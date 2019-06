Báo Động Nông Sản Xuất Khẩu Nhiễm Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

Theo congthuong.vn, từ đầu năm đến nay, nhiều loại nông sản xuất khẩu (XK) bị phát hiện tồn dư thuốc bảo vệ thực vật (BVTV). Điều này, gây khó khăn cho cả doanh nghiệp lẫn uy tín của nông sản Việt Nam xuất khẩu.Theo Bộ Công Thương, trong vòng 4 tháng đầu năm, 8 lô hàng nông sản và 9 lô hàng thủy sản của Việt Nam xuất sang châu Âu đã bị hệ thống kiểm tra nhanh của EU phát hiện chứa các chất vượt mức cho phép, hoặc bị cấm sử dụng trong thực phẩm theo tiêu chuẩn EU. EU đã ngay lập tức gửi thông báo từ chối nhập, giám sát chặt chẽ đối với một số mặt hàng nông sản và hải sản nhập khẩu từ Việt Nam.Ngoài EU, Nhật Bản cũng đã phát hiện nhiều nông sản của VN như thanh long, rau mùi tàu có dư lượng thuốc BVTV vượt quá giới hạn cho phép. Với những doanh nghiệp vi phạm, Nhật Bản dự kiến sẽ áp lệnh kiểm tra 100% tất cả các sản phẩm cùng loại. Nhật còn sẽ tăng cường kiểm tra các mặt hàng cùng loại XK từ Việt Nam.Giải thích vấn đề này, ông Võ Quan Huy - Giám đốc Công ty TNHH Huy Long An - cho rằng, do chất lượng các lô hàng nông sản đó thực sự có dư lượng thuốc BVTV quá ngưỡng cho phép của các nước nhập. Quy định của các nước khác nhau cũng khác. Thí dụ như hàng XK sang Mỹ đòi hỏi phải có chiếu xạ, còn hàng xuất sang Nhật đòi hỏi phải xông nước nóng, khử trùng bằng nhiệt.Còn theo ông Vương Trường Giang - Trưởng phòng An toàn thực phẩm (ATTP) - Cục BVTV (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), nguyên nhân chính của tình trạng trên là có sự khác nhau trong quy định mức dư lượng tối đa cho phép (MRL) của thuốc BVTV trong nông sản giữa các nước và Việt Nam.Trước tình hình đó, Cục BVTV đã có văn bản yêu cầu các nhà XK Việt Nam phải tìm hiểu, theo dõi và tuân thủ đúng các quy định của Nhật Bản, để tránh gây thiệt hại về kinh tế cũng như uy tín XK của nông sản Việt Nam. Các doanh nghiệp cần thực hiện ngay các biện pháp phòng ngừa, tránh tái diễn tình trạng vi phạm.Về vấn đề khác quy đinh giữa Việt Nam và các nước , ông Vương Trường Giang đề nghị các doanh nghiệp Việt phải nắm rõ thông tin của thị trường khác nhau. Trên cơ sở đó, cân nhắc nên sử dụng các loại thuốc BVTV phù hợp với quy định ATTP của thị trường XK."Để tránh rơi vào trường hợp không đáng có như trên, trước khi XK thì doanh nghiệp cần thông qua nhà nhập khẩu để tìm hiểu quy định của nước nhập khẩu" - ông Võ Quan Huy nhấn mạnh.