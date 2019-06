Cả Đoàn Thanh Tra Tham Nhũng

Cả đoàn thanh tra mà nhận tiền hối lộ thì còn ai để đáng tin để giao điều tra các vụ tham nhũng dày đặc tại VN, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 13 tháng 6.Bản tin RFA viết như sau.“Một đoàn thanh tra của Bộ Xây dựng đang bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc tạm giữ để làm rõ nghi vấn đòi chung chi hàng chục tỷ đồng tại huyện Vĩnh Tường.“Tin do Mạng Báo Tuổi Trẻ loan đi. Theo đó thì vào ngày 12 tháng 6, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã lập biên bản về hành vi vòi tiền của đoàn thanh tra của Bộ Xây Dựng đến làm việc tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Số tiền đòi ‘chung chi’ được nói là hằng chục tỷ đồng. Cũng theo tin cho biết thì các cán bộ của đoàn thanh tra nhiều lần mặc cả số tiền với các bên liên quan khi đến thanh tra tại tỉnh Vĩnh Phúc.“Đối với vụ việc vừa nêu, cơ quan chủ quản là Bộ Xây Dựng có thông báo gửi các cơ quan báo chí với nội dung Bộ này khẳng định sẽ không bao che và sẽ xử lý nghiêm cán bộ vi phạm.”Bản tin cũng cho biết thêm như sau.“Bộ Xây Dựng cho biết bộ đang tiếp tục chỉ đạo Thanh tra của Bộ phối hợp với các cơ quan chức năng để theo dõi vụ việc.“Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cũng được báo chí hỏi về vụ việc vừa nêu. Bên hàng lang Quốc hội, ông này trả lời trong những năm qua, Bộ luôn luôn quan tâm, chỉ đạo và thực hiện nhiều giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra của Bộ trong sạch cũng như nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả thanh tra theo quy định của pháp luật. Ông lấy làm tiếc khi có sự việc này xảy ra. Ông nói tiếp là sau khi có kết luận của cơ quan chức năng sẽ kiên quyết xử lý.“Nạn nhũng lạm của các đoàn thanh tra đối với các nơi bị thanh tra từng được nêu lên và nhiều nơi than phiền gặp nhiều khó khăn nếu không chung chi cho đoàn đến thanh tra, kiểm tra.”Trong hình là Bộ trưởng Bộ Xây dựng CSVN Phạm Hồng Hà.