Chiều Nhạc Kỷ Niệm 7 Năm Hương Thiền:

Mang Thiền Ca Vào Cổng Chùa

HUNTINGTON BEACH, CALIF. (VB) – “Không phải là hôm qua, …Cũng không phải ngày mai…, Mà là ngày hôm nay, và ở tại nơi đây, thân tâm ta lạc trú, trong chánh niệm tròn đầy,…” Đêm thiền ca kỷ niệm 7 năm thành lập và sinh hoạt của Nhóm Hương Thiền đã bắt đầu với lời của bản nhạc “Hiện Pháp Lạc Trú” như thế tại Trung Tâm Sangha cũ, thành phố Huntington Beach, Miền Nam California, vào chiều Thứ Bảy, ngày 23 tháng 3 năm 2019, với sự tham dự của gần 300 người gồm chư tôn đức Tăng, Ni, các văn nghệ sĩ, thân hữu và đồng hương Việt yêu nhạc Phật tại Quận Cam.

Hương Thiền và chư tôn đức chụp hình lưu niệm

Nhóm Hương Thiền và nhạc sĩ Nghiêm Phú Phát chào quan khách

Nhạc phẩm “Hiện Pháp Lạc Trú,” do nhạc sĩ Nghiêm Phú Phát, Pháp Danh Tâm Nguyện, là người anh đầu đàn của Nhóm Hương Thiền, theo MC Diệu Trang giới thiệu, sáng tác dựa vào ý thơ của Thiền Sư Nhất Hạnh, không những là bản nhạc chính thường được hát để mở đầu chương trình thiền ca, mà còn là pháp môn tu tập chánh niệm của Nhóm Hương Thiền: “Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, an trú trong hiện tại, giây phút đẹp tuyệt vời.” Lời nhạc hòa quyện trong tiếng chuông ngân đã đưa người nghe vào cõi tịch lặng rũ bỏ mọi phiền muộn của cuộc sống đời thường.

Chương trình bắt đầu thật đúng giờ, 3 giờ chiều như Thư Mời đã nói. Vào lúc chương trình thiền ca bắt đầu thì các dãy ghế trong hội trường Sangha cũng đã gần như đầy người tham dự. Ở dãy ghế đầu, sát sân khấu, là chư Tôn Đức gồm có Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Viện Chủ Chùa Liên Hoa ở Garden Grove; HT Thích Pháp Tánh, Viện Chủ Chùa Hoa Nghiêm ở Santa Ana; HT Thích Minh Tuyên, Viện Chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang ở Santa Ana; TT Thích Pháp Tánh, Trú Trì Chùa Khánh Hỷ ở Garden Grove; Ni Sư Thích Nữ Tiến Liên, Trú Trì Tịnh Xá Ngọc Hòa ở San Jose; Ni Sư Thích Nữ Chơn Đạo, Viện Chủ Chùa Thiền Quang ở Westminster; v.v… Ngoài ra còn có sự hiện diện của nhà văn lão thành Doãn Quốc Sỹ, nhà thơ Đỗ Quý Toàn, nhà văn Phan Tấn Hải, nhạc sĩ Võ Tá Hân, nhạc sĩ Trần Chí Phúc, nhà báo Nguyễn Thanh Huy, v.v…

Sau nhạc phẩm “Hiện Trú Lạc Pháp,” Nhóm Hương Thiền -- gồm Bích Liên, Diệu Trang, Đỗ Trọng Thái, Hoàng Huỳnh, Hương Xuân, Kim Anh, Kim Phượng, Lâm Kim Mai, Mạnh Tuấn, Minh Tuấn, Quốc Công, Tiên Dung, Thu Tuyết, Vân Anh, Xuân Thanh – cùng hợp ca nhạc phẩm thứ hai “Cúng Hương,” do nhạc sĩ Nghiêm Phú Phát sáng tác dựa vào bài kệ của Thiền Sư Nhất Hạnh: “… Xin cho khói trầm hương, biến thành hoa năm sắc, cúng dường vô lượng Phật…” Tiếng nhạc và lời ca trầm bổng trong ngọn nến màu lung linh trên tay mỗi ca sĩ của Nhóm Hương Thiền đang thành tâm hướng về chư Phật để cúng hương khấn nguyện.

Nhạc cảnh về Bồ Tát Quan Thế Âm

Ca sĩ Đỗ Trọng Thái

Ca sĩ Kim Ngân hát và tự đàn đệm

Trong lời phát biểu, nhạc sĩ Nghiêm Phú Phát đã trải lòng để bày tỏ niềm tri ân lên chư Tôn Đức đã quang lâm chứng minh cho buổi nhạc kỷ niệm 7 năm thành lập của Nhóm Hương Thiền. Nhạc sĩ Nghiêm Phú Phát đặc biệt tri ân Hòa Thượng Thích Chơn Thành là người đã làm chỗ nương tựa từ lúc đầu và con tiếp tục hỗ trợ tận tình cho Nhóm Hương Thiền tiến bước từ đó đến nay. Ông cũng nhắc đến công ơn bảo bọc trong những năm tháng gần đây của Ni Sư Thích Nữ Chơn Đạo khi Nhóm Hương Thiền về Chùa Thiền Quang sinh hoạt. Ông cũng không quên nhắc lại cơ duyên đến với sinh hoạt âm nhạc Phật Giáo từ Hòa Thượng Thích Quảng Liên tại Trường Trung Học Bồ Đề Sài Gòn vào thập niên 1960s. Nhạc sĩ Nghiêm Phú Phát cũng nhớ đến công ơn hỗ trợ trong suốt 7 năm qua của nhiều chư tôn đức Tăng, Ni và các bằng hữu khác.

Ông cho biết ý nguyện ban đầu khi thành lập Nhóm Hương Thiền là để có được một ca đoàn Phật Giáo “tử tế,” trong ý nghĩa tránh tình cảnh đâu đó nơi cửa thiền mà hát nhạc thế gian. Ông giải thích thêm rằng “tử tế” là ca đoàn được tập dợt với kỹ thuật âm nhạc thực sự.

MC Diệu Trang, một trong những thành viên của Hương Thiền, tiếp lời nhạc sĩ Nghiêm Phú Phát để kể về sự hình thành và tiến bước của Hương Thiền từ tháng 3 năm 2012 đến nay. Chị Diệu Trang nhắc lại ý nguyện ban đầu của những người sáng lập Hương Thiền là muốn mang thiền ca vào cổng chùa, bởi vì trong bối cảnh lúc bấy giờ mỗi khi có văn nghệ trong chùa thường chỉ được nghe các ca sĩ hát những bản nhạc đời, còn nhạc đạo thì rất hiếm. Theo chị, thì mục đích này cho đến nay đã phần nào thành công vì ngày càng có nhiều nhạc Phật được hát thay cho nhạc đời trong các cửa chùa. Chị nhấn mạnh đó là phần thưởng rất lớn cho Nhóm Hương Thiền.

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt và ca sĩ Teresa Mai đã song ca nhạc phẩm “Offering,” nhạc và lời của nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt. Người nhạc sĩ tài hoa này vừa đàn guitar vừa cất tiếng hát cao vút:



“The sun cannot compare to the glory of Your love

There is no shadow in Your Presence

No mortal man would dare to stand before Your throne

Before the Holy One of heaven

It's only by Your Blood and it's only through you mercy

Lord I come”



Vào một buổi chiều đầu xuân với nắng nhạt và gió nhẹ hây hây làm cho lòng người có chút cảm giác se sắt, nhưng khi ca sĩ Thu Vàng, với giọng vừa trầm lắng vừa cao vút, chấp cánh cho những lời nhạc của ca khúc “Tỉnh Thức” - nhạc và lời của nhạc sĩ Nghiêm Đông Quân thì mấy ai không thức tỉnh:



“Trời chưa sang đông sao nỗi lạnh đong đầy

Trời chưa vào thu sao nỗi buổn heo mây

…

Dài đêm tịnh tâm bên ánh đèn tỉnh thức

Niềm tin gọi tên từ giác ngộ nhân duyên…

‘’’

Hạnh phúc của chúng sinh khởi từ chân tâm ta…”



Ca sĩ Thu Vàng đã trở lại lần nữa với nhạc phẩm “Hoa Bay Khắp Trời,” thơ Phan Tấn Hải, nhạc Trần Chí Phúc, để đưa người nghe thâm nhập vào cõi thiền đốn ngộ tự tâm rỗng lặng, “… Nghe kìa chỉ tiếng trong lời, không ta không người, chỉ tiếng được nghe, không ai đang nghe… Khắp cảnh là tâm, khắp tâm là cảnh…”

Nhạc sĩ Nghiêm Phú Phát đệm piano

Ca sĩ Thu Vàng

Từ trái: ca sĩ Teresa Mai và nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt

Nhạc phẩm “Lửa Từ Bi,” thơ Vũ Hoàng Chương, nhạc Tâm Nguyện, do ca sĩ trẻ Vũ Quang Vinh, là quán quân Giải Tâm Ca Đạo Hiếu cũng với ca khúc này, gợi nhớ về biến cố đau thương của pháp nạn Phật Giáo Việt Nam vào năm 1963, khi Bồ Tát Quảng Đức đã lấy thân mình làm ngọn đuốc thắp sáng lương tâm chính quyền Ngô Đình Diệm và lương tri nhân loại:

“Lửa, ôi lửa cháy ngất tòa sen cho mười phương nhập thể cháy bùng lên… Rồi đây và mai sau, còn chi, vẫn còn mãi trái tim bồ tát, rọi hào quang xuống tận ngục A Tì…”





Lửa Từ Bi - thơ Vũ Hoàng Chương, nhạc Tâm Nguyện Nghiêm Phú Phát, ca sĩ Vũ Quang Vinh





Chiều nhạc kỷ niệm Hương Thiền có mặt tròn 7 năm đóng góp cho nền âm nhạc Phật Giáo Việt Nam tại hải ngoại thật phong phú và đặc sắc, với phần trình diễn của Nhóm Hương Thiền và nhiều ca nhạc sĩ thân hữu như Nguyễn Đức Đạt, Teresa Mai, Thu Vàng, Kim Ngân, Vũ Quang Vinh, Thúy Lê, Hồ Quốc Việt, Trịnh Hoàng Hải, và Vũ Đoàn Việt Cầm, qua các nhạc phẩm của nhiều nhà thơ và nhạc sĩ như Thiền Sư Nhất Hạnh, Vũ Hoàng Chương, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Phạm Thiên Thư, Thích Viên Lý, Thanh Trí Cao, Thích Nữ Chơn Thiền, Nguyễn Tất Nhiên, Diệu Trân, Nghiêm Đông Quân, Võ Tá Hân, Phan Tấn Hải, Trần Chí Phúc, Nghiêm Phú Phát, v.v…





Hoa Bay Khắp Trời: Nhạc sĩ Trần Chí Phúc, phổ thơ Phan Tấn Hải. Ca sĩ Thu Vàng hát





Một thân hữu nói rằng ông rất thích nghe thiền ca, bởi vì nghe thiền ca thì tâm ông nhẹ nhàn, thư giãn và an lạc, còn nghe nhạc đời thì thêm phiền muộn.

Kính chúc Nhóm Hương Thiền tiếp tục tiến bước trên con đường “mang thiền ca vào cổng chùa.”

Hiện Pháp Lạc Trú -- nhạc và lời: Tâm Nguyện Nghiêm Phú Phát; viết theo bài kệ của Thầy Nhất Hạnh -- Do đại chúng đồng ca











