.Hai luật sư này vừa bị hành hung khi tham gia vụ án em Đỗ Đăng Dư bị đánh chết trong nhà tạm giam của Công an TP Hà Nội.Trong hình là Luật sư Trần Vũ Hải.