Kêu Cứu Cho Tù Nhân Lương Tâm VN

Mẹ của tù nhân lương tâm Hoàng Đức Bình đã gửi thư ngỏ đến các tổ chức nhân quyền và chính phủ trên thế giới để kêu cứu cho con bà đãng bị giam tại trại giam An Điểm, tỉnh Quảng Nam, trong đó bà cũng kêu cứu cho các tù nhân lương tâm khác đang bị giam giữ tại VN, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 26 tháng 5.Bản tin cho biết chi tiết như sau.“Bà Phạm Thị Vạn, mẹ tù nhân lương tâm Hoàng Đức Bình, hôm 24/5 đã gửi một thư ngỏ đến các tổ chức nhân quyền và chính phủ các nước để kêu cứu cho ông Hoàng Bình cùng một số tù chính trị khác đang gặp nguy hiểm tại trại giam An Điềm, tỉnh Quảng Nam.“Bức thư được công bố chính thức trên mạng hôm 26/5 và được ông Hoàng Đức Nguyên, em trai ông Hoàng Bình, xác nhận với RFA vào cùng ngày.“Theo bức thư, ông Hoàng Bình, người đang phải thụ án tù 14 năm với cáo buộc chống người thi hành công vụ và lợi dụng các quyền tự do dân chủ, đang gặp nguy hiểm về tính mạng.“Mạng sống của Hoàng Đức Bình, Nguyễn Bắc Truyển và các tù nhân lương tam khác tại nhà tù Quảng Nam đang bị đe doạ”, bức thư có đoạn viết.“Trước đó vào ngày 23/5, Hoàng Đức Bình đã thông báo cho mẹ và em trai trong lần thăm gặp ở trại giam An Điềm rằng ông cùng ông Nguyễn Bắc Truyển và một số tù nhân khác đang tuyệt thực từ ngày 12/5 để phản đối việc trại giam tra tấn tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hoá và đưa tù nhân này đi biệt giam chỗ khác mà không thông báo cho các tù nhân khác ở cùng được biết.“Bức thư của gia đình Hoàng Bình cũng kể lại việc Hoàng Bình đã bị an ninh bắt cóc hôm 15/5/2017, bị tra tấn dã man sau khi bị bắt.“Ông Hoàng Đức Nguyên cho biết, tình hình sức khoẻ của Hoàng Bình trong tù hiện không được tốt vì bệnh tật và vết thương do bị đánh chưa lành.“Sức khoẻ của anh Bình ngay từ đầu đã không tốt. Anh bị đánh chảy máu tai, giờ vẫn chưa lành, thỉnh thoảng vẫn chảy mủ. Anh còn bị đau lưng, thị lực kém. Thuốc trong trại giam không chữa khỏi được. Tôi phải nhờ bác sĩ bên ngoài kê đơn thuốc gửi vào”, ông Hoàng Đức Nguyên cho biết.”Bản tin cũng cho biết thêm thông tin như sau.“Trong bức thư của mình, bà Phạm Thị Vạn cũng cho biết gia đình bà đang gặp nhiều khó khăn, o ép từ phía chính quyền.“Suốt bao lâu nay, gia đình tôi liên tục bị nhà cầm quyền cộng sản o ép, đe doạ. Các con tôi, tức các em trai của Hoàng Đức Bình luôn luôn bị cộng sản tìm mọi cớ đánh đập, ngăn chặn mọi công ăn việc làm để nuôi sống gia đình. Các con tôi đều bị cấm xuất cảnh, dù là xuất cảnh sang Lào để làm thuê kiếm sống.“Là người mẹ, tôi không thể lặng im ngồi nhìn con mình bị đày đọa, có thể bị chết trong tù, những đứa con khác luôn luôn bị uy hiếp, ngăn chặn công việc làm ăn, đe dọa mạng sống." , bà Vạn viết trong thư.“Tù nhân lương tâm Hoàng Bình là người tham gia các hoạt động về môi trường, phản đối công ty Formosa xả thải gây ô nhiễm môi trường biển miền Trung Việt Nam hồi năm 2016.“Ông Hoàng Bình bị đưa ra xử sơ thẩm hôm 6/2/2018 và bị tuyên án 14 năm tù. Phiên phúc thẩm hôm 24/4/2018 tuyên y án.“Luật sư và gia đình của ông Bình đều phản đối phán quyết của toà và cáo trạng của Viện Kiểm sát vì cho rằng toà án và Viện Kiểm sát đã sử dụng những chứng cứ nguy tạo và cáo trạng bất công, vô lý.“Ông Hoàng Đức Nguyên cho biết ông Hoàng Bình muốn tiếp tục kiện lên toà án cấp cao về những sai phạm trong việc bắt giam và tra tấn ông.“Chúng tôi sẽ kiện lên toà án cấp cao về những sai phạm của họ. Họ đã sai khi bắt cóc anh Bình mà không có lệnh bắt. Sau đó họ đã tra tấn anh Bình, như vậy là trái với công ước quốc tế”, ông Hoàng Nguyên cho biết.“Đài Á Châu Tự Do đã tìm cách liên lạc với số điện thoại của trại giam An Điềm để xác định thông tin tuyệt thực của các tù nhân lương tâm và việc tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hoá bị tra tấn và biệt giam nhưng tất cả các cuộc gọi đều không nhận được trả lời.”Trong hình, anh Hoàng Đức Bình, giửa bên phải, và anh Nguyễn Nam Phong, giữa bên trái, tại tòa án tỉnh Nghệ An hôm 6/2/2018.