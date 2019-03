Cẩm Nang Thẩm Mỹ: Gội Đầu Cho Sạch...

VB Ngọc AnhTheo các chuyên viên chăm sóc, dưỡng da, chuyên trị bịnh ngoài da (Dermatologist), bạn không cần gội đầu quá thường xuyên, để có mái tóc khoẻ và đẹp. Gội đầu quá thường xuyên có nghĩa là gội mỗi ngày với xà bông gội đầu.Thông thường, cách vài ngày gội đầu một lần sẽ tốt cho da đầu và mái tóc, khi tế bào gốc tóc tiết ra chất dầu tự nhiên nuôi dưỡng da đầu và sợi tóc khỏe mạnh, tóc sẽ mọc mau. Chất dầu này gọi là “sebum”.Khi bạn gội đầu quá thường xuyên sẽ làm mái tóc bị khô, mất nét óng ả tự nhiên, vì thiếu chất sebum cần thiết này..-Bạn có biết xà bông gôi đầu hoạt động ra sao không?Xà bông gội đầu có công dụng thu hút chất dầu và chất dơ, cuộn trong bọt. Do đó, khi bạn gội đầu quá thường xuyên sẽ mất hết chất dầu sebum quan trọng và quí giá trên da đầu, tóc sẽ giòn, dễ đứt ngang, theo các chuyên viện thuộc Medicine Mount Sinai, thành phố Nữu Ước.“Làn da tự tiết ra chất dầu gọi là sebum. Xà bông gội đầu thu hút chất sebum này, cuộn theo những chất dơ bẩn bám vào da đầu và sợi tóc, sau đó cuốn trôi đi khi bạn xả nước, và để lại mái tóc sạch sẽ, thơm tho.”Tuy nhiên, trong đời sống tự nhiên, những chất bụi bặm có bám dính chút ít trên da đầu là chuyện bình thường, có “ở dơ” một chút cũng không sao; cho nên, chúng ta không cần phải gội đầu mỗi ngày, để da đầu còn lưu lại chất dầu tự nhiên rất tốt cho mái tóc và da đầu này, nhất là mái tóc giữ được nét óng ả mượt mà nhờ chất sebum tự nhiên.-Có một số người cần gội đầu mỗi ngày?Đúng thế.Đó là những người tập thể dục mạnh, chơi nhưng môn thể thao đổ mồ hôi trên da đầu nhiều; hay những người có rất ít tóc, sợi tóc rất mỏng như tóc trẻ sơ sinh (very fine hairs) nên gội đầu thường để kích thích da đầu; những người sống ở nơi khí hậu quá ẩm cũng có thể cần gội đầu thường vì thời tiết làm da đầu đổ nhiều mồ hôi. Da đầu thuộc loại nhờn dầu và có gầu, cũng nên gội đầu thường và dùng loại xà bông dành riêng cho tóc dầu.-Những người có mái tóc thật dầy, sợi tóc to, da đầu tiết rất ít sebum sẽ không cần gội đầu quá thường xuyên.-Tóc xoăn, hay da đầu khô sẽ gội đầu ít hơn tóc bình thường hay tóc dầu.Trung bình chúng ta gội đầu khoảng cách 2-3 ngày.Không có qui luật nào về thời gian gội đầu chính xác, vì vậy khi nào bạn cảm thấy cần gội đầu, thì cứ gội.-Có bạn thắc mắc, cần thời gian bao lâu khi gội đầu?Khi bạn cho xà bông vào lòng bàn tay, rồi vò lên da đầu và tóc, xà bông sẽ nổi rất nhiều bọt. Những bọt này quyện lấy chất dầu và chất dơ trên da đầu và sợi tóc, khi bọt nhiều là lúc bạn cần xả bỏ bằng nước ấm và sạch. Không nên để xà bông trên da đầu quá lâu. Sauk hi xả sạch xà bông, bạn cần dùng chất thuốc làm tóc mềm (Conditioner), có thể để chất dưỡng ẩm này trên tóc lâu hơn một chút, khoảng 5 phút trước khi xả sạch.-Nếu bạn cần dùng máy thổi cho khô tóc, nên bảo vệ mái tóc bằng chất thuốc bảo vệ (Hair protectant) trước khi dùng hơi nóng, và nên thổi hơi từ da đầu ra ngoài đuôi tóc, để tránh đứt tóc, hư hại sợi tóc.Với tóc bình thường, nên gội 2 lần một tuần. Nhiều người chỉ cần gội đầu 1 lần mỗi tuần, cho biết họ gội ít lần và dùng loại xà bông, dầu ẩm tóc loại tốt nhất và tóc của họ luôn óng mượt.-Nên dùng loại thuốc dưỡng tóc (Conditioner) loại giữ luôn trên tóc (Leave-in conditioner) để mái tóc không bị khô cho tới lần gội sau.VB Ngọc Anh