VN Vào HĐ Bảo An LHQ Lần Thứ 2

Nhà nước CSVN được bầu vào thành viên không thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc hôm 7 tháng 6 theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm Thứ Sáu.Bản tin viết như sau.“Việt Nam vừa đắc cử vào vị trí ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sau phiên bỏ phiếu ngày 7/6, với tỷ lệ bầu chọn 192/193.“Viết trên trang Twitter ngay sau khi có kết quả bỏ phiếu, Phó Thủ tướng-Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nói “Việt Nam tự hào và vinh dự được bầu làm ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong nhiệm kỳ 2020-2021”.“Chúng tôi sẽ dùng hết khả năng để thực hiện nghĩa vụ của một ủy viên Hội đồng nhằm góp phần duy trì hòa bình và an ninh quốc tế”, ông Phạm Bình Minh viết tiếp.“Là ứng viên duy nhất trong nhóm các nước châu Á-Thái Bình Dương, Việt Nam khá tự tin vào khả năng trúng cử vào cơ quan chuyên giải quyết xung đột và khủng hoảng đe dọa đến hòa bình, an ninh quốc tế của Liên Hiệp Quốc.“Trưởng phái đoàn Việt Nam, Đại sứ Đặng Đình Quý, trong một cuộc phỏng vấn với TTXVN trước đó cho biết đã có 120 nước trong số 193 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc thể hiện sự ủng hộ đối với Việt Nam qua văn bản, còn khoảng 30-40 nước cam kết ủng hộ miệng do chưa hoàn thành thủ tục.“Sau khi trúng cử, Việt Nam sẽ thay thế vị trí của Kuwait tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc kể từ ngày 1/1/2020.”Bản tin cũng cho biết thêm thông tin như sau.“Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc có 15 ủy viên, trong đó có 5 ủy viên thường trực và 10 ủy viên không thường trực được bầu theo nhiệm kỳ mỗi 2 năm.“Đây là lần thứ hai Việt Nam trúng cử vào vị trí ủy viên không thường trực của HĐBA Liên Hiệp Quốc. Trước đó, Việt Nam từng giữ vị trí này trong nhiệm kỳ 2008-2009.”Trong hinh, các thành viên của Hội đồng Bảo an LHQ trong một buổi họp của Hội đồng. Đây là lần thứ hai Việt Nam trúng cử vào vị trí ủy viên không thường trực của HĐBA.