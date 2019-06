Mời Xem Triển lãm mỹ thuật "Hồi Tưởng" Với 6 Họa sĩ Ann Phong, Nguyễn Việt Hùng, Nguyên Khai, Nguyễn Thị Hợp, Nguyễn Đồng, Dương Văn Hùng, Tại Nhật Báo Người Việt

Tranh Ann Phong.

WESTMINSTER- Triển lãm mỹ thuật "Reminiscence" (Hồi Tưởng) sẽ mở cửa trong hai ngày Thứ Bảy 22 và Chủ Nhật 23 tháng 6 năm 2019 tại Nhật báo Người Việt, mỗi ngày từ 11:00 AM tới 7:00 PM.Cuộc triển lãm này được tổ chức với sự bảo trợ của Nhật báo Người Việt, trưng bày những tác phẩm chọn lọc của các họa sĩ Ann Phong, Nguyễn Việt Hùng, Nguyên Khai, Nguyễn Thị Hợp, Nguyễn Đồng, Dương Văn Hùng.ANN PHONG: Một họa sĩ có nét vẽ thiên về sự tinh tế nhưng không kém phần mạnh mẽ trong việc diễn đạt ý tưởng của mình. (Trích bài viết của nhà phê bình Dainella Walsh. Visual Art Source 2012). Các cuộc triển lãm của Ann Phong được những nhà phê bình hội họa Mỹ chú ý và viết nhận xét như tờ VoicofOC (https://voiceofoc.org/2018/11/arts-chang-20181119-feat-phong) và VoyageLA (http://voyagela.com/interview/meet-ann-phong).Ann Phong tốt nghiệp thạc sĩ hội họa tại Đại Học Cal State Fullerton. Đến nay, Ann đã tham dự hơn 150 cuộc triển lãm solo và nhóm, từ gallery đến một vài viện bảo tàng tại Quận Cam, Los Angeles, Bangkok, Seoul, Stuttgart, và Tokyo.Hiện cô là giáo sư hội họa tại trường đại học Cal Poly Pomona.NGUYỄN VIỆT HÙNG: sinh năm 1957 tại Sài Gòn, Việt Nam.Học ngành Sinh Vật Học tại Đại Học Khoa Học Sài Gòn. Định cư ở Hoa Kỳ năm 1982, chuyển sang lãnh vực họa sĩ minh họa, đồ họa và thiết kế.Có tranh được galleries đại diện và triển lãm tại các hội chợ nghệ thuật Art Fairs Los Angeles, Miami, New York, San Francisco, Palm Springs, Houston, San Diego,…Hai lần liên tiếp giải nhất trong triển lãm Quốc Tế Lưỡng Niên do hội Văn Hóa Nghệ Thuật San Diego tổ chức 2013 và 2015 (Juror's Choice Awards at the San Diego Art Institute Biennial International Award Exhibition 2013 and 2015). Sống và làm việc tại thành phố Los Angeles.NGUYÊN KHAI: Tốt nghiệp trường Quốc Gia Cao Đẳng Mỹ Thuật Sài Gòn năm 1963 và là sáng lập viên Hội Họa Sĩ Trẻ Việt Nam tại Sài Gòn, mà những hoạt động triển lãm từ cuối thập niên 1960 tới năm 1975 rất được giới yêu chuộng mỹ thuật Việt Nam thời bấy giờ tán thưởng.Trước đó, ông cũng đã từng được Huy Chương Đồng (Bronze Medal) tại một cuộc Triển Lãm tranh mùa xuân tại Sàigòn. Tháng Hai năm 1981, họa sĩ Nguyên Khai vượt biển sang Nam Dương và chọn tiểu bang California làm nơi định cư.Tranh của ông đã triển lãm ở Việt Nam và tại nhiều quốc gia như Paris, Tokyo, Tunis, Sao Paolo, New Delhi và Hoa Kỳ: Houston, Florida, Tustin, Garden Grove, Westminster, Irvine, Costa Mesa, Cypress, Torrance, Los Angeles, Burbank và San Diego. Tham dự triển lãm An Ocean Apart do Viện Smithsonian ở Washington DC tổ chức, lưu động đến 7 Viện Bảo Tàng ở Hoa Kỳ. Chuyên về tranh sơn dầu và tranh hỗn hợp.NGUYỄN THỊ HỢP: Tốt nghiệp trường Quốc Gia Cao Đẳng Mỹ Thuật Sài Gòn năm 1964. Triển lãm cá nhân lần đầu tiên năm 1966 ở Taipei, Đài Loan. Từ 1968, tham dự triển lãm với nhóm Hội Họa Sĩ Trẻ Việt Nam, Sài Gòn. Từ 1979, triển lãm ở Bonn, Stuttgart, Munich và nhiều thành phố khác ở Đức. Từ 1982-1985: triển lãm hằng năm tại Paris. Sang Mỹ năm 1985, đã bày tranh tại Orange Coast College, đại học UCLA, đại học Minnesota, CSU Long Beach, Pacific Asia Museum, L.A. Artcore, dự triển lãm An Ocean Apart do Viện Smithsonian ở Washington DC tổ chức, lưu động đến 7 Viện Bảo Tàng ở Hoa Kỳ. Đặc biệt chuyên về tranh lụa. Đã minh họa nhiều sách xuất bản ở Việt Nam, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Pháp, Đức, Anh và Hoa Kỳ. Có 2 bức tranh trong Viện Bảo Tàng Mỹ Thuật Hà Nội.NGUYỄN ĐỒNG: Theo học mỹ thuật tại một xưởng họa tư, sau đó là một thời gian ngắn nơi Trường Quốc Gia Cao Đẳng Mỹ Thuật Sàigòn. Tốt nghiệp Đại Học Đà Lạt năm 1965 và triển lãm tranh lần đầu tiên tại Sàigòn trong cùng năm đó. Từ đó tranh của họa sĩ Nguyễn Đồng tiếp tục xuất hiện tại nhiều nước trên thế giới. Năm 1968, ông gia nhập Hội Họa Sĩ Trẻ Việt Nam, nơi hội tụ của nhiều họa sĩ trẻ nổi danh và năng động. Ngoài ra, ông cũng còn là một cây viết bình luận và phê bình nghệ thuật cho một vài tờ báo tại thủ đô. Năm 1979, Nguyễn Đồng đến Tây Đức sinh sống, và năm 1981 đã đảm trách tổ chức một cuộc triển lãm mang tên “Vietnamesische Kunst” (Nghệ Thuật Việt Nam) tại Trung Tâm Văn Hóa của thành phố Bonn, lúc đó là thủ đô của Cộng Hòa Liên Bang Đức. Từ đó, Nguyễn Đồng thường xuyên triển lãm tranh tại Paris, Đức và từ 1985, Hoa Kỳ.DƯƠNG VĂN HÙNG: Tốp nghiệp trường Quốc Gia Cao Đẳng Mỹ Thuật Sài Gòn năm 1962, và sau đó đã đi dạy hội họa một thời gian ở các trường trung học Hiếu Thiện và Tây Ninh. Năm 1973, Dương Văn Hùng tham dự triển lãm của nhóm Hội Họa Sĩ Trẻ Việt Nam tổ chức tại phòng triển lãm La Dolce Vita, bên cạnh khách sạn Continental ở Sài Gòn. Năm 1974, ông dạy môn điêu khắc trong trường Quốc Gia Cao Đẳng Mỹ Thuật và đã được Huy Chương Vàng Giải Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa trong cùng năm. Trong những năm đầu thập niên 1990, trước khi sang định cư tại Hoa Kỳ, ông có tham dự nhiều sinh hoạt triển lãm tại Sài Gòn.