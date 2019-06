Ngày Quân Lực VNCH

Nghị Quyết SCR 86 vinh danh "Ngày Cựu Chiến Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng Sáu năm 2019 do Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg soạn thảo và thông qua Thượng viện Tiểu bang Califonia. Nghị quyết công nhận và kỷ niệm ngày 19 tháng Sáu năm 2019 là Ngày Cựu Chiến Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, nhằm tưởng niệm sự hy sinh dũng cảm và những đóng góp to lớn của những cựu chiến binh người Mỹ gốc Việt ở California và ở nước ngoài.Ngày 19 tháng 6 là Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà [QLVNCH]. Đó là ngày ghi nhớ ơn nghĩa của những nam nữ quân nhân Việt Nam Cộng Hoà đã vì dân chiến đấu,vì nước hy sinh, khi còn ở nước nhà. Và những người ấy nay đã lớn tuổi mà không nghỉ ngơi, không giải ngũ vẫn tiếp tục chiến đấu trong một cuộc “chiến tranh khác” – là cuộc chiến tranh chánh trị, chiến tranh tâm lý, đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN, trong cũng như ngoài nước.Một, trong cuộc chiến tranh chống lại sự xâm lược của CS Bắc Việt, QLVNCH là những người dân Việt Nam, Bắc, Trung, Nam, đồng bào Thượng đem những ngày hoa mộng của đời mình để chiến đấu cho tự do, dân chủ của đồng bào trước làn sóng xâm lược của CS. Chiến đấu hào hùng, bẻ gãy mọi cuộc tấn công của CS. Dù mới thành lập nhưng kiên cường chiến đấu suốt hai thời đệ nhứt và đệ nhị VNCH. Không một xóm, một làng, một quận nào của Miền Nam từ Bến Hải đến mũi Cà mau, CS tấn công mà chiếm giữ được.Có khoảng 400. 000 quân nhân VNCH hy sinh cho Tổ Quốc. Nếu so với dân số Mỹ với 2 triệu thương vong Mỹ trong cuộc Chiến Tranh Nam Bắc của Mỹ, tỷ lệ tổn thất của QLVNCH cao gấp đôi của Mỹ. Nếu không thực sự dũng cảm chiến đấu, thì không thể tổn thất lớn lao như vậy.Với độ lùi thời gian quá đủ, với tài liệu về Chiến tranh VN Mỹ đã giải mật gần hết, những nhà nghiên cứu chiến lược và lịch sử đã trả lại chân lý cho QLVNCH một thời bị Phản Chiến Mỹ gieo tiếng oán một cách oan sai trên truyền thông và dư luận Mỹ. Trong thời kỳ Mỹ việt nam hoá chiến tranh và thi hành Hiệp Định Paris năm 1973, các cuộc nghiên cứu sau này của những chiến lược gia Mỹ, đặc biệt là ở Đại Học Texas cho biết nếu Quân lực Mỹ bị cúp quân viện như QLVNCH bị cúp đạn dược, xăng dầu, thì Quân Lực Mỹ chỉ có thể chịu đựng được ba tháng mà thôi, chớ không phải ba năm như QLVNCH.Hai, trong chiến tranh chánh trị ở hải ngoại. Ngày Quân Lực là ngày thán phục những quân nhân VNCH sau nhiều năm tù cải tạo còn da bọc xương, đi tỵ nạn chánh trị ở các nước, nhưng không ai coi mình đã giải ngũ. Tướng Mac Athur nói, người lính già không chết mà chỉ khuất mờ trong lịch sử thôi. Những quân nhân của QLVNCH cùng toàn quân, dân, cán, chính vẫn tiếp tục cuộc chiến đấu. Chuyển sang hình thái chiến tranh mới, chiến tranh chánh trị, đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN. Có tự do, dân chủ nhân quyền, là không có CS độc tài đảng trị toàn diện. Tự do, dân chủ nhân quyền là khắc tinh của độc tài đảng trị toàn diện của CS.Ngày Quân Lực là ngày quân dân cán chính VNCH tự hào mình đã góp bàn tay khai nguyên, xây dựng được một Việt Nam Hải ngoại đối kháng với chế độ CS ở nước nhà VN. Không sống được ở VN với CS, quân dân cán chính VNCH và hậu duệ đem VN theo mình. Tương kế tự kế vận động giương cao ngọn cờ VN nền vàng ba sọc đỏ tại các nước định cư ở Tây Âu, Bắc Mỹ và Úc châu dù VNCH bây giờ không còn pháp nhân công pháp đối với Liên Hiệp Quốc.44 năm sau, non nửa đời người thôi, bất cứ nơi nào có cộng đồng người Việt là có các tổ chức chánh trị, hội đoàn, văn hóa, xã hội ngoại vi, thân hào nhân sĩ vừa là đối tượng vừa là chủ thể của cộng đồng người Việt Hải Ngoại. Cựu quân nhân VNCH là nồng cốt của các tổ chức ấy.Trong những người Việt còn gắn bó với vận mạng nước non nhà, phần lớn có anh chị em QLVNCH. Bỏ công bỏ của riêng, “ăn cơm nhà ra vác ngà voi hàng tổng” để phục vụ cộng đồng. Bất cứ nơi nào có biểu tình chống Cộng là có mặt anh chị em quân nhân VNCH đảm trách vai trò xương sống và an ninh ngầm cho cuộc đấu tranh.Ba, ngày Quân Lực là ngày nhớ ơn những người mẹ, người vợ, người chị, người em gái cùa quân nhân QLVNCH đã buôn gánh bán bưng, lo tần lo tảo, chắc mót từng đồng bạc để dành đi “thăm nuôi chồng con em” là quân nhân QLVNCH bị đi tù cải tạo.Ngày Quân Lực là ngày lớp trẻ của các gia đình quân dân cán chính VNCH dành cơ hội nhớ lại và khẳng định mình từ đâu, nhờ ai mà đến được những vùng đất hứa này để tiến thân ngàn lần hơn những người đồng trang lứa còn kẹt trong nước đang bị CS tạm chiếm. Để từ đó tiếp nối truyền thống hào hùng và tinh thần bất khuất của những cha anh là chiến sĩ VNCH đi trước. Đa số những dân cử các cấp, tướng tá, khoa học gia, kỹ thuật gia, luật sư, bác sĩ, kỹ sư Mỹ gốc Việt thành đạt ở Mỹ là con, em, cháu, hậu duệ của quân nhân VNCH. Đó là những quân dân cán chinh VNCH dù già rồi vẫn tiếp tục con đường đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN mà hơn 90 triệu đồng bào trong nước rất mong mỏi.Bốn và sau cùng, nhớ ơn không bằng trả ơn. Mấy năm vừa qua một số nhân sĩ của các cơ quan, đoàn thể quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hoà và cộng đồng người Việt ở hải ngoại đã cùng Uỷ Ban Xây Nghĩa Trang Quân Cán Chính VNCH Hải ngoại nỗ lực thực hiện một nơi để tử sĩ Việt Nam Cộng Hoà có nơi an nghỉ tương xứng và để người Việt hải ngoại có nơi tưởng niệm tri ân. Và để thực hiện ý muốn của quân dân cán chính VNCH ở hải ngoại đã sống cùng chiến đấu bên nhau với đồng đội, chết được cùng nằm bên nhau dưới bóng cờ hồn thiêng sông núi VN nền vàng ba sọc đỏ.Nhơn Ngày Memorial Day, Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt trong Quân Lực Hoa kỳ [Vietnamese American Uniformed Services Association – VAUSA] hôm Chủ Nhựt 26, tháng 5, 2019, lúc 6 giờ chiều có tổ chức buổi lễ trọng đại tại Little Saigon để Tưởng nhớ và Vinh danh chiến sĩ Mỹ Việt Vì Nước Hy Sinh và quân nhân Việt Nam Cộng Hoà trưởng thượng mà đại đa số quân nhân Mỹ gốc Việt là hậu duệ. Đặc biệt Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt ủng hộ 200 vé miễn phí cho các vị cựu quân nhân Quân Lực VN Cộng Hoà trên 70 tuổi./.(VA)