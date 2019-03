Báo Động: Hàng Ngoại Dán Nhãn ‘Made in VN’

HANOI -- Họ ngang nhiên lộng hành: Hàng ngoại lộng hành gắn mác ‘made in Vietnam’...Bản tin CafeF/Pháp Luật Thành Phố ghi nhận: Nhiều mặt hàng nhập khẩu hoặc đặt gia công tại nước ngoài nhưng lại mượn xuất xứ Việt Nam để lừa người tiêu dùng.Bản tin ghi rằng hiện nay tình trạng gian lận thương mại thông qua ghi nhãn xuất xứ hàng hóa sản xuất tại Việt Nam (VN) ngày một gia tăng. Hàng nước ngoài có xu hướng mượn xuất xứ VN để hưởng lợi bất hợp pháp từ các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà VN tham gia hoặc sử dụng xuất xứ VN để lẩn tránh các biện pháp phòng vệ thương mại của nước nhập khẩu.Bản tin CafeF ghi lời Ông Nguyễn Quốc Anh (Chủ tịch Hiệp hội Cao su - nhựa TP.SG) cho biết chủ yếu là hàng có nguồn gốc từ Trung Quốc (TQ) nhập khẩu bằng đường chính ngạch có, tiểu ngạch có, sau đó dán mác “made in VN”.“Hàng xuất xứ TQ không còn được người tiêu dùng (NTD) VN lựa chọn dù giá rẻ do chất lượng kém, không rõ nguồn gốc, chứa nhiều hóa chất độc hại. Vì vậy, nhiều sản phẩm TQ gắn mác hàng Việt để lừa NTD. Nhiều mặt hàng TQ không chỉ gian lận gắn mác “made in VN” mà còn làm giả, làm nhái thương hiệu hàng VN gần giống từ bao bì đến các chức năng của sản phẩm. Hậu quả là sức tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp (DN) Việt bị giảm sút mạnh, chưa kể còn bị NTD nghi ngờ về uy tín thương hiệu” - ông Quốc Anh chia sẻ.Theo ông Quốc Anh, không phải dễ dàng mà các mặt hàng ngoại nhập gắn mác “made in VN” nếu không có sự tiếp tay của các thương nhân trong nước. Chính một số người Việt đang bắt tay với các DN nước ngoài để nhập hàng về. Không dừng lại ở việc một số DN Việt tự ý chuyển đổi xuất xứ mà hàng hóa giả còn được sản xuất, in, đóng gói trực tiếp từ TQ, sau đó tuồn về VN tiêu thụ.Mới đây, Hiệp hội Da giày túi xách Việt Nam (Lefaso) cũng đã có khuyến cáo không loại trừ khả năng hàng của TQ sẽ đội lốt “made in VN” để xuất khẩu khi DN TQ đưa hàng bán thành phẩm sang VN gia công hoặc hợp tác với DN Việt rồi gắn nhãn mác của VN.Bản tin cũng ghi lời chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu nhận định hàng hóa của TQ vào Mỹ bị đánh thuế cao nên phía DN TQ có thể sẽ tìm cách gắn mác nước khác, trong đó có VN. Bởi VN là nước láng giềng của TQ, thuận tiện cho việc vận chuyển. Đồng thời với tốc độ tăng trưởng xuất khẩu các mặt hàng dệt may, da giày, đồ gia dụng… của VN sang Mỹ như hiện nay, việc DN TQ chọn VN là một trong những nước trung gian để xuất khẩu sang Mỹ là kịch bản có thể lường trước.Điều đáng nói hiện chưa có quy định về tiêu chí để hàng hóa được ghi nhãn sản xuất tại VN nên NTD trong nước không có căn cứ để phân biệt thế nào là hàng “made in VN”. Ngoài ra, theo ông Hiếu, hiện nay khi xử lý các vụ giả mạo xuất xứ, các cơ quan chức năng thường chỉ dừng lại ở mức xử phạt hành chính, mức phạt nhẹ. Từ đó ông Hiếu cho rằng cơ quan chức năng cần mạnh tay truy cứu trách nhiệm hình sự hành vi vi phạm gian lận xuất xứ “made in VN”.