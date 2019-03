TUYÊN BỐ VỀ DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC BẮC – NAM

Dù Tập đoàn của Trung Quốc có đề xuất ứng vốn trước làm toàn bộ tuyến đường Bắc – Nam phía Đông nhưng sau này, chúng ta vẫn phải trả lại họ tiền và tiền đó từ thuế của nhân dân. Trong khi các bài học về dự án đường sắt trên cao Hà Đông – Cát Linh hay các dự án do nhà thầu Trung Quốc thực hiện vẫn còn đó.





1. Sự việc:

Bộ Giao thông vận tải VN đã làm việc với Cty Thái Bình Dương (TQ) về việc Cty này ngỏ ý muốn làm Đường cao tốc Bắc – Nam bằng vốn vay từ Trung Quốc (TQ).





2. Xét rằng:

Đường cao tốc Bắc – Nam chạy dọc mặt phía Đông nước VN là dự án chiến lược, không chỉ góp phần phát triển kinh tế mà còn liên quan chặt chẽ với an ninh quốc phòng, liên quan phòng thủ Biển Đông.

Mọi công trình hợp tác với các nhà thầu TQ từ trước đến nay đều đội vốn rất lớn, thi công dây dưa. Thủ đoạn của họ là bỏ thầu rẻ, thi công trì trệ, kết hợp với quan tham VN đẩy giá lên. Trên thực tế, hầu hết các công trình có yếu tố TQ đều yếu chất lượng, kém an toàn khi thi công, khi vận hành và gây ô nhiễm trầm trọng môi trường. Đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông cho bài học xương máu.

Các nhà thầu TQ luôn đem các công nghệ lạc hậu, nhân lực TQ, kể cả lao động phổ thông vào VN, đến đâu ở lì đó, gây phức tạp an ninh xã hội.

Hiện nay các nước từ châu Phi, đến Ấn Độ Dương, Đông Á… đều tẩy chay các dự án đầu tư của TQ.

Tiếp tục thuê nhà thầu TQ là tiếp tay cho tham nhũng.





3. Yêu cầu:

Trước thực trạng tệ hại và nguy hiểm trên, chúng tôi – các cá nhân các tổ chức xã hội dân sự – yêu cầu:

Tổ chức ngay việc lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân, các chuyên gia VN trong và ngoài nước, tham vấn các nhà thầu Mỹ, Pháp, Nhật Bản… tìm phương án tối ưu cho dự án Đường cao tốc Bắc-Nam. Loại bỏ dứt khoát nhà thầu TQ, không vay vốn và nhận đầu tư từ TQ vì những lý do trên.

Làm mỗi công trình đều phải đem lại công ăn việc làm, tích lũy kỹ năng, điều kiện học hỏi cho lao động và kỹ thuật viên VN, để tiến tới tự làm. Các dự án Cầu dây văng Mỹ Thuận, Cầu Cần Thơ là bài học tốt. Nhà thầu Úc, Nhật chỉ mang chuyên gia đến, kỹ sư, công nhân là người VN.

Theo cách ấy, ngăn chặn được hiện tượng di dân bất hợp pháp, gây bất ổn xã hội của lao động TQ, ngăn chặn tham nhũng.

Chính phủ cần huy động các doanh nghiệp VN cùng tham gia vào công trình chiến lược này, ưu tiên hợp tác với các công ty Mỹ, nhằm hạ giá thành, góp phần cân bằng cán cân thương mại, tạo điều kiện phát triển nhanh và bền vững kim ngạch giao thương hai nước.

Soạn tại Sài Gòn ngày 20-3-2019





Các tổ chức và cá nhân ký tên hưởng ứng Tuyên Bố trên xin gửi “họ, tên, nghề nghiệp (chức vụ nếu có), địa chỉ cư trú hay làm việc” về email: bacnamcaotoc@gmail.com



CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KÝ TÊN



Tổ chức:



1. CLB Lê Hiếu Đằng, đại diện: Lê Thân, nhà hoạt động xã hội, Sài Gòn

2. Nghiệp đoàn Báo chí Việt Nam, đại diện: Tiến sĩ Dương Thị Phương Hằng, Hoa Kỳ

3. Nhóm Vì Môi Trường, đại diện: Nguyễn Thị Bích Ngà, nhà báo tự do, Sài Gòn

Cá nhân:

1. Võ Văn Tạo, nhà báo, TP Nha Trang, Khánh Hòa

2. Hoàng Hưng, nhà thơ-nhà báo tự do, Sài Gòn

3. Nguyễn Xuân Diện, Tiến sĩ, Hà Nội

4. Nguyên Ngọc, nhà văn, Hội An, Quảng Nam

5. NSƯT Nguyễn Thị Kim Chi, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn

6. Trần Thế Việt, nguyên Bí thư Thành ủy Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

7. Phạm Toàn, nhà nghiên cứu giáo dục, Hà Nội

8. Hoàng Dũng, PGS TS, TP HCM

9. Phan Đắc Lữ, nhà thơ, Sài Gòn

10. Trần Văn Bang, kỹ sư, Sài Gòn

11. Nguyễn Thu Giang, nguyên Phó Giám đốc Sở Tư Pháp TPHCM

12. Phạm Đình Trọng, nhà văn, Sài Gòn

13. Hà Văn Thùy, nhà văn, Sài Gòn

14. Tô Linh Giang, Hàng Chuối, Hà Nội

15. Nguyễn Thị Khánh Trâm, hưu trí, Sài Gòn

16. Ngô Kim Hoa (Sương Quỳnh), nhà báo tự do, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn

17. Lại Thị Ánh Hồng, nghệ sĩ hưu trí, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn

18. André Menras – Hồ Cương Quyết, nhà giáo Pháp Việt, Pháp

19. Ngụy Hữu Tâm, Hà Nội

20. Trần Ngọc Sơn, kỹ sư, Pháp

21. Nguyễn Thanh Hằng, dược sĩ, Pháp

22. Phạm Nguyên Trường, dịch giả, Vũng Tàu

23. Trần Minh Thảo, viết văn, Bảo Lộc, Lâm Đồng (CLB Phan Tây Hồ)

24. Trần Thanh Vân, kiến trúc sư, Hà Nội

25. Đào Tiến Thi, nhà nghiên cứu văn học và ngôn ngữ, nguyên Uỷ viên BCH Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Hà Nội

26. Nguyễn Quang Nhàn, hưu trí, Đà Lạt

27. Tôn Quang Trí, nguyên Phó Giám đốc Sở Công Nghiệp TPHCM

28. Tô Lê Sơn, CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn

29. Nguyễn Nguyên Bình, nhà văn, Hà Nội

30. Tống Văn Công, nhà báo, cư trú tại Hoa Kỳ

31. Trần Tiến Đức, nhà báo độc lập, đạo diễn truyền hình và phim tài liệu, Hà Nội

32. Vũ Hồng Ánh, nghệ sĩ đàn Cello, Sài Gòn

33. Nguyễn Phú Yên, hưu trí, TPHCM

34. Lê Ngọc Thanh, linh mục Dòng Chúa Cứu thế Việt Nam, Sài Gòn

35. Đỗ Minh Tuấn, biên tập-đạo diễn điện ảnh, Hà Nội

36. Hoàng Minh Tường, nhà văn, Hà Nội

37. Nguyễn Tuệ Hải, hưu trí, Canberra, Australia

38. Lại Nguyên Ân, nhà nghiên cứu văn học, Hà Nội

39. Nguyễn Quý Phương, hưu trí, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

40. Nguyễn Trọng Bình, 82 tuổi, Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

41. Trần Quang Tuyết, TS Vật lý, nguyên Phó Hiệu trưởng ĐH Phú Xuân, Huế

42. Hà Huy Sơn, luật sư, Cty Luật TNHH Hà Sơn, Hà Nội

43. Lê Nam Hùng, phiên dịch Tiếng Nga, TP Nha Trang

44. Đoàn Công Nghị, công chức, TP Nha Trang

45. Nguyễn Văn Lịch, kỹ sư cơ khí, nghỉ hưu, Hà Nội

46. Nguyễn Đan Quế, bác sĩ, Sài Gòn

47. Doãn Mạnh Dũng, kỹ sư, Q3, Tp HCM

48. Đỗ Ngọc Yên, nhà văn, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

49. Nguyễn Trọng Hùng, P. Đông Vệ, TP Thanh Hóa

50. Nguyễn Kan Trường, họa sĩ, Q. Tây Hồ, Hà Nội

51. Nguyễn Trọng Bách, kỹ sư, TP Nam Định

52. Đinh Hữu Thuyên, lái xe, Q. Gò Vấp, Sài Gòn

53. Cao Trần Việt Nga, hưu trí, CC Time city, Hà Nội

54. Phan Văn Phong, cử nhân Tài chính, P.Tràng Tiền, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội

55. Nguyễn Chỉnh Huấn, cựu chiến binh BTTM, Q3, TPHCM

56. Nguyễn Phương Hoà Bình, bác sỹ nghỉ hưu, Q2, TPHCM

57. Nguyễn Đăng Châu, giảng viên ĐH hưu trí, Sơn Trà, Đà Nẵng

58. Đào Thu Huệ, giảng viên ĐH, Hà Nội

59. Võ Hồng Ly, viên chức, Q2, Sài Gòn

60. Nguyễn Thanh Trúc, giáo viên, Hà Nội

61. Hoàng Ngọc Vinh, Văn Lâm, Hưng Yên

62. Bùi Nghệ, kỹ sư hưu trí, Sài Gòn

63. Hoàng Ngọc Giao, luật sư, Tiến sĩ Luật, Viện trưởng Viện nghiên cứu Chính sách Pháp luật & Phát triển, Hà Nội

64. Doãn Kiều Anh, kỹ sư, Sài Gòn

65. Phạm Hồng Thắm, nhà báo nghỉ hưu, Hà Nội

66. Nguyễn Văn Dũng, giáo viên nghỉ hưu, Q Bình Tân, TPHCM

67. Đỗ Như Ly, hưu trí, Q.10, TPHCM

68. Đặng Hữu Nam, linh mục Giáo phận Vinh, Chánh xứ GX Mỹ Khánh, Nghệ An

69. Đỗ Thành Nhân, MBA – Tư vấn đầu tư, Quảng Ngãi

70. Đàm Ngọc Tuyên, nhà báo độc lập, Quảng Ngãi

71. Đinh Quang Tuyến, hướng dẫn du lịch tiếng Pháp, Q.8, Sài Gòn

72. Mai Thái Lĩnh, nhà nghiên cứu, CLB Phan Tây Hồ, Đà Lạt

73. Trần Quang Lâm Sơn, Biên Hoà, Đồng Nai

74. Phan Cao Thiện, lao động tự do, Quảng Trạch, Quảng Bình

75. Nguyễn Đình Ngọc, tù nhân nhân quyền, Q.7, Sài Gòn

76. Nguyễn Mạnh Hùng, mục sư Tin Lành, Thủ Đức, Sài Gòn

77. Nguyễn Oánh, hưu trí, Hải Phòng

78. Mai Thị Thúy Nga, hưu trí, Hà Nội

79. Trương Minh Nghiêm, hưu trí, TPHCM

80. Nguyễn Khắc Mai, nhà nghiên cứu, Trung tâm Minh Triết, Hà Nội

81. Lê Bảo Nhi, nhà báo tự do, Thủ Đức, Sài Gòn

82. Nguyễn Thị Thương Huyền, công nhân may, Gò Vấp, Sài Gòn

83. Lưu Thành, cựu chiến binh, TX Phước Long, Bình Phước

84. Lê Thị Ngọc, lao động tự do, P.11, Q.5, Sài Gòn

85. Trần Song Hào, bác sỹ, cựu chiến binh (chiến trường K) nghỉ hưu, Nha Trang

86. Hồ Ngọc Nhuận, nguyên Phó Chủ tịch UBMTTQ TPHCM, hưu trí, Sài Gòn

87. Đào Công Tiến, PGSTS, nguyên Hiệu trưởng trường ĐH Kinh Tế TPHCM

88. Võ anh Dũng, hưu trí, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

89. Ngô Thị Thứ, giáo viên hưu trí, Thủ Đức, Sài Gòn

90. Dương Thị Mỹ, luật sư, Huế

91. Scatter Loz, 82 Stanley rd, Toronto, Canada

92. Nguyễn Quang Vinh, sĩ quan quân đội nghỉ hưu, Đội Cấn, Hà Nội.

93. Nguyễn Đăng Hưng, Giáo sư Danh dự Đại học Liège, Bỉ. Sinh sống tại Sài Gòn

94. Nguyễn Thị Mỵ, nhà thơ, P. Đông Hải, Q. Lê Chân, Hải Phòng

95. Lư Văn Bảy, CTNLT, tỉnh Kiên Giang

96. Nguyễn Tường Thụy, nhà báo độc lập, Hà Nội

97. Vũ Thư Hiên, nhà văn, Paris, France

98. Dương Văn Hải, thẩm phán Tòa án TP Huế, hưu trí, Huế

99. Lâm Quang Thiệp, Giáo sư nghỉ hưu, Hà Nội

100. Nguyễn Đình Ấm, nhà báo, Hà Nội

101. Võ Xuân Tòng, nhà văn, hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, sống tại TPHCM

102. Lê Hoàng Linh, lao động tự do, Gò Vấp, TPHCM

103. Võ Thanh Nguyên, lao động tự do, Sài Gòn

104. Nguyễn Hồng Hưng, nhà điêu khắc – giảng viên ĐH, Q.3, TPHCM

105. Nguyễn Thúy Hạnh, nhà hoạt động xã hội, Hà Nội

106. Huỳnh Ngọc Chênh, nhà báo, Hà Nội

107. Đoàn Huy Chương, Phó chủ tịch Phong trào Lao động Việt

108. Huỳnh Quang Minh, Kế toán, Quảng Nam

109. Tô Tấn Phước, thợ điện, Đồng Tháp

110. Nguyễn Tiến Dân, nhà giáo, Hà Nội

111. Khổng Hy Thiêm, kỹ sư điện, Suối Tân – Cam Lâm – Khánh Hòa

112. Bùi Huy Ngọc, TS, nguyên Hiệu trưởng Trường CĐ Sư phạm Nam Định

113. Nguyễn Ngọc Thạch, hưu trí, Sài Gòn

114. Bình Mai, kỹ sư, Sài Gòn

115. Trần Rạng, nhà giáo, Sài Gòn

116. Nguyễn Thành Nga, bác sĩ, thương binh, BR-VT

117.Nguyễn Minh Châu, họa sĩ, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội

118. Bùi Hồng-Mạnh, cử nhân HH (73), CCB79, Blogger, Biên khảo tự do, Muních, CHLB Đức

119. Mã Lam, nhà thơ, Sài Gòn