Giám Sát Viên Andrew Đỗ Mở Tiệc Gây Quỹ Tái Ưng Cử

LS Andrew Đỗ bên các bức tranh do ông vẽ.

Trong buổi tiệc gây quỹ

Garden Grove (Bình Sa)- - Để chuẩn bị cho việc tái tranh cử chức Giám Sát Viên Địa Hạt 1 Quận Cam cho nhiệm kỳ tới, Giám Sát Viên Andrew Đỗ đã tổ chức buổi tiệc gây quỹ vào lúc 7 giờ tối Thứ Sáu ngày 14 tháng 6 năm 2019 tại nhà hàng Golden Sea.Tham dự buổi tiệc ngoài một số đông đồng hương thân hữu, quý vị mạnh thường quân còn có một số qúy vị dân cử như: Chánh Án Cheri Phạm, Dân Biểu Tiểu Bang Tyler Diệp, Thị Trưởng Thành Phố Westminster ông Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ, Nghị Viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí, Nghị Viên Thành Phố Fountain Valley ông Micheal Võ, một số viên chức dân cử trong các thành phố và Quận hạt… Quan khách có: Cựu Đại Tá Hồ Sĩ Khải và phu nhân, BS. Võ Văn Cầu, BS. Đồng Sĩ Nam, BS. Phạm Đăng Long Cơ và một số các BS trong tổ hợp của BS. Phạm Đăng Long Cơ, Dược Sĩ Khiêm, Kỹ Sư Cao Hữu Tài và phu nhân là BS. Mindy Hà, Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, Dược Sĩ Đỗ Kim Toàn, Nhà văn Bùi Bích Hà, Nhà báo Kiều Mỹ Duyên, nhà báo Như Hảo, một số quý vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể và rất đông quý vị nhân sĩ, trí thức trong cộng đồng, một số các cơ quan truyền thông…Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm.Tiếp đến LS. Lê Công Tâm, Trưởng ban tổ chức lên chào mừng và cảm ơn sự tham dự của qúy vị quan khách cùng bạn bè thân hữu đã bỏ thì giờ quý báu đến tham dự buổi tiệc hôm nay. Sự hiện diện của quý vị đã nói lên tình thương mến đối với Giám Sát Viên Andrew Đỗ, Sự yểm trợ của qu1y vị là niềm khích lệ lớn lao cho Giám Sát Viên Andrew Đỗ trên bước đường phục vụ cư dân cũng như đồng hương.Tiếp theo là lời phát biểu của Phó Thị Trưởng Thành Phố Westminster BS. Kim Ly Hồ, trong lời phát biểu Bà nói:“Vào những giờ phút sau cùng trước biến cố bi thảm 30 tháng Tư , 1975, có một cậu bé, lúc ấy vừa đúng 12 tuổi. Trên đường di tãn cùng gia đình để lánh nạn Cộng Sản, qua ánh mắt ngây thơ, cậu bé này đã nhìn thấy hình ảnh của những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa oai hùng, vẫn điềm tỉnh ở lại đằng sau chiến đấu anh dũng để bảo vệ cho những người dân lành được di tãn một cách an toàn.Cậu bé này, với hành trang võn vẹn chỉ có hai quyển tự điển, đặt chân đến miền đất hứa Hoa Kỳ an lành. Tuy nhiên trong tâm khảm của cậu bé vẫn không bao giờ quên được những hình ảnh hào hùng của người lính miền Nam ngày nào, để hơn 4 thập niên sau, khi trở thành một nhà dân cử tài ba của Quận Cam, cậu bé này đã hoàn thành ước nguyện đền đáp lại công ơn của những người chiến sĩ vô danh Việt Nam Cộng Hòa.Vào ngày 26 tháng 3, 2019, Hội Đồng Giám Sát Quận Cam đã đồng thanh chấp thuận việc thành lập một nghĩa trang Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa.Cậu bé ấy chính là Luật Sư Andrew Đỗ, Giám Sát Viên Địa Hạt 1, Quận Cam. Đây chỉ là một đơn cử trong hàng loạt những thành tích mà Luật Sư Andrew Đỗ đã mang về cho cộng đồng người Việt chúng ta tại Quận Cam.”Bà cho biết tiếp: “ Luật sư Andrew Đỗ tốt nghiệp Tiến Sĩ Luật Khoa của trường Đại Học Luật Khoa University of California, Hasting tại San Francisco, Northern California.Sau khi trở thành luật sư của tiểu bang California, ông làm việc tại Cơ Quan Luật Sư Công ( Public Defender), kế đến ông làm việc cho tổ hợp Luật Sư Baker & Hostetier, một trong những tổ hợp luật sư nổi tiếng nhất Hoa Kỳ và trở thành Phó Biện Lý Quận Cam, nơi ông phục vụ hơn 8 năm. Ông cũng từng là Phụ Tá Thẩm Phán Tạm Thời tại tòa án địa phương West Municipal Court , Quận Cam. Ông đã được Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ tuyển chọn đại diện Quận Cam tại trường đại học Công Tố thuộc Viện Đại Học South Carolina.Là một người quan tâm đến nền giáo dục, Luật Sư Andrew Đỗ đã dạy học với tư cách Phụ Tá Giảng Sư tại trường Đại Học Cal State University, Fullerton. Ngoài ra luật sư Andrew Đỗ từng là Chủ Tịch Luật Sư Đoàn Á Châu tại California, Chủ Tịch Luật Sư Đoàn Người Mỹ gốc Việt tại minề Nam California và đã được bầu vào Ban Quản Trị của Luật Sư Đoàn của toàn Quận Cam.Trong phương diện chính trị, Luật sư Andrew Đỗ đắc cử vào chức vụ Nghị Viên của thành phố Garden Grove, sau đó năm 2015 ông đắc cử vào chức vụ Giám Sát Viên Địa Hạt 1 , Quận Cam, và giử chức vụ này cho đến nay.Trong trách nhiệm Giám Sát Viên, ông đã đóng góp rất nhiều vào những thành tựu của Quận Cam đặc biệt trong việc giúp đỡ thành phần yếu kém nhất trong xã hội như người vô gia cư và những người bị tâm thần.Những nỗ lực để giải quyết vấn nạn vô gia cư tại Quận Cam, ông đã đưa ra nhiều kế sách được coi như là một mô hình hữu hiệu nhất tại California, tiết kiệm thật nhiều cho ngân sách của Quận Hạt, và được coi như một quốc sách để các chánh quyền địa phương khác trên toàn quốc noi theo.Là một nhà quản trị hành chánh lỗi lạc ông đã thiết kế nhiều công trình hạ tầng cơ sở cho Quận Cam, như xây lại toàn bộ công thự số 16 trở thành một nơi phục vụ hữu hiệu cho cư dân quận Cam , tiết kiệm ngân quỹ rất nhiều và làm tăng thêm mỹ quan cho thành phố Santa Ana.Trong lãnh vực phục vụ đồng hương Việt Nam, ông là người đưa ra sáng kiến thành lập Trung Tâm Phục Vụ Cộng Đồng Quận Cam ngay tại trung tâm thành phố Westminster của chúng tôi kể từ năm 2010 cho đến nay đã phục vụ hàng chục ngàn cư dân và đồng hương trong mọi lãnh vực.Ông thành lập Đại Sãnh Đường Tự Do tại Công Viên Mile Square Park để đồng hương và cư dân có nơi sinh hoạt trong các lãnh vực văn hóa và tôn giáo như tổ chức Hội Chợ Tết, Tết Trung Thu, Lễ Phật Đản …Về phương diện pháp luật ông đã đóng góp hữu hiệu cho việc ngăn chận các tội phạm liên quan đến việc phá quấy các cơ sở tôn giáo, chùa chiền mới đây.Ông là một chất xúc tác trong việc liên kết tạo sự đoàn kết giữa các dân cử người Mỷ gốc Việt tại Quận Cam trong đó có chúng tôi để tạo dựng sức mạnh cho cộng đồng…”Tiếp theo LS. Andrew Đỗ lên ngỏ lời cảm tạ chân tình nhất của ông đến với tất cả những người tham dự. Sau đó ông cho chiếu Slide show về những thành tích hoạt động phục vụ cộng đồng của ông trong suốt thời gian qua, trong đó có việc thành lập Trung Tâm Phục Vụ Cộng Đồng Quận Cam ngay tại trung tâm thành phố Westminster từ năm 2010 cho đến nay đã phục vụ hàng chục ngàn cư dân và đồng hương trong mọi lãnh vực. Ông vận động xây Tượng Đài Đức Thánh Trần, xây Đại Sãnh Đường Tự Do tại Công Viên Mile Square Park để đồng hương và cư dân có nơi sinh hoạt trong các lãnh vực văn hóa và tôn giáo như tổ chức Hội Chợ Tết, Tết Trung Thu, Lễ Phật Đản… Ngoài ra ông còn tạo được những trung tâm sinh hoạt cũng như tạm trú cho những người vô gia cư, ông cũng đã kịp thời can thiệp với những giới chức có thẩm quyền để can thiệp cho những nhà đấu tranh vì tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam…Buổi tiệc bắt đầu, mọi người cùng thưởng thức chương trình văn nghệ do các nghệ sĩ và thân hữu trình diễn, trong số đó có Luật Sư Ái nữ của ông Bà LS. Lê Công Tâm hát những bản nhạc về quê hương rất hay đã được những người tham tưởng thưởng nhữa tràng pháo tay thật lớn.Trong buổi tiệc gây quỹ LS Andres Đỗ cũng đã trưng bày những bức tranh do ông vẽ.