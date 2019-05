Biển Đông: Hứa Hẹn Khói Lửa

Trần KhảiKhông rời bỏ Biển Đông. Đó là lập trường của Hoa Kỳ, được nói minh bạch như thế. Bất kể Trump khi rời bỏ Hiệp đinh Thương mại TPP đã liên tục gây sự thương mại với cả Nhật Bản, Nam Hàn, Việt Nam… trong khi gây chiến thương mại với Trung Quốc.Bản tin ABS-CBN từ Philippines ghi lời Đại sứ Mỹ Manila Sung Kim tại Philippines nói hôm Thứ Năm xác định rằng có hơp tác quân sự chặt chẽ giữa hai chính phủ Washington DC và Manila, rằng hiện diện quân sự Mỹ sẽ tiếp tục tại Biển Đông (gọi theo Việt Nam, nhưng Philippines gọi là Biển Tây Phi).Không chỉ tàu chiến Mỹ hải hành, lưu thông nơi Biển Đông, mà gần đây còn tập trận 4 quốc gia, trong đó là Mỹ, Nhật, Ấn Độ và Philippines.Đại sứ Kim nói như thế khi họp báo tại Quezon City, rằng Biển Đông là khu vực quan trọng đối với Hoa Kỳ và các nước đồng minh, rằng bất kể là Hoa Kỳ trong tranh chủ quyền nơi Biển Đông, nhưng quan tâm lớn về Biển Đông và phải ra sức bảo đảm quyền tự do hải hành và tự do không hành tại Biển Đông và bầu trời trên đó.Trong khi đó, tạp chí Asia Times ấn bản 22/5/2019 tiên đoán rằng chiến tranh sẽ xảy ra tại Biển Đông… Không phải chiến tranh thương mại, mà là cuộc chiến giữa 2 siêu cường nhiều phần sẽ trên mặt biển này. Đó là phân tích của chuyên gia Richard Javad Heydarian từ Manila.Bình luận gia này nhắc rằng Mỹ mới đây đưa tàu khu trục loại gắn phi đạn hành trình tới gần bãi cạn Scarborough Shoal, nơi bị Trung Quốc chiếm từ năm 2012 nhưng từ lâu là nằm trong khu kinh tế đặc quyền (EEZ) của Philippnes.Tuy nhiên, câu hỏi là, có bao giờ Tập Cận Bình xuất chiêu giương Đông kích Tây hay không? Bởi vì để sách động tinh thần toàn dân Hoa Lục hay nhất vẫn là tấn công Đài Loan, chứ không phải dồn toàn lực về Biển Đông?Chỉ có người Trung Hoa mới hiểu được tâm ý người Trung Hoa. Do vậy, chính phủ Đài Loan phải lo hăm dọa Tập Cận Bình trước, rằng Đài Loan luôn luôn sẵn sàng súng đạn tới cùng.Bản tin RTI từ Đài Bắc cho biết quân đội Đài Loan đã diễn tập bắn đạn thật trên biển lớn nhất trong những năm gần đây, với 22 lượt máy bay chiến đấu và 22 chiến hạm tại vùng biển Đông bộ Đài Loan.Sáng ngày 22/5 đã diễn ra tập trận trên khu vực biển miền Đông công khai lớn nhất trong mấy năm gần đây.Sáng ngày 22/5, Bộ Quốc phòng triển khai tập huấn chuẩn bị chiến đấu tại vùng biển Đông bộ, huy động tổng cộng 22 chiến hạm mặt nước, 22 lượt máy bay chiến đấu để thực hiện tập huấn đạn thật. Ngoài hai chiến hạm đẳng cấp Oliver Hazard Perry mới ra mắt năm ngoái, 3 mẫu máy bay chiến đấu chủ lực của không quân cũng thực hiện bắn 3 loại đạn thật bắn tên lửa gồm Mica, Magic, Sky Sword I, đây là buổi diễn tập trên biển công khai lớn nhất từ sau 2014 đến nay.Cuộc diễn tập người thật, và một bộ phận đạn thật của trận diễn tập Hán Quang số 35 lần này của quân đội Trung Hoa Dân Quốc sẽ diễn ra từ ngày 27 đến ngày-31/5 . Bộ Quốc phòng sẽ sắp xếp cho các cơ quan truyền thông đến tham quan 3 lần, lần lượt là buổi diễn tập cất hạ cánh trên đường băng chuẩn bị chiến đấu tại huyện Chương Hóa vào ngày 28/5, “tác chiến liên hợp bắn đạn thật tiêu diệt địch trên bãi biển” tại bãi tập bắn Mãn Phong – Bình Đông ngày 30/5 và diễn tập tác chiến khu vực biển miền Đông vào sáng hôm 22/5/2019.Bản tin ghi rằng theo sĩ quan tại hiện trường chỉ ra, cuộc diễn tập lần này sẽ giả tưởng kẻ địch đột kích khu cảng quân sự Trung Chính tại Tô Áo, ngoài ra lại thêm có lực lượng khá đông các mục tiêu trên không vượt qua không phận của eo biển Đài Loan, đang tiến về phía Bắc của đảo Đài Loan. Trung tâm tác chiến Tô Áo sẽ công bố lệnh chuẩn bị chiến đấu cho khu cảng tùy thuộc tình hình của phía địch, chiến hạm Tả Doanh khẩn cấp rời cảng, tiến hành bảo lưu chiến lực, di chuyển về phía Đông, để tập hợp với chi đội trên biển của cảng Hoa Liên, tập trung chiến lực để đối phó với chiến hạm xâm phạm lãnh thổ Đài Loan.Cuộc diễn tập lần này gồm có 5 chủ đề bao gồm: Tác chiến phòng không, không quân- hải quân hợp lực chống lại tàu ngầm, bắn đạn thật đối phó tác chiến trên mặt nước, bắn đạn thật tác chiến khống chế trên không, tập hợp và bổ sung lực lượng trên biển.Nghĩa là, hễ Tập Cận Bình chơi trò đưa cả giang sơn về một mối, là Đài Loan hứa hẹn núi xương sông máu…Mỹ cũng chuẩn bị sắp xếp quân lực cho tình hình mới ạti Châu Á: theo thông tấn NHK, quân đội Mỹ có thể bắt đầu việc tái bố trí một phần lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ đóng tại Okinawa phía Tây Nam Nhật Bản đến Guam vào năm 2025.Chính phủ hai nước đã đồng thuận việc tái bố trí khoảng 9.000 lính TQLC và gia đình từ Okinawa tới Guam, Hawaii và các địa điểm khác ngoài Nhật Bản. Động thái này là một phần trong kế hoạch tái tổ chức lực lượng quân đội Mỹ tại Nhật. Theo chính phủ hai bên, việc tái bố trí sẽ bắt đầu trong khoảng từ năm 2020-2025.Các nguồn tin thân cận cho biết hồi tháng 2, Lực lượng Thủy quân Lục chiến đã thông báo với hội đồng của Guam về kế hoạch bắt đầu việc chuyển quân giữa tháng 1 và tháng 3/2025.Theo các nguồn tin, dự kiến có 5.000 lính TQLC và 2.400 thân nhân sẽ chuyển tới Guam. Việc tái bố trí có thể kéo dài khoảng 18 tháng.Họ cũng nhắc đến những lo ngại ở Guam về việc bảo vệ môi trường cũng như những tài sản văn hóa có thể bị ảnh hưởng bởi việc xây dựng các cơ sở mới.Trong khi đó Hoa Kỳ luôn luôn có nhiều đòn độc… Bản tin RFA hôm 23/5/2019 kể: Các Thượng Nghị sĩ Mỹ hôm thứ Năm ngày 23/5 đề xuất lại một dự luật được cho là nhắm đến các hoạt động mở rộng và quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông và Hoa Đông nơi Trung Quốc đang có các tranh chấp về chủ quyền với một số nước châu Á.Theo trang tin South China Morning Post, dự luật yêu cầu chính phủ Mỹ phải trừng phạt những cá nhân và tổ chức của Trung Quốc tham gia vào các hoạt động phi pháp và nguy hiểm ở Biển Đông và Hoa Đông.Với tên gọi Dự luật Cấm vận Biển Đông và Hoa Đông, Dự luật đòi hỏi chính phủ phải tịch thu các tài sản về tài chính đặt tại Mỹ của các cá nhân và tổ chức có liên quan đến các hoạt động làm nguy hại đến hòa bình, an ninh và ổn định trên khu vực Biển Đông. Thậm chí, dự luật còn đề nghị việc từ chối cấp visa cho những người bị xác định là vi phạm luật này.Thượng nghị sĩ Marco Rubio, người tham gia đề xuất dự luật được South Morning China Post trích lời cho biết dự luật nhằm thắt chặt hơn nữa các nỗ lực của Mỹ và đồng minh để đối phó với hoạt động quân sự hóa nguy hiểm và phi pháp của Trung Quốc ở vùng tranh chấp mà Trung Quốc đã chiếm đóng ở Biển Đông.Dự luật trước đó đã được giới thiệu vào năm 2017 nhưng không qua được Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ.Các Thượng Nghị sĩ Mỹ tin tưởng lần này dự luật sẽ được thông qua ở Thượng Viện và Hạ Viện trước khi được Tổng thống ký thành luật theo quy định tại Mỹ.RFA giải thích: Lý do của sự lạc quan là vì chưa bao giờ các Thượng nghị sĩ và Dân biểu Mỹ lại có chung tiếng nói nhiều như lúc này trong việc đối phó với Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại đang diễn ra giữa hai nước vì những quan ngại về an ninh và quyền lợi của Mỹ.Dự luật hiện được sự ủng hộ của 13 Thượng nghị sĩ Dân chủ và Cộng hòa, hơn rất nhiều so với con số 2 Thượng Nghị sĩ hồi năm 2017.Nghĩa là, khu vực Châu Á, dù là Việt Nam, Philippines, Mã Lai, Ấn Độ… cho tới khu vực Nhật Bản, Nam Hàn và Đài Loan cũng đã sẵn sàng chờ đón quân đội TQ cho những ngày khói lửa…