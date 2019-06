Phán Quyết Của TCPV Đe Dọa Cựu Quản Đốc Paul Manafort

NEW YORK - Phán quyết của Tối Cao Pháp Viện về hồ sơ của 1 nghi can Alabama về khả năng bị tiểu bang và liên bang truy tố cùng 1 tội (nghĩa là thẩm quyền đôi) có thể ảnh hưởng cựu quản đốc tranh cử Paul Manafort của ứng viên TT Donald Trump về 1 số tội danh, ngay cả khi được TT khoan hồng.Nghi can Alabama đang bị truy tố tội có liên quan với súng đạn.Kết luận ngày Thứ Hai 17/06 của TCPV là truy tố của tòa tiểu bang và tòa liên bang cùng lúc không vi phạm tu chính án hiến pháp số 5.Phán quyết do thẩm phán Samuel Alito ghi: tuy quy định về thẩm quyền song hành thường được xem như là ngoại lệ nhưng không là miễn trừ.Trong khi đó, tại Manhattan (New York) công tố viên Cy Vance khẳng định “Không ai đứng ngoài quy định của luật pháp tiểu bang”.Tại quản hạt New York, Manafort bị truy tố 16 tội danh, gồm gian lận, ngụy tạo hồ sơ …, tương tự các tội danh bị truy tố tại tòa liên bang. Đầu tháng này, 1 thẩm phán đã cho phép chuyển bị can Manafort từ nhà tù liên bang sang trại giam của tiểu bang New York trong lúc chờ xét xử.Chủ trương của thẩm phán Alito nhận được đồng thuận của các đồng viện Kavanaugh, Thomas, Breyer, Sotomayor, Kagan và chánh án John Roberts. 2 vị không tán thành là Ruth Bader Ginsburg và Neil Gorsuch.