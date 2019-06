385 Nạn Nhân Buôn Người VN Chưa Cứu

385 nạn nhân buôn người là người Việt Nam vẫn còn chưa được giải cứu tại các nước trên thế giới, theo bản tin của đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 4 tháng 6.Bản tin viết như sau.Trong phiên chất vấn trước Quốc hội hôm 4/6, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết hiện Việt Nam vẫn còn 385 nạn nhân bị bán sang nước ngoài chưa được giải cứu. Ông cho biết thêm Công an đang hợp tác với các nước để giải cứu các nạn nhân này một cách tốt nhất.Theo báo cáo của Bộ Công an, tính đến cuối năm 2018 vẫn còn 519 nạn nhân mua bán người chưa được giải cứu.Cũng theo báo cáo của Bộ Công an vào năm ngoái, 90% nạn nhân mua bán người ở Việt Nam là phụ nữ và trẻ em. Trong số này phần đông là phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số, bị bóc lột tình dục. Phần lớn nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, tập trung ở vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Báo cáo cho biết chủ yếu nạn nhân bị bán sang Trung Quốc và bị cưỡng ép làm vợ người bản địa, bị bóc lột tình dục và cưỡng bức lao động.Bộ Công an hồi năm ngoái cho biết, Việt nam đã khởi tố hơn 1000 vụ án với hơn 2.000 bị can liên quan đến hành vi mua bán người.Để khắc phục tình trạng mua bán người, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết phải nâng cao tuyên truyền, nhận thức cho nhóm đối tượng có nguy cơ múa bán như người dân tộc thiểu số, phụ nữ chuẩn bị lấy chồng, nâng cao hiệu quả công tác quản lý xuất nhập cảnh.Hình minh họa. Hình chụp hôm 27/10/2018: một người mẹ cầm hình con gái bị mất tích của mình ở Mèo Vạc, Hà Giang.