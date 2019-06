Mẫu Hạm Liêu Ninh Của TQ Sắp Vô Biển Đông

Quân đội Đài Loàn cho rằng họ có thông tin chính xác về việc di chuyển và vị trí hiện nay của hàng không mẫu hạm của TQ đang đi vào vùng biển tranh chấp của Biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông của VN, theo tin của báo China Morning Post hôm Thứ Năm.Bộ quốc phòng của đảo quốc tự trị đưa ra tuyên bố như vậy trong một thông báo hôm Thứ Năm nhưng không nêu chi tiết về vị trí hay tuyến đường của hàng không mẫu hạm Liêu Ninh của TQ và các hộ tống hạm của nó, theo báo cáo chính thức mới nhất thì mẫu hạm này đang đi ngang qua gần biển Nhật Bản hôm 11 tháng 6.Ngoài ra bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) hôm 20 tháng 6 cho biết thêm thông tin như sau.“Truyền thông trong nước dẫn lời của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng tại cuộc họp báo thường kỳ vào chiều ngày 20 tháng 6, theo đó thì Việt Nam luôn theo dõi chặt chẽ các diễn biến trên Biển Đông và sẽ xác minh thông tin tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đang tiến vào vùng biển này.“Tin cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh vào ngày 11 tháng 6 đã đi qua hải phận Nhật Bản hồi ngày 11 tháng 6.“Báo chí Đài Loan nói rõ nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh sau khi đi qua eo biển Miyako đã di chuyển về phía Tây Thái Bình Dương, tiến gần đến đảo Guam và Philippines trước đi đi vào Biển Đông.“Hãng tin CNA của Đài Loan vào ngày 19 tháng 6 loan tin dường như tàu sân bay Liêu Ninh sẽ ghé qua các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng tại quần đảo Trường Sa.“Khi được báo giới hỏi về sự kiện vừa nêu, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định quan điểm của Hà Nội rằng ‘bảo đảm an ninh, hòa bình, an toàn phát triển trong khu vực là nghia vụ của tất cả các quốc gia. Việt Nam mong muốn mọi nước cùng chung tay thực hiện mục tiêu chung này.’”Trong hình là tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc vào Hong Kong hồi 7/7/2017.