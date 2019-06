Mỹ Đánh Iran Bằng Chiến Tranh Khác

TT Trump mời các giới chức thẩm quyền Lập Pháp, Hành Pháp, Quân Đội họp ở Trung Tâm Hành Quân trong Phủ Tổng Thống để có biện pháp quân sự chống Iran đã bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ. Kế hoạch hành quân tấn công quân sự Iran đã thông qua. Còn 10 phút nữa là đến giờ G. Ngoài trận địa ở vùng Eo Biên Hormuz, phi cơ chiến đấu đã sẵn sàng, hoả tiễn trên các chiến hạm đã hướng vào các mục tiêu, chỉ chờ lịnh tối hậu của tổng thống Mỹ theo hiến pháp là tư lịnh tối cao của quân lực Mỹ. Trước 10 phút bắt đầu cuộc tấn công, TT Trump hỏi quí vị tướng lãnh nếu tấn công quân sự thì sẽ có bao nhiêu người Iran chết. Đại Tướng Thuỷ Quân Lục Chiến Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ trả lời, khoảng 150 người chết. Tổng Thống liền đổi quan niệm hành quân, ra lịnh ngưng cuộc hành quân chỉ trước 10 phút của giờ G. Thế là chiến dịch oanh kích trả đũa Iran bắn máy bay gián điệp của hải quân Mỹ đã bị hủy bỏ vào giờ chót vì TT Trump kiếm tư lịnh tối cao quân lực Mỹ quan niệm cuộc hành quân oanh kích « sẽ gây thiệt hại nhân mạng không tương xứng ».Việc này cho thấy hiến pháp Hoa Kỳ được triệt để thi hành trong những giờ phút căng thẳng nhứt của các giới chức thượng đĩnh của chánh quyền Mỹ. Câu hỏi rốt ráo của TT Trump là liên quan đến quan niệm hành quân là mục đầu của kế hoạch hành quân. Câu hỏi của lãnh đạo quốc gia kiêm tư lịnh tối cao quân lực do dân bầu của chánh quyền Mỹ là chánh quyền của dân, vì dân, do dân vô cùng nhân bản, nhân đạo nhưng khẳng khái đối với kẻ thù nhưng vẫn là người đồng loại. Không ai trong phòng Hành Quân nghĩ là tổng thống bốc đồng vì đây là vấn đề quân sự, chiến tranh quân sự không phải như chiến tranh thương mại mà TT Trump thương hét giá với TC để làm bàn đàm phán. Chắc chắn quí vị lập pháp, hành pháp, tướng lãnh có mặt đều biết chiến tranh quân sự thì làm sao khỏi người chết kẻ bị thương hai bên, nhứt là thường dân vô tội.Có nhiều hình thái chiến tranh, chiến tranh kinh tế, chánh trị, thương mại, không dùng súng đạn, bom mìn, bất chiến quân sự mà có thế thành đạt được mục tiêu mà quân không chết, dân không chết. Dĩ nhiên trong một buổi họp hành quân tổng thống kiêm tư lịnh tối cao quân lực Mỹ không thể nói ra quan niệm hành quân phi quân sự này chỉ có 10 phút trước giờ G là giờ tấn công quân sự.Nhưng sau đó chỉ một ngày sau thôi báo chí Mỹ loan tải cho thấy, không phải TT Trump bốc đồng ra lịnh ngưng hành quân quân sự, chánh quyền và quân đội Mỹ chỉ ngưng kế hoạch A hành quân quân sự chống Iran, Mỹ còn có kế hoạch B dùng hình thái ‘chiến tranh khác’. Thủ tục làm việc của bộ tham mưu quân sự và chánh trị của Mỹ thông thường trình cho tổng thống hai hoăc ba giải pháp, để tổng thống và bộ tham mưu cao cấp, thẩm quyền xem xét chọn lựa.Sư chọn lựa chung quyết là dùng hình thức chiến tranh phi quân sự trước. Báo Washington Post của Mỹ hôm sau ngày TT Trump ngưng lịnh hành quân, đưa tin Tổng thống Donald Trump đã bí mật cấp quyền cho Bộ Tư lệnh Không gian mạng (CYBERCOM) tiến hành một cuộc tấn công mạng nhắm tới Iran.Mục tiêu là hệ thống máy tính dùng để điều khiển hoả tiễn của Iran và nhóm gián điệp chịu trách nhiệm theo dõi các tàu tại eo biển chiến lược Hormuz.Cả Washington Post kỵ TT Trump và hãng tin AP đều cho rằng cuộc tấn công mạng đã vô hiệu hóa các hệ thống này của Iran. Và tờ New York Times rất kỵ TT Trump cũng nói cuộc tấn công dự định đưa loại các hệ thống ra khỏi mạng trong một khoảng thời gian.Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Heather Babb từ chối bình luận về những thông tin này với lý do bảo mật.Chưa hết, tin RFI ngày 25/06/2019 cho biết “Hoa Kỳ thông báo những biện pháp trừng phạt nặng nề nhắm vào lãnh đạo tối cao Iran, giáo chủ Ali Khamenei và nhiều sĩ quan cao cấp của lực lượng Vệ binh Cách mạng, nhằm gia tăng áp lực lên Iran, buộc chế độ Hồi Giáo này chấp nhận thương lượng một hiệp định hạt nhân mới….« Các biện pháp trừng phạt mới sẽ ngăn chận lãnh đạo tối cao Iran và 8 lãnh đạo quân sự của chế độ Teheran tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế. Theo bộ trưởng Tài Chính Mỹ, các biện pháp trừng phạt này sẽ phong tỏa hàng tỷ đôla của Iran. Nhưng ông Steven Mnuchin nhấn mạnh là những trừng phạt chỉ nhắm vào các lãnh đạo của chế độ Teheran, chứ không nhắm vào người dân Iran.Ông nói : Chúng tôi không có vấn đề gì với nhân dân Iran. Tôi muốn nói rõ điều đó. Chúng tôi không tìm cách gây khó khăn cho người dân Iran.”Với các trừng phạt nói trên, TT Donald Trump muốn duy trì áp lực tối đa lên Iran. Tổng thống Mỹ tuy vậy tuyên bố vẫn sẵn sàng nhanh chóng mở đàm phán với Teheran.Nguyên thủ Mỹ nói : Hoa Kỳ là một quốc gia yêu chuộng hòa bình. Chúng tôi không muốn có xung đột với Iran. Tôi hy vọng một ngày nào đó các biện pháp trừng phạt sẽ được dỡ bỏ và Iran có thể sẽ trở thành một quốc gia hòa bình, thịnh vượng. Cho nên tôi hy vọng có thể thảo luận những gì cần thảo luận với bất cứ người nào sẵn lòng đối thoại. Nhưng đồng thời, ai mà biết được chuyện gì có thể xảy ra. Tôi chỉ có thể nói với quý vị là chúng tôi sẽ không bao giờ để cho Iran trang bị vũ khí nguyên tử.Nhưng cho tới nay Iran vẫn dứt khoát từ chối đề nghị của tổng thống Mỹ thương lượng một hiệp định mới về hạt nhân. » cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ John Bolton chỉ trích sự im lặng của Teheran trong khi Washington vẫn để mở cánh cửa thương lượng.Tóm lại TT Trump ngưng kế hoạch hành quân quân sự chỉ 10 phút trước giờ G xuất kích. Nhưng chỉ ngưng chiến tranh quân sự, chớ vẫn tấn công Iran bằng chiến tranh tin học làm tê liệt hệ thống hoả tiễn và trinh sát của Iran để răn đe. Và Mỹ tấn công Iran bằng chiến tranh kinh tế, thương mại, tài chành và cấm vận, cấm sử dụng đô la Mỹ.Hành động này làm người ta nhớ TT Reagan không hề cho 1 quân nhân Mỹ nổ súng, bỏ bom chống Liên xô, nhưng đánh Liên xô bằnh hình thái chiến tranh giữa các vì sao, khiến Liên xô dồn hết sức lực kinh tế, tài chánh, nhân tài vật lực chạy đua võ trang với Mỹ. Thế là Liên xô bị đột quỵ chết ít ai dè./. (VA)