Hãng Lufthansa Điều Chỉnh Chính Sách Cổ Tức

Thêm 4 tiểu bang tại Mỹ tham gia vào một nỗ lực bất bình thường bởi bộ trưởng tư pháp tiểu bang để chận đứng việc sáp nhập của công ty T-Mobile US và Sprint, theo một viên chức New York cho biết tại buổi ra tòa hôm Thứ Sáu. Hawaii, Massachusetts, Minnesota và Nevada sẽ nằm trong nhóm nguyên cáo đã lập hồ sơ kiện hôm Thứ Sáu, theo Beau Buffier, trưởng phòng chống độc quyền tại văn phòng bộ tư pháp New York.