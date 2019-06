Bạch Ốc Muốn Trục Xuất Di Dân Sử Dụng Những Lợi Ích Công Cộng

Lê Minh Hải

Tòa Bạch Ốc đang nghiên cứu một chính sách mới với mụch đích trục xuất dễ dàng hơn những thường trú nhân hợp pháp đã và đang hưởng những lợi ích công cộng. Đây là một trong những nỗ lực của Tổng thống Trump muốn giảm vấn đề di trú của những những người có lợi tức thấp.Tuy nhiên, ngòai việc cấm du lịch, có bao nhiêu chính sách chống di dân của Tòa Bạch Ốc được thi hành? Câu trả lời là Số Không. Những chính sách này đều bị những tổ chức bảo vệ di dân chống lại, và hiện nay những chính sách này vẫn còn bị giữ lại ở các tòa án. Vì thế, chính sách mới về gánh nặng xã hội có thể không bao giờ trở thành chính sách chính thức của chính phủ Trump, và sẽ bị đưa ra tòa. Đây chỉ là một phần nỗ lực của Tòa Bạch Ốc muốn giới hạn di trú hợp pháp đến Hoa Kỳ.Và chính sách này không do quốc hội đưa ra. Nó chỉ là chính sách của Tòa Bạch Ốc, và có thể bị chấm dứt bất cứ lúc nào bởi một vị tổng thống tương lai, hoặc bởi quốc hội có đa số thành viên thuộc đảng Dân Chủ.Trên thực tế, luật có nói rằng những thường trú nhân nếu bị cho là "gánh nặng xã hội" có thể bị trục xuất - nhưng rất hiếm xảy ra. Thống kê của Bộ Nội An cho thấy không có ai bị trục xuất vì là "Gánh Nặng Xã Hội" cả.Luật Hoa Kỳ cho phép trục xuất những di dân từng trở thành "gánh nặng xã hội" trong 5 năm kể từ khi nhập cảnh nếu lý do của họ xin trợ giúp đã có trước khi họ nhập cảnh Hoa Kỳ - chẳng hạn như nếu có bệnh nặng nhưng dấu diếm khi điền đơn xin chiếu khán di dân.Những điều lệ được sọan thảo qua chính sách mới của Tòa Bạch Ốc nói rằng gánh nặng xã hội có thể áp dụng cho một số di dân đã dùng nhiều hình thức lợi ích công cộng, bao gồm trợ giúp tiền mặt, phiếu thực phẩm (food stamp), trợ giúp nhà cửa hoặc trợ giúp y tế (Medicaid). Nhưng theo chính sách liên bang, nhiều thường trú nhân không hội đủ điều kiện xin lợi ích công cộng ngọai trừ họ đã có thẻ xanh trong 5 năm, cho thấy họ không thể là đối tượng bị trục xuất trên căn bản là "gánh nặng xã hội" dù là theo dự luật mới.Một số điều cần biết về việc giữ quy chế Thường Trú NhânMột số thân chủ xin chiếu khán đầu tư EB5 hỏi rằng họ có thể rời khỏi Hoa Kỳ trong bao lâu với Thẻ Xanh Có Điều Kiện Hai Năm. Thực ra, câu trả lời sẽ áp dụng chung cho tất cả thường trú nhân có Thẻ Xanh hai năm hay 10 năm.Sau đây là một số điều cần biết về việc từ bỏ quy chế Thường Trú Nhân không cố ý:1. Không có thời gian cụ thể đòi hỏi. Nhiều người hay hỏi rằng một người phải ở Hoa Kỳ bao lâu sau khi có Thẻ Xanh, nhưng không có khung thời gian nào cụ thể cả. Mỗi trường hợp đòi hỏi phải xem ý định và hành động của cá nhân này. Đôi khi người có thẻ xanh tin rằng họ có thể trở lại Hoa Kỳ một thời gian ngắn mỗi sáu tháng hoặc mỗi năm. Trên thực tế, để giữ được Thẻ Xanh, họ cần có chứng minh họ duy trì nơi cư trú ở Hoa Kỳ trong khi họ đang ở nước ngòai. Kể cả giấy Cho Phép Tái Nhập Cảnh (Re-Entry Permit) sẽ không giúp được gì nếu nhân viên di trú biên phòng tin rằng nơi cư trú ưu tiên của họ là ở ngòai Hoa Kỳ.2. Ý định, nhưng sự thật cũng có vấn đề. Nếu người có thẻ xanh không có ý định thường trú ở Hoa Kỳ, họ có thể bị mất quy chế, dù vẫn có những chuyến trở lại Hoa Kỳ thường xuyên. Người có thẻ xanh có thể có những nơi cư trú ở những nước khác, nhưng nơi cư trú ở Hoa Kỳ vẫn phải là nơi thường trú. Điều quan trọng là phải chứng minh rằng việc rời khỏi Hoa Kỳ chỉ là tạm thời, và sẽ trở về "nơi cư trú không hề từ bỏ", hoặc việc ở lại nước ngòai chỉ là lý do ngòai ý muốn.Người có thẻ xanh có thể minh chứng sự cư ngụ của mình ở Hoa Ky, và cho thấy những liên hệ bằng cách giữ những liên lạc thường xuyên với gia đình ở Hoa Kỳ, mặc dù đang ở nước ngòai; giữ việc làm/những nơi hứa mướn làm việc ở Hoa Kỳ; nộp thuế như người thường trú ở Hoa Kỳ; giữ những chương mục ngân hàng ở Hoa Kỳ; thuê nhà hoặc làm chủ một căn nhà; hoặc những mối liên hệ với cộng đồng... Để chứng minh những liên hệ này, điều quan trọng là phải giữ những bằng chứng hỗ trợ.3. Nộp đơn xin Nhập tịch. Những quy luật giữ quy chế thẻ xanh khác với những điều liên quan đến việc xin Nhập tịch. Việc nhập tịch đòi hỏi sự cư trú liên tục ở Hoa Kỳ ít nhất 5 năm trước ngày nộp đơn N-400. Trên đơn xin nhập tịch, người có thẻ xanh phải khai và chứng minh những ngày rời khỏi và trở lại Hoa Kỳ. Nếu rời khỏi Hoa Kỳ thường xuyên hoặc có sự bất thường, chính phủ có thể từ chối đơn xin nhập tịch và có khả năng quyết định rằng qúy vị đã từ bỏ quy chế của mình.Luật mới cho sinh viên du học diện F-1Điều gì sẽ xảy ra nếu sinh viên du học diện F-1 đã ở quá hạn giấy I-20 hơn 180 ngày và phải rời Hoa Kỳ để xin chiếu khán mới? Sinh viên này có bị cấm nhập cảnh 3 năm không?Theo chính sách cũ, ở quá hạn I-20 không làm cho diện du học F-1 bị bắt đầu tính thời gian cư ngụ bất hợp pháp ngọai trừ Sở di trú USCIS hoặc một chánh án di trú ban hành một quyết định chính thức về việc không còn quy chế du học nữa. Tuy nhiên, Bộ Nội An đã ban hành hai bản ghi chú ngày 10 tháng 5, 2018 và ngày 9 tháng Tám 2018 thay đổi chính sách cũ. Chính sách mới có hiệu lực kể từ ngày 9 tháng Tám 2018.Theo chính sách mới này, bất cứ ai nhập cảnh với chiếu khán du học F-1 và không thể duy trì quy chế chiếu khán phi di dân sẽ bị bắt đầu tính Thời Gian Cư Ngụ Bất Hợp Pháp kể từ ngày họ không còn giữ quy chế du học F-1 nữa.Theo chính sách này, một người sẽ bị xem là không còn duy trì quy chế chiếu khán phi di dân nếu họ ngừng học hoặc làm việc không có phép, nếu họ hòan tất việc học nhưng vẫn ở Hoa Kỳ không nộp đơn đúng thời hạn để xin chuyển diện hoặc gia hạn quy chế của mình, hoặc nếu họ ở lại Hoa Kỳ khi giấy I-94 hết hạn và không nộp đơn đúng thời hạn để xin chuyển diện hoặc xin gia hạn quy chế của mình.Một người nào đó cư ngụ bất hợp pháp trên 180 ngày và rời khỏi Hoa Kỳ sẽ bị cấm nhập cảnh 3 năm và không thể xin chiếu khán trở lại Hoa Kỳ. Một người sống bất hợp pháp trên một năm và rời Hoa Kỳ sẽ bị cấm nhập cảnh 10 năm.Hỏi Đáp Di Trú- Hỏi: Điều gì sẽ xảy ra khi chính sách mới về Gánh Nặng Xã Hội đã được cộng đồng góp ý?- Đáp: Sẽ có hàng chục ngàn ý kiến chống lại chính sách mới này và chính sách này sẽ phải trải qua ít nhất nhiều năm tại các tòa án, và sẽ không có chính sách nào thay đổi trước năm 2021 hoặc 2022.- Hỏi: Liệu giấy Cho Phép Tái Nhập Cảnh (Re-Entry Permit) có bảo đảm người ta có thể trở lại Hoa Kỳ và không gặp rắc rối không?- Đáp: Giấy Cho Phép Tái Nhập Cảnh cho phép một thường trú nhân có thể vắng mặt ở Hoa Kỳ hai năm, nhưng chỉ với những lý do chắc chắn nào đó. Bất cứ lúc nào qúy vị trở về Hoa Kỳ sau một thời gian dài vắng mặt, nhân viên biên phòng có thể yêu cầu qúy vị đưa ra những lý do về chuyến du lịch nước ngoài và những bằng chứng cho thấy qúy vị vẫn duy trì sự cư ngụ ở Hoa Kỳ.- Hỏi: Chương trình EB6 là gì và còn hiệu lực không?- Đáp: Chương trình EB6 (Giấy Phép) Tạm Thời Cho Doanh Gia Quốc Tế không phải là chiếu khán và không được xin Thẻ Xanh. Đây là giấy phép tạm thời giá trị 2 năm rưỡi dành cho một số nhà đầu tư. Đây là ý kiến của Tổng thống Obama. Chính phủ Hoa Kỳ hy vọng sẽ nhận được ít nhất 3.000 đơn mỗi năm.Nhưng kể từ khi ông Trump vào Tòa Bạch Ốc và nói rằng ông không mặn mà với ý kiến này. Đó là lý do chỉ có 12 đơn EB6 được nhận. Trong tháng Bảy 2017, sau khi một lệnh hành pháp của Tòa Bạch Ốc ban hành, việc duyệt xét chương trình EB6 bị hõan lại vô hạn định. Nói cách khác, ý kiến về EB6 được xem là đã bị khai tử.