VC Đàn Áp Nhiều Nhà Hoạt Động

SAIGON -- Nhà nước CSVN liên tục đàn áp những tiếng nói dân chủ...Bản tin RFA kể: Facebooker Lê Minh Thể bị xử 2 năm tù với cáo buộc “chia rẽ nhân dân với Đảng”...Bản tin ghi rằng vào sáng ngày 20/3/2019, ông Lê Minh Thể bị Tòa án nhân dân quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ tuyên phạt 2 năm tù giam vì bị cáo buộc tội danh “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo điều 331 Bộ luật hình sự 2015.Bà Lê Thị Bình, em gái của ông Lê Minh Thể nói với Đài Á Châu Tự Do ngay sau phiên tòa cho rằng bản án này là quá nặng.“Bản án đối với anh ấy là quá cao, đối với luật sư cũng không thể chấp nhận bản án như thế này. Thứ nhất là không có ai đứng ra thưa kiện, thứ hai là ảnh không có gây rối an ninh gì hết, khi bị bắt ảnh vẫn còn đi lái xe mà.Khi ảnh live stream thì chỉ ngồi ở nhà để làm hay lúc nghỉ ở trên xe thì live stream những cái bức xúc như vậy, mà một bản án đến 2 năm thì không có một người nào ngờ được.Về báo cho hàng xóm thì ai cũng sửng sốt, người ta cứ tưởng giam cho ảnh như vậy là đủ, và có đi chăng nữa thì chỉ là án treo.”Theo lời em gái ông Lê Minh Thể, chỉ có vợ ông Thể là được vào trong để tham dự phiên tòa, còn bà Bình không được tham dự. Khi bà đứng trước tòa để quay video và phát trực tiếp trên Facebook thì bị đưa về phường làm việc nhưng được trả tự do sau đó.Bản tin RFA cũng ghi rằng theo mạng báo Pháp luật TPSG dẫn cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ cho hay, trong quá trình sử dụng facebook, từ ngày 22-3 đến 29-8-2018 Thể đã phát trực tiếp các nội dung tuyên truyền nói xấu đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bị cho là gây phá hoại sự đoàn kết dân tộc, gây chia rẽ nhân dân với Đảng và Nhà nước; gây phương hại đến an ninh trật tự chính trị quốc gia, an toàn xã hội.Đồng thời ông Thể cũng bị quy kết là câu kết, móc nối, trao đổi thông tin trên các diễn đàn mạng với các đối tượng phản động trong và ngoài nước nhằm kêu gọi biểu tình, đòi thay thế chế độ, đòi đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập….Hành vi của ông Thể bị cho là đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề an ninh chính trị, quốc gia; làm ảnh hưởng uy tín, vai trò lãnh đạo của đảng Cộng sản, Nhà nước; tiếp tay cho các thế lực thù địch phản động nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng và lật đổ chính quyền nhân dân trong nước.RFA cũng ghi rằng Ông Lê Minh Thể, sinh năm 1963 là một tài xế và là cựu quân nhân quân đội nhân dân Việt Nam có thời gian đóng quân tại Lào. Ông từng là thành viên của nhóm Hiến pháp, một tổ chức dân sự không được Việt Nam công nhận chuyên làm việc để phổ biến Hiến pháp Việt Nam. Ông Thể bị công an thành phố Cần Thơ bắt giữ vào ngày 10/10/2018.Hôm 14/3/2019, tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch ra thông cáo kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông Lê Minh Thể cùng 5 nhà hoạt động khác trong Liên minh dân tộc Việt Nam tự quyết.Bản tin khác của RFA cũng cho biết tù nhân lương tâm Huỳnh Trương Ca đang phải tiếp tục chịu đựng các chứng bệnh hành hạ trong nhà giam mới, theo Ân xá Quốc tế.Tại trại giam cũ ở Đồng Tháp, bản thân tù nhân này không được chữa trị đầy đủ và nay ông bị đưa đến trại mới xa nhà hơn khiến cho việc thăm nuôi của gia đình và việc cung cấp thuốc mem, thực phẩm cũng thêm khó khăn.Tổ chức Ân Xá Quốc tế vào ngày 19 tháng 3 lên tiếng kêu gọi có hành động khẩn cấp để giúp cho tù chính trị Huỳnh Trương Ca. Cụ thể là viết thư đến người đứng đầu chính phủ Hà Nội, Ông Nguyễn Xuân Phúc, trình bày về tình cảnh của ông Huỳnh Trương Ca.Theo đó thì bản thân Ông Huỳnh Trương Ca đang mắc các chứng bệnh tiểu đường, phổi, cao huyết áp. Vào ngày 7 tháng 3 vừa qua, ông bị chuyển từ trại giam ở Đồng Tháp đến Trại Xuân Lộc, cách nhà ông 250 kilomet.RFA cũng ghi rằng:“Vào ngày 8 tháng 3, Ân Xá Quốc Tế cũng ra kêu gọi hành động khẩn cho tù nhân chính trị Huỳnh Trương Ca. Theo tổ chức này thì tù nhân Huỳnh Trương Ca bị giam giữ trong những điều kiện được nói vi phạm thêm nữa các quyền của người này.Cụ thể Ông Huỳnh Trương Ca bị giam chung với 4 tù nhân khác trong một phòng nhỏ thiếu ánh sáng, và ông Ca không được phép rời khỏi phòng giam kể cả trong giờ ăn.Ông này chỉ được phép rời phòng giam mỗi tháng một lần để đi gặp thân nhân theo tiêu chuẩn.Ông Huỳnh Trương Ca bị các chứng bệnh phổi, vấn đề về bao tử, cao huyết áp và tiểu đường; nhưng không được trại giam điều trị đầy đủ. Gia đình nhiều lần gửi thuốc vào tù cho ông nhưng bị từ chối.Ông Huỳnh Trương Ca bị bắt vào ngày 4 tháng 9 năm ngoái khi đang trên đường đến Thành phố SG để tham gia một cuộc biểu tình ôn hòa. Ông là một thành viên của nhóm có tên Hiến Pháp với tôn chỉ giúp cho người dân hiểu rõ các quyền của họ được qui định trong Hiến Pháp Việt Nam.”Bản tin ghi thêm rằng Ông bị đưa ra tòa vào ngày 28 tháng 12 năm ngoái và bị tuyên án 5 năm 6 tháng tù với cáo buộc ‘tuyên truyền chống nhà nước’.