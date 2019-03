Hoa Lục Hung Hiểm

Trần KhảiVậy là không giấu được ai nữa: bàn ta Trung Quốc đang thò ra, đầy vết máu của quá khứ và đang hăm hở tiến vào những bãi chiến trường mới.Bản tin RFI ghi nhận rằng Tập Cận Bình đã buộc phương Tây phải chống lại Trung Quốc...Giáo sư về kinh tế chính trị Stein Ringen (King’s College ở Luân Đôn) viết trên tờ Los Angeles Times:«Phương Tây đã từng cố gắng một cách tuyệt vọng để coi Trung Quốc là một thế lực có thể hợp tác được, nhưng Bắc Kinh đã làm cho họ không thể duy trì được ảo vọng này».RFI ghi rằng sau nhiều năm dài đứng nhìn quyền lực nghiêng dần về phương Đông, nay phương Tây đã đáp trả. Hoa Kỳ đứng lên trên tuyến đầu, gây áp lực mạnh mẽ để Trung Quốc phải thay đổi các chính sách bảo hộ mậu dịch và gián điệp kỹ nghệ lâu nay. Chính quyền Donald Trump cảnh cáo là Bắc Kinh hoặc phải thay đổi cung cách hành xử, hoặc phải trả giá đắt. Các cuộc đàm phán về thương mại đang hướng về phía những quy định mới.Thế là, theo RFI: Trung Quốc bị cảnh báo từ Hoa Vi cho đến Viện Khổng Tử.Các cơ quan an ninh từ Hoa Kỳ, Canada cho đến Anh, Úc và các nước khác đều đưa ra những lời cảnh báo chống lại công nghệ 5G của tập đoàn Hoa Vi (Huawei) vì lý do an ninh quốc gia. Trong «chủ nghĩa tư bản do nhà nước chỉ đạo» ở Trung Quốc, các công ty như Hoa Vi có bổn phận phải hợp tác với chính quyền, kể cả việc chia sẻ dữ liệu. Giám đốc tài chính Hoa Vi, bà Mạnh Vãn Châu (Meng Wanzhou) đang bị quản thúc tại gia ở Canada trong khi chờ đợi bị dẫn độ sang Hoa Kỳ. Hồi tháng Giêng, một nhân viên của Hoa Vi đã bị bắt ở Warsaw (Ba Lan) vì cáo buộc làm gián điệp.Cũng trong năm ngoái, các tổ chức nghiên cứu uy tín như Mercator Institute ở Berlin, Asia Society ở New York và Royal United Services Institute ở Luân Đôn đã công bố các bản báo cáo, nêu chi tiết về «chính sách gây ảnh hưởng» của Trung Quốc nhắm vào những định chế chính trị và giáo dục, truyền thông cũng như xã hội dân sự tại các quốc gia dân chủ.Các nhà lập pháp Mỹ đã tiến hành một cuộc đấu tranh chống lại việc Trung Quốc sử dụng sức mạnh tài chính để xâm hại những nền tảng của tự do về học thuật. Các trường đại học phương Tây ngần ngại không muốn đón tiếp con ngựa thành Troie là các Viện Khổng Tử, và các viện loại này đã được thiết lập thì đang lần lượt bị đóng cửa. Giọng điệu bình luận của các phương tiện truyền thông phương Tây đã thay đổi. Những người ủng hộ Bắc Kinh im tiếng, và xu hướng hiện nay là một lời cảnh báo.Trong khi đó, Tập Cận Bình luôn luôn lộ ý cưỡng bách Đài Loan “trở về quê mẹ”...Bản tin RTI từ Đài Bắc cho biết Đài Loan phải mở chiến dịch Hướng Nam để kết thân với các nước Đông Nam Á, nhằm gỡ vòng vây Hoa Lục.Chiến dịch Đài Loan, theo thông tấn RTI, là tổng động viên Hoa Kiều toàn vùng Đông Nam Á đứng về phía Đài Loan để giữ vững đảo quốc dân chủ này.Bản tin kể rằng trong ngày 15/03, tại Phủ Tổng thống, Tổng thống Thái Anh Văn đã tiếp kiến lãnh đạo và đại diện kiều bào trong Hội nghị đoàn thể người Hoa châu Á năm 2019, trong bài phát biểu của mình, Tổng thống gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo kiều bào tại các địa phương đã luôn tích cực cống hiến và phục vụ cho kiều bào, tập hợp sức mạnh của kiều bào để ủng hộ cho Đài Loan, đồng thời cũng đã góp phần không nhỏ trong công cuộc ngoại giao của Đài Loan.Tổng thống chỉ ra, trong khoảng thời gian này, Đài Loan liên tục phải đối mặt với những thử thách về kinh tế và ngoại giao, như xu hướng tăng trưởng kinh tế toàn cầu suy thoái và những biến đổi do chiến tranh thương mại Mỹ - Trung mang lại. Dưới tình hình biến động trên khắp toàn cầu như thế, bà thành tâm cảm ơn những lãnh đạo kiều bào vẫn luôn kiên trì ủng hộ cho Đài Loan từ khắp mọi nơi.RTI cũng ghi lời Tổng thống Đài Loan đề cập đến hiện tại chính phủ đang toàn lực thúc đẩy chính sách Hướng Nam Mới, nỗ lực xây dựng mối quan hệ hợp tác vững mạnh với các quốc gia trong liên khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, bà hy vọng có thể mượn sức mạnh của kiều bào, hỗ trợ Đài Loan mở rộng đối thoại với các quốc gia trong chính sách Hướng Nam Mới. Tổng thống nói: “Mục tiêu của chính sách Hướng Nam Mới là thúc đẩy giao lưu giữa Đài Loan với các nước trong liên khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, tích cực phát triển hợp tác về nhiều mặt như đào tạo nhân tài, giáo dục, văn hóa, du lịch, v.v.. xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững. Các vị kiều bào đi phát triển ở nước ngoài đã lâu, có nhiều mối quan hệ với quốc tế, hy vọng có thể mượn sức mạnh của quý vị, hỗ trợ chính phủ mở rộng đối thoại với những quốc gia trong các khu vực như Asean hay Nam Á, tiếp tục chung tay xây dựng khu vực phát triển và phồn vinh.”Trong khi đó, báo Dân Trí từ Hà Nội ghi nhận theo báo South China Morning Post rằng chính phủ Trung Quốc ngang nhiên lên kế hoạch phát triển “thành phố Tam Sa”...Bản tin Dân Trí ghi rằng Trung Quốc ngang nhiên lên kế hoạch phát triển cái gọi là “thành phố Tam Sa” tại khu vực thuộc quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam và biến nơi này thành cơ sở dịch vụ chiến lược.Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong) ngày 18/3 dẫn thông báo trên trang web của chính quyền cái gọi là thành phố Tam Sa (tên gọi Trung Quốc đặt trái phép cho quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam) cho biết, bí thư đảng ủy Zhang Jun đã chủ trì một cuộc họp về kế hoạch phát triển tại thành phố này hôm 15/3.Cái gọi là thành phố Tam Sa, một phần của tỉnh Hải Nam, được Trung Quốc đơn phương thành lập trái phép vào năm 2012. Ông Jun cho biết kế hoạch phát triển Tam Sa nhằm mục đích biến đảo Phú Lâm và hai đảo nhỏ hơn là đảo Cây và đảo Duy Mộng thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam thành “căn cứ hậu cần và dịch vụ chiến lược then chốt quốc gia” của Trung Quốc.“Chúng ta cần lên kế hoạch kỹ lưỡng cho việc phát triển tổng thể các hòn đảo và bãi đá dựa trên chức năng khác nhau, đồng thời xem xét tới mối quan hệ bổ sung của chúng”, ông Zhang lớn tiếng nói.Ông Zhang cho biết kế hoạch phát triển cái gọi là thành phố Tam Sa sẽ tuân thủ theo đường lối trong bài phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào năm ngoái cũng như chỉ thị của chính quyền trung ương được ban hành hồi tháng 4/2018 nhân kỷ niệm 30 năm thành lập đặc khu kinh tế Hải Nam.Trong khi đó, Hải quân Trung quốc và các đội dân quân tàu cá TQ liên tục bức hiếp ngư dân Việt Nam ở Biển Đông.Bản tin RFA kể chuyện: Tàu Trung Quốc xịt vòi rồng, ép tàu ngư dân Việt đụng đá ngầm chìm...Sau 12 ngày các ngư dân Việt Nam bị tàu Trung quốc truy đuổi va vào đá ngầm và chìm ở vùng biển Hoàng Sa, 5 ngư dân trên tàu cá bị nạn đã về đến cảng Sa Kỳ, Quảng Ngãi.Truyền thông trong nước loan tin ngày 17 tháng 3 . Theo đó ngay khi về đến đất liền, các ngư dân gặp nạn đã cho báo chí trong nước biết, bị tàu Trung Quốc tấn công, phun vòi rồng, ép tàu Việt Nam va vào đá ngầm và chìm.Than ôi khổ nào hơn... cho ngư dân Việt.