Mỹ Phá Chiến Thuật TC

CS thường dùng binh pháp hai mặt giáp công, vừa đánh vừa đàm, chơi trò hai mang trong chiến tranh và ngoại giao. Nhưng Mỹ trong Chiến Tranh Thương Mại với TC và trong đàm phán về nguyên tử với CS Bắc Hàn, TT Trump phá binh pháp này khi CS chơi trò lật lọng vào giờ chót. TC tưởng TT Trump ở thế bất thần và mong muốn một thoả hiệp trong mùa bầu cử nên bị TT Trump phản đòn khiến CS chới với, loay hoay, không biết đường đỡ.Một, đối với Chiến tranh Thương Mại Mỹ-Trung. Nhiều dấu chỉ cho thấy Ô Tập cận Bình [TCB] đang loay hoay, xoay sở trước những đòn sấm sét của Mỹ. Trong kỳ họp thứ 11, TC xoá bỏ hầu như mọi cam kết trong các phiên đàm phán trước suốt cả 10 tháng trời, nên TT Trump tăng mức thuế quan từ 10% lên 25% trên các mặt hàng TC nhập vào Mỹ trị giá 200 tỷ Mỹ kim và sau đó có thể lên 300 tỷ.Chưa hết Mỹ còn bồi thêm một cú ân huệ (coup de grâce) để giúp cho chết hết đau. TT Trump ký sắc lệnh đưa Tập đoàn Huawei và 68 chi nhánh tại hơn 20 quốc gia trên thế giới vào "danh sách đen" thương mại Entity List, và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 17-5. Đó là đòn bó tay, trói chân TC trong chiến lược "Made in China 2025" và “Một Vành Đai Một Con Đường”.Có lẽ TCB nhớ lại binh thư Tôn Tử, “cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu.” Ông coi đây là thời điểm của cái thế cùng, nên Ông mong mỏi và tạo thời cơ cho một biến chuyển. Ông hoà dịu để mong có biến chuyển. Lãnh đạo Đảng Nhà Nước CS ở Bắc Kinh không có những lời dao to búa lớn với Mỹ trong thời gian sau cuộc họp thứ 11. Nhưng đó chỉ là chiến thuật của CS lúc thoái trào thì lùi một bước để chờ tiến hai ba bước.Nhưng CS cũng có binh pháp hai mặt giáp công. Đảng Nhà Nước ‘hoãn xung’ thì ‘báo đài’ xông tới trong mặt trận tuyên truyền. Báo đài của Đảng Nhà Nước đánh võ mồm, kêu gió, hú mưa như phù thuỷ để giữ mặt mày của chế độ TC và tinh thần “nam tử Hán” ở Trung Quốc.Dư luận cho rằng TCB và TT Trump có thể gặp nhau bên lề hội nghị G20 ở Tokyo. TT Trump đã đi trước một bước, chuẩn bị với đồng minh Nhựt. Ông và đệ nhứt phu nhân Mỹ được Tân Hoàng đế Nhựt và Hoàng Hậu từng là nhà ngoại giao, học và tốt nghiệp ở đại hoc Harvard danh tiếng hoàn cầu, đặc cách đãi ngộ long trọng đế vương hơn bất cứ nguyên thủ nào đến viếng Nhựt. Còn Thủ Tướng Nhựt Abe cùng đi chơi golf, cùng coi đấu đô vật siết tình thân thiện bè bạn nồng ấm hơn lúc nào hết. Báo Pháp có tờ nói TT Trump thích khen ngợi nên hai Ông Bà Trump rất vui với kiểu khoảng đãi này. Nhựt lại quả cho Mỹ một hợp đồng mua 105 phi cơ chiến đấu tân kỳ, biến Nhựt thành quốc gia nhiều máy bay tân tiến nhứt ở Á châu, dĩ nhiên là hơn TC. Vơi máy bay này nêu TC tấn công Nhựt, thi những phi công Thần Phong của Nhựt sẽ biến các căn cứ quân sự, thành phố của TC trở thành thời Đồ Đá.Có binh luận trên truyền thông quốc tế, Chủ Tịch TCB hy vọng có thể gặp TT Trump bên lề hội nghị G20 và có thể hoà đàm, thỏa hiệp với TT Trump. Như Ô. TCB đã từng thành công trong việc xuống nước nhỏ, than nghèo, kể khổ cho ZTE làm TT Trump thông cảm nỗi khổ của mấy chục ngàn công nhân ZTE thất nghiệp. TT Trump gở cấm vận cho ZTE được mua linh kiện của Mỹ, liền mở cửa làm việc lại sau 3 tháng bi Mỹ phạt không mua được linh kiện phải đóng cửa. Nhưng TT Trump không quên phạt ZTE một tỷ USD và TCB còn mật hứa gì thì khó biết.Công luận không lạ gì Ô. Trump là một người không ai có thể đoán biết sẽ nói gì và làm gì. Ông là người thực dụng, thực tiễn, không kinh điển, nên‘ quân tử nhứt ngôn là quân tử dại, quân tử nói đi nói lại là quân tử khôn.” Ông cũng là nguòi nói it lựa lời, ruột để ngoài da, nhưng là một người nhiều kinh nghiệm, đàm phán, ứng phó nhanh, dám làm, dám chịu trong vấn đề bảo quốc an dân. Dân chúng cần ông tổng thống làm giỏi hơn nói hay nghe vui tai mà làm dở bất lợi cho dất nước và nhân dân.Nên sự kiện và thời sự về Chiến tranh Thương mại Mỹ- Trung gần đây cho thấy Mỹ công bố hàng loạt biện pháp cứng rắn nhằm vào tập đoàn hàng đầu của TC giữa cuộc chiến thương mại. Nhưng một điều lạ là các lãnh đạo cao cấp của Bắc Kinh dường như vẫn kềm chế, không đưa ra một phát ngôn nào chỉ trích WashingtonWashington không những trực tiếp cấm Huawei, tập đoàn viễn thông lớn nhất của Trung Quốc, mua các phần mềm và chất bán dẫn của Mỹ, mà còn đồng thời đe dọa đưa thêm nhiều công ty công nghệ hàng đầu của Bắc Kinh vào “danh sách đen”. Washington cũng khuyến cáo các nước có tương quan an ninh, chia sẻ tình báo với Mỹ cũng không mua, xài thiết bị của Hoa Vi, nếu không thi Mỹ sẽ xét lại sư hợp tác này.Lý do TT Trump đưa ra quyết định này chánh yếu là lo ngại an ninh quốc gia Mỹ có thể bi TC gây thiệt hại . Hình thức pháp lý của quyết định là bằng một sắc lịnh của tổng thống không qua Quốc Hội, dựa vào đặc quyên hành pháp và tình trạng khẩn trương. Cưú cánh và mục tiêu chánh yếu là chánh quyền Trump là nỗ lực nhằm chặn đà phát triển của công nghệ Trung Quốc mưu toan khống chế không gian mạng thế giới và gián điệp tin tức bí mật của các nước.Cũng có nhà phân tích nhận định Tổng thống Donald Trump đang tìm cách đe dọa cấm cửa Huawei cũng như các công ty công nghệ khác của Trung Quốc để nhận được sự nhượng bộ của Bắc Kinh trong các cuộc đàm phán thương mại. Năm ngoái, ông Trump từng sử dụng cách này với một công ty viễn thông khác của Trung Quốc là ZTE.Nhưng xét cho cùng kỳ lý thì Chiến Tranh Thương Mại của Mỹ chỉ là một mặt của vấn đề cốt lõi, căn bản của vấn đề là Mỹ đánh TC, bẻ gẫy hai chiến lược của TCB: ‘ made in China 2025 và Một Vành Đai Một Con Đường”. Đó là chiến lược TC chống Mỹ nói chung, giành thế đệ nhứt siêu cường của Mỹ, đối kháng ý thực hệ tự do và dân chủ và chống chánh quyền Trump với chủ trương America First nói riêng.Chiến lược chiến tranh quân sự, chánh trị hay tâm lý chiến của TC là vừa đánh, vừa đàm, hai mặt giáp công nên người ta không lạ khi thấy mặt này truyền thông nhà nước Trung Quốc, báo chí, phát thanh, phát hình chánh thức của TC vẫn tăng cường giọng điệu đả phá Mỹ. Mặt khác các lãnh đạo cấp cao của nước này gần như giữ im lặng về căng thẳng với Mỹ. Chẳng có gì ngạc nhiên về thói này của CS.Có người cũng cho rằng có thế các nhà lãnh đạo cấp cao Trung Quốc hạn chế đưa ra tuyên bố cứng rắn về cuộc chiến thương mại với Mỹ chỉ đơn giản là vì họ muốn chờ cho nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump qua đi. Họ tin nếu ứng cử viên Joe Biden thắng cử tổng thống Mỹ năm 2020 là người như cựu TT Obama dễ nhường nhịn. Nhưng TC với não trạng độc tài, độc tôn toàn diện không hiểu tâm lý bầu cử của dân chúng Mỹ, tưởng đâu bầu cử Mỹ là do ‘đảng cử dân bầu’ như CS, nên ngồi chờ kết quả bầu cử của Mỹ. Kể ra TCB dở hơn Kim Jong un, một lãnh đạo trẻ, từng đối đầu với TT Trump nhưng vẫn có lòng kính mến Ô Trump nhưng lại chê Ô. Biden là người có IQ thấp./.(VA)