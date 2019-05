Trong Trại Họp Bạn Hướng Đạo Trưởng Niên Việt Nam.(hình Hồ Đăng)

Du An-NMK- Ảnh: Hồ ĐăngVào cuối tuần lễ tưởng niệm chiến sĩ trận vong Hoa Kỳ ,trại họp bạn Bách hợp III đã được làng Bách Hợp Vùng Vịnh, Bắc California và trại trưởng Đào Ngọc Minh tổ chức từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 5 năm 2019, tại đất trại Bothin GirlScout Campground, trong vùng đồi núi tỉnh Fairfax, phía bắc thành phố San Francisco, California .Trại Bách hợp do Văn Phòng Hướng Đạo Trưởng Niên thuộc Hội Đồng Trung Ương Hướng đạo Việt Nam chủ trương và dành cho quí cựu huynh trưởng và đoàn sinh người Việt từ 25 tuổi trở lên , tại Hoa kỳ và từ khắp các quốc gia trên thế giới. Trước tiên là trại Bách hợp I , với trại trưởng Bạch văn Nghĩa , đã được tổ chức tại Scout Mountain Campground, Portland, Oregon vào hè năm 2015 , và trại Bách hợp II, trại trưởng Nguyễn Cửu Lâm, tại Garden Grove, Nam California năm 2017 .Văn phòng Hướng Đạo Trưởng Niên chia thành đơn vị thống thuộc gọi làng xóm và gia đình Bách hợp mang tên địa phương cư ngụ.Trại Bách hợp III năm nay gồm hơn 100 trại sinh đến từ các làng xóm và gia đình Bách Hợp như Toronto, Canada, và các tỉnh thành tại Hoa kỳ như Boston, Seattle, Portland, Sacramento, Houston, Dallas, San Diego, Orange County và vùng vịnh San Francisco,gồm Stockton, Oakland và San Jose.Ngay chiều ngày nhập trại, 24-5-2019, sau phần ghi danh, nhận phòng là phần họp vui kết thân, cũng như chỉ dẫn doanh trại và luật an toàn và vệ sinh trại, là buổi ăn tối với món ragu và bánh mì Pháp,mà thực khách được phục vụ tại bàn. Đêm cùng ngày, vào lúc 8 giờ là buổi tưởng niệm, do trưởng Nguyễn Tăng Bình, đến từ Dallas, Texas hướng dẫn, trong phòng tối và trước di ảnh trưởng Baden Powell, đại diện cho các trưởng Hướng đạo Việt Nam tiền bối đã quá cố và ngọn đèn nến nhỏ, rồi qua vài phát biểu xúc động ghi công ơn, nến trong tay mỗi người được thắp sáng và thứ tự sắp hàng đặt lên trên bàn thờ, vừa chầm chậm ca bài Nguồn Thật trong không khí trang nghiêm đầy xúc động, trước khi lặng lẽ về lại phòng nghỉ qua đêm.Đúng 9 giờ sáng thứ bẩy, ngày 25/5/2019 toàn thể trại sinh tập họp tại sân cờ chính để dự khai mạc bằng lễ chào cờ Hoa Kỳ, cờ Việt Nam Cộng Hoà và cờ Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam, cờ Trại Bách Hợp do ban nghi lễ trại thực hiện gồm quí trưởng Nguyễn Mạnh Kym, Bạch Văn Nghĩa, Trịnh Mỹ Phương, Trần Đình Phước, Stacey Trương. Dưới sự chủ tọa của nữ trại trưởng Đào Ngọc Minh, và quí trưởng thuộc Ban Thường Vụ Hội Đồng Trung Ương HĐVN , gồm quí trưởng Tổng thư ký Nguyễn Trí Tuệ, các ủy viên Truyền Thống Văn Hóa Lê Đức Phẩm, ủy viên Liên Lạc và Phát Triển HĐTrN Trưởng Hồ Đăng, ủy viên Miền Lưu Vĩnh Thái, và văn phòng Hướng đạo trưởng niên như trưởng Trần Xuân Đức , văn phòng trưởng và quí trưởng cố vấn Dương Thị Kim Sơn và Nguyễn Đình Tuấn. Đặc biệt là sự hiện diện của trưởng Lưu Hồng Loan , đại diện miền Bắc California của Hội Nữ Hướng Đạo Hoa kỳ và các đơn vị thuộc liên đoàn Diên Hồng, San Jose gồm thiếu nam Đinh Bộ Lĩnh và thiếu nữ Trưng Vương - .Chương trình trại tập trung vào ngày thứ Bẩy, rất phong phú gồm kết thân, trò chơi lớn do Làng Bách Hợp Nam California tổ chức và điều hợp, văn nghệ thân mật và văn nghệ lửa trại. Buổi hội nghị chính toàn trại vào buổi chiều thông qua việc báo cáo sinh hoạt và tài chánh ,điều chỉnh nội lệ,và chương trình sinh hoạt tương lai vào những năm tháng tới.Các đề tài hội thảo thật hào hứng và bỏ phiếu thật trật tự, linh động,phát biểu hào hứng và nghiêm chỉnh, nên nhanh chóng đi đến quyết định hiệu quả , đăc biệt dịp này Làng Bách Hợp Quảng Tế , Nam California đại diện bởi trưởng làng Nguyễn Xuân Huề, đã xung phong nhận trách vụ tổ chức trại Bách Hợp IV.Được biết Làng Bách Hợp Quảng Tế do cố trưởng Tôn Thất Hy thành lập và hội tụ cựu trưởng và đoàn sinh thuộc thành phố Huế, và tỉnh Thừa Thiên, trong đó có cựu trưởng đáng kính Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, trưởng Trần Tiễn San vv..Đáng chú ý là doanh trại với quá tiện nghi về các phòng ốc với giường nằm , phòng vệ sinh và phòng họp và nhà bếp , lẫn phòng ăn rất thuận tiện cho các trại sinh.Đặc biệt sự ghi nhận và thán phục của toàn trại là toán phục vụ ẩm thực do bếp trưởng Lê văn Tỉnh và bề trên Đỗ minh Thuận, cùng các táo Trúc Anh và Charlie Vũ Chương, với những món ăn “ nhà hàng” ngon miệng, đặc sắc như ragu gà, bún riêu, miến xào, burgers , beef steak, smoked salmon, mixed salad , chè và cà phê giải khát. Ngoài ra,sinh hoạt suốt kỳ trại được luôn linh động và phong phú của ban sinh hoạt của quí trưởng hoạt náo viên Mai quang Vinh và Nghiêm Loan Anh.Điều phải có là đêm lửa trại ngoài trời với bài ca và vũ điệu nhảy lửa hướng đạo truyền thống quanh ngọn lửa sáng bập bùng , kế đó, để giữ an toàn sức khỏe , các trại viên cùng di chuyền vào hội trường là các tiết mục văn nghệ đặc sắc gồm ca, kịch và múa , trình diễn các “thiếu sinh cao tuổi “ thật vui với tiếng cười to vang, quên cả tuổi tác và sống lại thời niên thiếu đáng nhớ.Ghi nhớ nhiều nữa là những ly cà phê và các chương trình văn nghệ sôi động và đầm ấm của câu lạc bộ Phụng Hoàng do các văn nghệ sĩ tài tử hướng đạo tổ chức và phục vụ rất khuya đến quá nửa đêm mà vẫn còn luyến tiếc.Sáng ngày Chúa Nhật cũng là ngày cuối được bắt đầu bằng nghi thức tâm linh theo từng tôn giáo, và đặc biệt có thánh lễ Công Giáo do trưởng tuyên uý Victor Trần Thảo cử hành thánh lễ thật sốt sắng.Kế sau buổi ăn sáng là lễ chào cờ bế mạc kết thúc trại Bách hợp III , dịp này trại trưởng và ban tổ chức trại đã cám ơn sự hiện diện của tất cả trại sinh và chúc mọi người ra về bình an.Sau những bài ca dặn dò”rời tay nhau chớ lâu nhé” và xiết chặt tay trái tạm từ giã đẩy cảm động lẫn lưu luyến, tựa như không thể dứt. Trước khi dùng bữa cơm trưa kết trại ,và chuẩn bị phần ăn “ to go”mang theo đường về,mọi người cùng lo dọn dẹp vệ sinh phòng ốc toàn trại,đồng thời vội thu xếp hành trang lên các xe chuyên chở đường xa , hoặc được đưa ra phi trường .Trại Bách hợp III đã rất thành công và đầy kỷ niệm đậm tình huynh đệ,anh chị em hướng đạo trưởng niên cùng cám ơn ban tổ chức Trại Bách hợp III và cầu chúc quí trưởng niên Hướng Đạo Việt Nam được dồi dào sức khoẻ để cùng tái ngộ kỳ trại Bách hợp IV tại Nam California .