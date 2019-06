Pechanga Resort Casino Hân Hạnh Giới Thiệu: Lâm Tử Tường (George Lam) với Chương Trình ‘Nhạc Hội Tươi Vui’

Ca sĩ Lâm Tử Tường

Pechanga Resort Casino hân hạnh giới thiệu Chương Trình "Nhạc Hội Tươi Vui" tại Pechanga Summit vào ngày Thứ Bảy 20 Tháng Bảy lúc 8 PM. Danh ca Lâm Tử Tường sẽ làm quý vị sống lại những kỷ niệm tươi đẹp của mình trong 40 năm qua, với những ca khúc quen thuộc nổi tiếng được nhiều người yêu mến.Lâm Tử Tường là một ca sĩ thể loại Cantopop lão luyện ở Hồng Kông, kiêm người viết ca khúc, sản xuất băng đĩa âm nhạc, và diễn viên. Anh đã luôn luôn được khán thính giả yêu chuộng trong bốn thập niên qua, với nhiều ca khúc xếp hạng đầu trên bảng ăn khách như "Làm Trai Cần Phải Tự Cường - Nam Nhi Đương Tự Cường”, “Sao Cứ Mãi Cô Đơn - Thiên Ức Cá Dạ Vãn”, "Ảo Ảnh - Hải Thị Thận Lâu", "Hồi Tưởng - Truy Ức", "Ai Hiểu Được Ta - Thùy Năng Minh Bạch Ngã" và "Mê Li Như Mộng - Tựa Mộng Mê Li".Vào năm 1980, cả hai ca khúc do chính anh sáng tác “Giữa Vùng Trời Nước - Tại Thủy Trung Ương” và “Cần Em Từng Phút Lại Từng Giây - Phân Phân Chung Nhu Yếu Nhĩ” đều đã đoạt Giải Thưởng Top Ten Ca Khúc Vàng Trung Hoa và đã làm anh thành người chiến thắng lớn trong năm ấy. Năm 1986, ca khúc nền "Yêu Nhất Là Ai - Tối Ái Thị Thùy" trong cuốn phim mang tựa đề "Yêu Tới Phát Sốt - Ái Đáo Phát Thiêu" do họ Lâm sáng tác đã đoạt giải ca khúc nền tuyệt vời độc đáo nhất của Giải Hong Kong Film Awards. Năm 1993, ca khúc soạn hát cặp "Lựa Chọn - Quyết Trạch" của anh và Sally Yeh lại chiếm đỉnh cao lần nữa, và được những đôi đang yêu nhau vô cùng ưa chuộng chọn hát karaoke.Là một người đầy khả năng sáng tạo, anh đã phối hợp 20 ca khúc Cantopop ăn khách nhất để tạo một liên khúc mang tên "10 Phút 12 Tấc - Thập Phân Thập Nhị Thốn" và tạo ra xu hướng soạn liên khúc dài. Anh còn táo bạo phỏng tác những ca khúc như "Từng Đêm Rồi Từng Đêm - Mỗi Nhất Cá Vãn Thượng", là sự kết hợp hai ca khúc "Growltiger's Last Stand" trong vở nhạc kịch "Mèo - Cats" bởi Andrew Lloyd Webber và tác phẩm do Hoàng Tự phổ nhạc bài thơ "Hoa Phi Hoa" của Bạch Cư Dị. Sự kết hợp liền lạc lưu loát, uyển chuyển tự nhiên, tuyệt vời không chút dấu nối, làm nguyên cả ca khúc nghe cứ như đã được sáng tác trọn vẹn như vậy ngay từ lúc nguyên thủy.Pechanga Resort Casino xin mời quý vị đến thoải mái tận hưởng chương trình "Nhạc Hội Tươi Vui". Vé có bán ở các hạng VIP $238, $168, $138, $108, $98 và $78. Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi (888) 810-8871 hay vào thăm www.Pechanga.com.Về Pechanga SummitCho dù quý vị trù hoạch một buổi họp cho 50 người, một đám cưới cho 100 người, một buổi đại tiệc cho 1,000 thực khách hay một chương trình nhạc hội mãi mãi khó quên, không gian tổ chức các buổi sinh hoạt mới – Pechanga Summit – có đủ mọi thứ mọi người cần để thực hiện bất kỳ sinh hoạt nào. Các nhà giải trí, các buổi nhạc hội, những sinh hoạt thể thao ‘live’, những ‘show’ trưng bày giới thiệu sản phẩm, những đám cưới, hay bất kỳ những nhóm đông người nào, đều hiện đang có một diện tích rộng tới 40,000 sq ft để đặt sử dụng.Về Pechanga Resort CasinoPechanga Resort Casino cống hiến một trong những cảm nghiệm nghỉ ngơi/đánh bài phong phú nhất, trọn vẹn nhất ở Hoa Kỳ. Được độc giả USA TODAY bình chọn làm sòng bài Số Một ở Mỹ và được AAA đánh giá là một cơ sở hạng Four Diamond từ năm 2002, Pechanga Resort Casino cung cấp một cơ hội vui nghỉ không đâu đôi sánh bằng. Cống hiến hơn 4.600 máy kéo "nóng" nhất, các loại bài bàn, những chương trình giải trí cấp đẳng thế giới, 1,090 phòng và suite khách sạn thuộc hạng được Forbes Travel Guide Đề Nghị Chọn, món ăn thức uống, Spa hạng Forbes Four Star và thú chơi Golf cấp đẳng tranh giải tại Journey at Pechanga, Pechanga Resort Casino rõ ràng là một chốn đến không chỉ đáp ứng được mà còn vượt quá những nhu cầu của khách và của cộng đồng. Pechanga Resort Casino thuộc quyền sở hữu và được điều hành bởi Bộ Tộc Pechanga Band of Luiseđo Indians. Muốn biết thêm thông tin, xin gọi số miễn phí (877) 711-2946 hay vào thăm trang mạng Pechanga.com. Xin follow Pechanga Resort Casino trên Facebook và trên Twitter @PechangaCasino. Pechanga Resort Casino mở cửa 24-giờ. Khách phải từ 21 tuổi trở lên mới được vào sòng bài.