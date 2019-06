THƯỢNG NGHỊ SĨ TOM UMBERG KÊU GỌI TRẢ TỰ DO CHO MICHAEL NGUYỄN - CÔNG DÂN Ở QUẬN CAM

Orange County, CA - Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg, Chủ tịch Ủy Ban Thượng Viện đặc trách Bầu cử và Tu chính Hiến pháp, vừa đưa ra bản tuyên bố về việc anh Michael Nguyễn, một công dân Hoa Kỳ vừa bị chính quyền Cộng sản Việt Nam tuyên án 12 năm tù.

Sau nhiều tháng không được trợ giúp pháp lý, và cũng không có bản cáo buộc chính thức nào được đưa ra chống lại ông, Michael Nguyễn đã bị đưa ra tòa vào thứ Hai vừa qua và bị kết án 12 năm tù. Những người ủng hộ cho ông Michael Nguyễn đã liên tục tố cáo phiên tòa và bản án 12 năm tù này là sự vi phạm nhân quyền! Hơn thế nữa, việc buộc tội, xử án thiếu quy trình và chứng cứ kết tội quả là một sự lạm quyền! Bản án 12 năm tù là một hình phạt quá nặng nề đối với một công dân Hoa Kỳ, ở một quốc gia như Việt Nam, luôn thất bại trong tiêu chuẩn nhân quyền cơ bản đối với các tù nhân của họ.

Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg phát biểu:"Tôi mạnh mẽ lên án hành vi vi phạm nhân quyền của chính quyền Cộng sản Việt Nam đối với công dân Hoa Kỳ Michael Nguyễn. Tôi bày tỏ sự quan tâm và ủng hộ đối với gia đình của anh. Chắc chắn gia đình và láng giềng, bạn hữu của anh đang mong anh được trở về an toàn. Michael Nguyễn là một công dân Hoa Kỳ đang bị giam giữ và kết án một cách phi lý, không chứng cớ. Anh phải được trả tự do! Michael Nguyễn bị giam giữ càng lâu sẽ làm căng thẳng thêm mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Tôi kêu gọi Tổng Thống Donald Trump hãy sử dụng tất cả phương tiện ngoại giao cần thiết để can thiệp cho Michael Nguyễn được trả tự do và về nước an toàn."

Sinh ra tại Việt Nam và lớn lên ở Hoa Kỳ từ tuổi ấu thơ, anh Michael Nguyễn đã bị bắt ở Việt Nam vào ngày 6 tháng 7 năm 2018 vì nghi ngờ hoạt động chống lại chính quyền Cộng sản Việt Nam khi anh đang đi thăm thành phố Đà Nẵng trong một chuyến thăm viếng những thân nhân lớn tuổi trong gia đình, theo lời ông Mark Roberts là anh rể của anh Michael. Michael Nguyễn sinh sống tại Quận Cam, California, nơi ông điều hành một doanh nghiệp in ấn. Michael Nguyễn sẽ bị trục xuất sau khi thi hành bản án. Tổ chức Nhân Quyền và tổ chức Ân Xá Quốc Tế ước tình rằng hiện nay có ít nhất 97 tù nhân lương tâm đang bị giam giữ tại các nhà tù Việt Nam, nơi nhiều người đã và đang bị tra tấn hoặc đối xử tàn tệ.

Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg vừa đồng ký tên cùng Dân biểu tiểu bang Tyler Diệp, Dân biểu tiểu bang Ash Kalra và những vị dân cử khác cùng là thành viên của Khối Nhân Quyền cho Việt Nam tại Quốc hội California bản thỉnh nguyện thư gửi đến Bộ trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ Michael Pompeo yêu cầu Bộ Ngoại Giao và cá nhân Bộ trưởng can thiệp mạnh mẽ với chính quyền Cộng sản Việt Nam phải trả tự do ngay cho anh Michael Phuong Minh Nguyen.







Thượng Nghị sĩ Tiểu bang, Đại tá (ret.) Tom Umberg đại diện địa hạt 34 bao gồm các thành phố Anaheim, Fountain Valley, Huntington Beach, Garden Grove, Long Beach, Los Alamitos, Midway City, Orange, Santa Ana, Seal Beach, và Westminster. Thượng nghị sĩ Tom Umberg là một Đại tá đã về hưu thuộc Lục quân Hoa Kỳ, cựu công tố viên liên bang, và chủ doanh nghiệp nhỏ. Ông và phu nhân, Chuẩn tướng (ret.) Robin Umberg cư ngụ tại Orange County.