Lê Quốc Bình Bị CSVN Kết Án 6 Năm Tù

Nhà đấu tranh Lê Quốc Bình đã bị tòa án CSVN tại Bình Định tuyên án 6 năm tù về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” và tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng,” theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 27 tháng 5.Bản tin RFA viết như sau.“Toà án Nhân dân tỉnh Bình Định hôm 27/5 đã tuyên án 6 năm tù đối với ông Lê Quốc Bình về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” và tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Truyền thông trong nước loan tin này vào cùng ngày.“Ông Lê Quốc Bình, 45 tuổi, bị công an bắt giữ vào ngày 29/8/2018 khi ông này qua biên giới Campuchia vào Việt Nam. Trang tin điện tử của Bộ Công An vào lúc đó cho biết ông Bình bị bắt giữ khi mang theo một lượng lớn vũ khí để chuẩn bị khủng bố.“Truyền thông trong nước trích cáo trạng của Viện kiểm sát cho biết từ tháng 7/2016, ông Bình đã lên mạng xã hội facebook xem nhiều tin tức, video phản động của các thế lực thù địch dàn dựng nhằm chống phá Nhà nước. Sau đó ông đã dùng tài khoản Facebook có tên Le Binh để chia sẻ và bình luận nhiều nội dung sử dụng vũ khí, dùng bạo lực chống nhà nước.“Theo cáo trạng, ông Bình thừa nhận do bất mãn và bức xúc vì việc bồi thường thu hồi đất không thoả đáng đối với gia đình ông nên mới nảy sinh tư tưởng và hành động như vậy.“Cũng theo cáo trạng, từ tháng 6 đến tháng 8/2018, ông Bình đã sang Campuchia để mua súng quân dụng và hàng trăm viên đạn về cất giấu tại nhà riêng. Công an tỉnh Bình Định hôm 30/8/2018 đã khám xét nhà của ông Bình ở thành phố Quy Nhơn, phát hiện và thu giữ nhiều vũ khí quân dụng.”Bản tin cũng cho biết thêm thông tin rằng, “Sau khi ông Bình bị bắt giữ hồi năm ngoái, truyền thông trong nước cho biết ông Lê Quốc Bình là thành viên của tổ chức Việt Tân ở Mỹ, một tổ chức bị chính phủ Việt Nam đưa vào danh sách các tổ chức khủng bố.“Tuy nhiên, Việt Tân sau đó đã ra thông cáo phản bác cáo buộc này. Thông cáo của Việt Tân viết rằng vụ bắt giữ ông Bình và quy kết cho Việt Tân là hành vi “hù doạ người dân để họ tránh xa các tổ chức dân chủ bằng cách dàn dựng việc bắt giữ một người đàn ông”.