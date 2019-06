PGHH Thuần Túy Bị Ngăn Cản Kỷ Niệm Đại Lễ Khai Đạo

Theo tin từ RFA Tiếng Việt, vào ngày 18/05 Âm Lịch (20/06/2019), năm nay chính quyền CSVN lại ngăn chận các tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy tổ chức Đại lễ Khai Đạo lần thứ 80 tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.Thực tế này lặp đi lặp lại suốt nhiều năm nay.Bản tin của RFA ghi:“…Ông Lê Quang Hiển, Chánh Thư Ký Ban Trị Sự Trung Ương Giáo Hội PGHH Thuần Tuý, phái không chịu sự kiểm soát của Nhà nước, cho RFA biết năm nay an ninh, công an nhiều hơn năm ngoái và đóng chốt tại trụ sở tạm của Trung ương Giáo Hội tại xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Còn tại nhà các trị sự viên thì an ninh theo dõi từ trước đó hai ngày…”Bản tin đăng tải trên facebook cá nhân của ông Lê Quang Hiển ngày 18/6/2019 có ghi:“Tại trụ sở tạm thời của Ban Trị Sự Trung Ương Phật Giáo Hoà Hảo Thuần Tuý toạ lạc xã Long Giang, huyện Chợ Mới, An Giang vào lúc 06h sáng ngày 18/6/2019 nhằm 16 tháng 5 Kỷ Hợi, là còn 02 ngày nữa đến ngày 18/5 , Đại Lễ kính mừng ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng tôn giáo PHẬT GIÁO HOÀ HẢO, nhà cầm quyền và công an tỉnh An Giang, huyện Chợ Mới và xã Long Giang đã triển khai đóng chốt mọi nẻo đường dẫn đến lễ đài tại trụ sở tạm thời của Ban trị Sự Trung ương.Đây là một hình thức vi phạm trắng trợn quyền đi lại của công dân, vi phạm Tự Do Tôn Giáo , ngăn cấm tín đồ PGHH hành xử quyền tự do tín ngưỡng của mình, trong khi Giáo Hội PGHH quốc doanh được tổ chức rầm rộ, và Đại Lễ 18/5 là 1 ngày lễ được nhà cầm quyền công nhận, điều đó chứng tỏ nhà cầm quyền luôn phân biệt đối xử, những tổ chức tôn giáo nào theo nhà nước, chịu sự chi phối của Mặt Trận Tổ Quốc thì cho tổ chức còn bằng trái lại thì cấm đoán với đủ mọi thủ đoạn.”Vẫn theo RFA, Ông Nguyễn Ngọc Tân - Tổng Vụ Trưởng Vụ Truyền Thông của Giáo Hội - cho biết theo dự định vào sáng 18/5/2019 Âm lịch, tất cả trị sự viên các cấp của PGHHTT sẽ tập trung tại điểm lễ chính ở Chợ Mới, An Giang để dự đại lễ. Tuy nhiên, cũng giống như những năm trước, chính quyền đã cho công an, mật vụ canh gác, ngăn cản, hạch sách những người muốn đến địa điểm. Kết quả là các trị sự viên đành phải làm lễ tại nhà riêng, với từng nhóm nhỏ.Ngược lại với cách đối xử CSVN dành cho Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy, tổ chức Giáo Hội Hòa Hảo quốc doanh tổ chức đại lễ này tại Sài Gòn, và được nhà nước quảng bá, ủng hộ. Tham dự lễ có đầy đủ đại diện của chính quyền: Ban Tôn giáo Chính phủ; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…Bà Kristina Arriaga, Phó Chủ tịch Ủy hội của Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế (USCIRF) đã từng trả lời phỏng vấn RFA nói rằng “Ở Việt Nam, bạn phải theo sự sắp xếp và chỉ đạo của Nhà nước mà không được phép làm bất cứ chuyện gì ngoài tầm kiểm soát của Chính phủ...”Phật Giáo Hòa Hảo đã được sáng lập tại làng Hòa Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc (nay thuộc thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) bởi Giáo Chủ Huỳnh Phú Sổ. Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão (tức 4 tháng 7 năm 1939) là ngày Đức Huỳnh Phú Sổ bắt đầu khai sáng đạo Phật Giáo Hòa Hảo.Đối với tín đồ Phật Giáo Hòa Hỏa, có ba ngày lễ quan trọng nhất trong năm: Ngày Khai Đạo 18/5 Âm lịch; Ngày Đản sanh Đức Huỳnh Giáo chủ 25/11 Âm lịch, và ngày 25/2 Âm lịch là ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ bị Việt Minh ám hại. Cũng vì lý do này, CSVN luôn luôn xem Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy là kẻ thù. Chính quyền đã dựng lên Ban trị sự Phật Giáo Hoà Hảo vào ngày 26/5/1999- tức giáo hội quốc doanh, được sự chỉ đạo của nhà nước.