Pechanga Resort Casino: Đẳng Cấp Sang Trọng Mới ở Nam Cali

Mời xem chương trình truyền hình “Hollywood First Look Features”.

Với vị thế hiện là cơ sở resort/casino lớn nhất ở Bờ Tây Hoa Kỳ, Pechanga Resort Casino đang cống hiến quý khách đến vui chơi một mức độ sang trọng thỏa đáng kết hợp những yếu tố tinh tế của di sản Bộ Tộc bản địa vào những cảm nghiệm kiến trúc và vui nghỉ resort. Công trình nới rộng lớn lao đã mang đến thêm 568 phòng và suite khách sạn hạng AAA Four Diamond, một quần thể hồ tắm rộng 4.5 acre, thêm hai nhà hàng mới, một khu Spa sang trọng hai tầng với trung tâm tập thể dục và phòng tập yoga, và một diện tích 68,000 sq ft khác nữa cho các buổi hội họp và các sinh hoạt, bao gồm rạp Pechanga Summit rộng 40,000 sq ft.Xin hãy đến nghỉ lại tại một trong 1,090 phòng và suite sang trọng của chúng tôi; mỗi phòng đều có những tiện nghi mới nhất, thoải mái và thuận tiện. Chơi bất kỳ máy nào trong số 4,500 máy kéo slot và tại bất kỳ bàn bài nào trong số 154 bàn bài, hay chơi xả láng tại Phòng Poker Pechanga. Quý vị còn có thể tới đánh cá ngựa ở khu đặt cược Off-Track Betting Parlor mới. Ở Pechanga – cơ sở Resort Casino lớn nhất và tuyệt vời nhất vùng Bờ Tây – quý vị thật dễ dàng tận hưởng những sự kết hợp tuyệt vời.Xin hãy đến vẫy vùng vui đùa nước mát ở ốc đảo hồ tắm nhiệt đới mới của chúng tôi – The Cove. Với bốn hồ tắm – trong đó có hồ tắm chính với một quầy bar có thể bơi tới tận chỗ và một hồ tắm gia đình với một cầu trượt nước và một khu nước cạn để vẫy vùng vui đùa nước mát – ba spa, một nhà hàng chuyên biệt và 27 lều cabana rộng rãi khoảng khoát, trang trí thật đẹp cho mướn, thiên đường dưới ánh mặt trời đang chờ đón quý vị.Cái thú hưởng thụ món ăn thức uống thật ngon của quý vị sẽ được thoả mãn tại một trong 13 nhà hàng của chúng tôi. Cho dù cái món ưa chuộng đó có là món bí tết ‘prime steak’, hay sushi mới chuẩn bị xong, mì ‘pasta’ đầy hương vị, món Á Châu sáng tạo, phần ‘barbecue’ hậu hĩ, những món Cali bình dị, một bữa lỡ ‘brunch’ Chủ Nhật hay những món hương vị quen thuộc thân thương quý vị ưa thích, chúng tôi đều có một món ngon lành, thỏa mãn cho từng loại khẩu vị.Mời quý vị đến làm tươi mới, bồi bổ năng lực và sinh động trở lại tại Spa Pechanga sang trọng, hoàn toàn mới. Mười bảy phòng trị liệu cùng các dịch vụ massage và facial thực hiện riêng theo từng người, với các loại cây lá bản địa, xông hơi ướt ‘steam’/xông hơi khô ‘sauna’, một trung tâm tập thể dục tân tiến cùng một salon làm móng tay, cắt tóc và làm tóc trọn vẹn dịch vụ đang đón chờ quý khách. Những tiện nghi thật phong phú của chúng tôi đã được thiết kế trong đường hướng tạo dựng cống hiến một cơ hội tiến tới sống khỏe, sống mạnh, sống đẹp.Cho dù quý vị trù hoạch một buổi họp cho 50 người, một đám cưới cho 100 người, một buổi đại tiệc cho 1,000 thực khách hay một chương trình nhạc hội huy hoàng tráng lệ, không gian tổ chức các buổi sinh hoạt mới – Pechanga Summit – có đủ mọi thứ mọi người cần để thực hiện bất kỳ sinh hoạt nào. Các nhà giải trí, các buổi nhạc hội, những sinh hoạt thể thao ‘live’, những ‘show’ trưng bày giới thiệu sản phẩm, những đám cưới, hay bất kỳ những nhóm đông người nào, đều hiện đang có một diện tích rộng tới 40,000 sq ft để đặt sử dụng.**Xin mời quý vị theo dõi Show Truyền Hình “Hollywood First Look Features” do Thủy Phan dẫn chương trình và phát hình trên Đài SBTN từ 21 Tháng 6 tới 27 Tháng 7.Về Pechanga Resort CasinoPechanga Resort Casino cống hiến một trong những cảm nghiệm nghỉ ngơi/đánh bài phong phú nhất, trọn vẹn nhất tại bất kỳ chỗ nào ở Hoa Kỳ. Được độc giả USA TODAY bình bầu làm sòng bài Số Một ở Hoa Kỳ và được AAA đánh giá là một cơ sở hạng Four Diamond từ 2002, Pechanga Resort Casino cung cấp một cơ hội vui nghỉ không đâu sánh bằng. Cống hiến hơn 4,500 máy kéo "nóng" nhất, các loại bài bàn, những chương trình giải trí cấp đẳng thế giới, 1,090 phòng khách sạn, món ăn thức uống, Spa và thú chơi Golf cấp đẳng tranh giải vô địch tại Journey at Pechanga, Pechanga Resort Casino rõ ràng là một chốn đến không chỉ đáp ứng được mà còn vượt quá những nhu cầu của khách và của cộng đồng. Pechanga Resort Casino thuộc quyền sở hữu và được điều hành bởi Bộ Tộc Pechanga Band of Luiseđo Indians. Muốn biết thêm thông tin, xin gọi số miễn phí (877) 711-2946 hay vào thăm trang mạng www.Pechanga.com. Xin 'Follow' Pechanga Resort Casino trên Facebook và trên Twitter @PechangaCasino. Pechanga Resort Casino mở cửa 24-giờ. Khách phải từ 21 tuổi trở lên mới được vào sòng bài.Pechanga Resort Casino - New Level of Luxury in Southern CaliforniaNow the largest resort/casino on the West Coast, Pechanga Resort Casino offers guests approachable luxury with subtle elements of the Tribe’s native heritage woven into architectural and resort experiences. This major expansion added 568 AAA Four Diamond hotel rooms and suites, a 4.5-acre pool complex, two additional restaurants, a two-level luxury spa with fitness and yoga studio, and another 68,000 square feet of meeting and event space including the 40,000 square foot Pechanga Summit.Come stay in one 1,090 luxurious rooms and suites; everyone featuring the latest amenities in comfort and convenience. Play any of the 4,500 slots and 154 table games or go all-in at the Pechanga Poker room. Guests can even play the ponies at the new Off-Track Betting parlor. At Pechanga, the biggest and best resort casino on the West Coast, it’s easy to play your perfect combination.Make a splash at the new tropical pool oasis – The Cove. With four pools – including a main pool with a swim-up bar and a family pool with a waterslide and splash pad – three spas, a dedicated restaurant and 27 well-appointed, spacious cabanas for rent, paradise in the sun awaits.Culinary cravings can be indulged at one of 13 restaurants. Whether it’s a prime steak, fresh sushi, tasty pasta, creative Asian, hearty barbecue, California bistro, Sunday brunch or your comfort food favorites, Pechanga has something tasty and satisfying for every palate.Renew, recharge and revive at the all-new, luxury Spa Pechanga. Seventeen treatment rooms and custom massages and facials featuring native botanicals, steam room and sauna, a state-of-the-art fitness center and full-service nail, barber and hair salon await. Numerous amenities are designed to offer an intimate escape into health and wellness.Whether a guest’s plans include a meeting for 50, a wedding for 100, a banquet for 1,000 or a concert for the ages, the new event space – the Pechanga Summit - has everything one needs to bring an event to life. Entertainers, concerts, live sporting events, trade shows, weddings, or any large group now have a 40,000-square foot area to book.**Please watch the TV show “Hollywood First Look Features” hosted by Thuy Phan and broadcasted on SBTN channel from Jun 21 – July 27.About Pechanga Resort CasinoPechanga Resort Casino offers one of the largest and most expansive resort/casino experiences anywhere in the United States. Named the Number One casino in America by readers of USA TODAY and rated a Four Diamond property by AAA since 2002, Pechanga Resort Casino provides an unparalleled getaway. Offering more than 4,600 of the hottest slots, table games, world-class entertainment, 1,090 hotel rooms, dining, spa and championship golf at Journey at Pechanga, Pechanga Resort Casino features a destination that meets and exceeds the needs of its guests and the community. Pechanga Resort Casino is owned and operated by the Pechanga Band of Luiseđo Indians. For more information, call toll free (877) 711-2946 or visit www.Pechanga.com. Follow Pechanga Resort Casino on Facebook and on Twitter @PechangaCasino.