Việt Kiều Bị Đánh Bầm Mặt, Công An Nói Thương Tật 0%

SAIGON -- Việt kiều về thăm nhà hãy cẩn trọng: có khi bị đánh bầm mặt, tóe máu giữa chợ, mà công an vẫn tà tà như không. Khám lần thứ nhất, thương tật tỷ lệ 1%; lần 2 là 14%; Khám tới lần thứ ba, công an nói thương tật là 0%...Báo Công Lý kể về trường hợp Việt kiều bị hành hung giữa chợ ở Đồng Nai: Tỷ lệ thương tật không thống nhất...Một Việt kiều quốc tịch Hà Lan bất ngờ bị đánh giữa chợ phải nhập viện cấp cứu. Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã thụ lý nhưng không khởi tố vụ án vì kết quả giám định tỷ lệ thương tật ba lần khác nhau. Và người bị hại liên tục gửi đơn khiếu nại.Bản tin Báo Công Lý kể rằng vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 7/10/2018, bà Nguyễn Thị Diện (SN 1954, quốc tịch Hà Lan) đi bộ ra chợ Phước An, huyện Nhơn Trạch để mua đồ. Tại đây, bà Diện tranh cãi chuyện tranh chấp đất đai với Nguyễn Ngọc Điệp (SN 1994, ngụ ấp Vũng Gấm, xã Phước An). Lúc này, bà Nguyễn Kim Lãnh (SN 1957, mẹ bà Điệp) chạy đến dùng tay tấn công vào mặt bà Diện. Bà Diện chống lại, hai người vật lộn té ngã xuống nền sân bê tông. Lúc này người dân can ngăn, bà Diện được đưa đến bệnh viện cấp cứu.Bà Nguyễn Thị Diện được sơ cứu tại bệnh viện địa phương rồi được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy, TP. SG điều trị. Các vết thương gồm xuất huyết 3 chỗ tại vùng đầu, sưng đỏ 2 mắt, đa chấn thương ở vùng mặt, ngực…Theo tố giác của bà Diện, bà Nguyễn Ngọc Điệp có tham gia dùng ghế nhựa đánh vào vùng đầu và khắp người của bà. Từ đó, bà Diện đề nghị Cơ quan CSĐT khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với mẹ con bà Lãnh để xử lý về hành vi cố ý gây thương tích và làm nhục người khác.Ngày 9/10/2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch đã trưng cầu Trung tâm pháp y tỉnh Đồng Nai giám định tỷ lệ thương tật đối với bà Nguyễn Thị Diện. Theo Bản giám định pháp y số 0810, kết luận tỷ lệ thương tật là… 1%. Bà Diện kêu cứu, đến tháng 11/2018, Cơ quan CSĐT trưng cầu Trung tâm pháp y tỉnh Đồng Nai giám định bổ sung. Ngày 16/11/2018, Trung tâm Pháp y ban hành Bản kết luận giám định số 0922/TgT/2018, xác định “Tỷ lệ tổn thương cơ thể (áp dụng phương pháp cộng lùi) do thương tích gây nên tại thời điểm giám định là 14%”.Đối chiếu quy định pháp luật, kết quả này cho thấy đủ yếu tố khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích”.Thế là, gần hai tháng sau, ngày 9/1/2019, Cơ quan CSĐT tiếp tục trưng cầu Viện pháp y quốc gia phân viện miền Nam giám định. Kết quả giám định lần 3, tỷ lệ thương tật của bà Nguyễn Thị Diện chỉ là… 0%. Từ đó, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó trưởng Công an huyện Nhơn Trạch ký Thông báo số 07 gửi bà Diện xác định hành vi đánh người của bà Nguyễn Kim Lãnh không cấu thành tội phạm. Công an huyện trả lại hồ sơ cho Công an xã Phước An ra quyết định xử phạt hành chính bà Lãnh theo pháp luật.Thông báo trên bị bà Diện phản ứng gay gắt, khiếu nại, kêu cứu khắp nơi.