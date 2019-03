Hội Đồng Liên Tôn VN Tại Hoa Kỳ Gặp Phái Đoàn Bộ Ngoại Giao Mỹ: Yêu Cầu Hoa Kỳ Giúp Đòi Tự Do Tôn Giáo, Nhân Quyền Cho VN

Hình ảnh trong cuộc gặp gỡ của phái đoàn Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và Hội Đồng Liên Tôn VN tại Hoa Kỳ.

Santa Ana (Bình Sa)- -Tại hội trường Trung Tâm Công Giáo, số 1538 N, Century Blvd, Sata Aa CA 92703, vào lúc 1:30 trưa Thứ Ba, ngày 26 tháng 3 năm 2019, Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam Tại Hoa Kỳ đã tiếp đón phái đoàn từ Bộ Ngoại Giao Hoa Ky gồm có: Đại Sứ Lưu Động Sam Brownback, đặc trách về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, Phó Giám Đốc Văn Phòng Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, ông Kash Ghashghai, Ủy Viên Giao Tế Quốc Ngoại, ông Sean Comber, và Phụ Tá Đặc Biệt ông Melika Willoughby.Mục đích của buổi tiếp xúc nầy là Ông Đại Sứ Lưu Động Sam Brownback và phái đoàn muốn gặp Hội Đồng Liên Tôn và các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, để tìm hiểu về tự do tôn giáo và những sự đàn áp tôn giáo tại Việt Nam…Tham dự buổi tiếp xúc ngoài qúy vị trong Hội Đồng Liên Tôn gồm có: Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam Hoa Kỳ còn có Hòa Thượng Thích Minh Nguyện, LM. Mai Khải Hoàn, LM. Trần Công Nghị, LM. Trần Văn Kiểm, MS. Lê Minh, Giáo Sĩ Mai Biên, Chánh Trị Sư Hà Vũ Bâng, Chánh Trị Sự Trần Văn Linh, Ông Nguyễn Khanh, và Anh Ngô Thiện Đức… Ngoài ra còn có sự tham dự của Hòa Thượng Thích Viên Lý, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành và HT. Thích Viên Huy, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, HT. Thích Minh Tuyên, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ và phái đoàn, Mục Sư Nguyễn Công Chính, MS. Thương Lê, MS. David Đoàn… ông Trang Văn Mến, Thị Trưởng Tạ Đức Trí, BS. Võ Đình Hữu cùng một số qúy vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể đấu tranh, các cơ quan truyền thông Việt ngữ và đồng hương.Mở đầu buổi tiếp xúc, ông Khanh Nguyễn đã lần lược giới thiệu các vị trong Hội Đồng Liên Tôn, các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo cùng qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn đến ông Đại Sứ và phái đoàn,Sau đó ông Khanh Nguyễn mời ông Đại Sứ lên phát biểu. Trong phần phát biểu ông Đại Sứ đã cho biết, chính phủ Hoa Kỳ rất quan tâm về vấn đề tự do tôn giáo trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam, chính vì vậy mà ông cần có buổi tiếp xúc hôm nay để biết rỏ hơn về sự tự do tôn giáo đang bị nhà cầm quyền cộng sản đàn áp…Tiếp theo là phần trình bày về sự tự do tôn giáo và nhân quyền của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam lên ông Đại Sứ.Mở đầu phần trình bày của HT. Thích Viên Lý. HT. đã sơ lược qua về những vấn đề bắt bớ, tịch thu chùa chiền, trong đó có Chùa Liên trì của HT. Thích Không Tánh, Tiếp theo Linh Mục Trần Công Nghị lên trình bày về những sự đàn áp của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đối với Giáo Hội Công Giáo, và những cuộc biểu tình chống nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam… Anh Gia Nguyễn, Đại Diện Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, lên trình bày về những sự đàn áp của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đối với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất mà nhất là đối với Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Đại Lão HT. Thích Quảng Độ. MS. Lê Minh, Chánh trị Sư Hà Vũ Bâng lên trình bày về những sự đàn áp đối với những nhà truyền giáo Tin Lành, và các vị chức sắc Cao Đài… Cuối cùng Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu lên trình bày về những sự đàn áp khắc nghiệt đối với tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, sau đó ông trao cho ông Đại Sứ một bản trình bày chi tiết.Trong dịp nầy ông mời tất cả các vị trong Hội Đồng Liên Tôn, qúy vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo cùng lên để trao cho ông Đại Sứ bản Thỉnh Nguyện yêu cầu Chính Phủ Hoa Kỳ quan tâm và can thiệp đến vấn đề Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền tại Việt Nam.Trong lời phát biểu của Bác Sĩ Võ Đình Hữu, Chủ Tịch Cộng Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Pomona, ông đã trình bày ngắn gọn về tình hình đàn áp tôn giáo hiện nay tại Việt Nam và yêu cầu ông Đại Sứ quan tâm nhiều hơn.Vì thì giờ có hạn nên phần trình bày của qúy vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo chỉ tóm lược một số chi tiết, sau đó mỗi vị đều có gởi đến ông Đại Sứ bản trình bày chi tiết.Được biết, Đại Sứ Lưu Động Sam Brownback, được bổ nhiệm bởi Tổng Thống Donald Trump vào ngày 1 tháng 2 năm 2018, ông đã từng làm Thống Đốc Tiểu Bang Kansas từ năm (2011-2018), ông là một Thượng Nghị Sĩ Liên Bang Hoa Kỳ (1996-2011), Dân Biểu Liên Bang đại diện Kansas năm (1995-1996), Trong lúc làm Thượng Nghị Sĩ ông đã luôn tích cực tranh đấu cho tự do tôn giáo trên nhiều quốc gia. Ông cũng là tác giả Đạo Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế vào năm 1998, đã từng giữ chức vụ Bộ Trưởng Nông Nghiệp của Tiểu Bang Kansas (1986-1993), và cũng là đại diện cao cấp của Bạch Ốc tại Bộ Thương Mại Hoa Kỳ (1990-1991) trước đó ông đã hành nghề Luật Sư ở Tiểu Bang Kansas và dạy về Luật Nông Nghiệp tại Kansas State University, ông cũng là đồng tác giả hai cuốn sách về Luật Nông Nghiệp, Ông tốt nghiệp Cử Nhân từ Kansas State University và Tiến Sĩ Luật từ University of Kansas.