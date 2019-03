Hà Nội: Bắt 12 Tấn Hàng Giả Hàng Hiệu

HANOI -- Có dấu hiệu hàng giả, hàng dỏm, hàng nhái ào ạt từ bên ngoài biên giới tuôn vào Việt Nam... Bản tin không nói rõ từ nước nào hàng dỏm vào VN.Báo Chính Phủ kể: Hà Nội bắt hơn 12 tấn hàng nhái các nhãn hiệu nổi tiếng...Bản tin ghi rằng Công an TP. Hà Nội phối hợp với Cục Quản lý thị TP. Hà Nội vừa bắt giữ một xe tải chở 12 tấn hàng nghi nhập lậu nhái các nhãn hiệu nổ tiếng như Gucci, Louis Vuiton, Philipp Plein…Ngày 19/3, tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP. Hà Nội phối hợp với Đội Quản lý trị trường số 8 (Cục Quản lý thị TP. Hà Nội) phát hiện ô tô tải BKS 88C-137.19, đang dừng đỗ tại khu đô thị mới Mê Linh (huyện Mê Linh) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu lái xe cho kiểm tra.Qua kiểm tra, lực lượng liên ngành phát hiện trên xe có 159 kiện hàng gồm hàng chục nghìn sản phẩm quần áo, túi, ví, giày, dép các loại có nhãn mác, bao bì sản phẩm in tiếng nước ngoài.Trong số này có nhiều loại giày, dép, túi, ví, phụ kiện thời trang mang nhãn mác các thương hiệu nổi tiếng đã được bảo hộ tại Việt Nam như Gucci, Louis Vuiton, Philipp Plein, Givenchy, Dior…Báo Chính Phủ ghi rằng lái xe Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1980, trú tại thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) không xuất trình được giấy tờ, chứng từ hàng hóa liên quan đến lô hàng. Tùng khai nhận được một người tại Lào Cai thuê chở hàng từ tỉnh này đến khu vực cảng Phà Đen (Hà Nội).Trước các dấu hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ và hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ lô hàng.Trước đó, vào ngày 15 và 16/3, lực lượng chức năng ở Nhà Trang đã bắt giữ tại 5 cửa hàng hơn 3.200 đồng hồ nghi làm giả, làm nhái sản phẩm của các hãng đồng hồ danh tiếng như Rolex, Hublot, Tag Heuer, Patek Philippe, Vacheron Constantin, Omega, Longines, Cartier, Montblanc, Chopard, Chanel, Burberry…Tại thời điểm kiểm tra, các chủ cửa hàng không xuất trình được các loại giấy tờ và chứng minh được nguồn gốc xuất xứ.Đại diện Liên đoàn Công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ (FH)ở Việt Nam xác nhận số đồng hồ kể trên là hàng nhái, hàng giả.