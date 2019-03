Indonesia: Thương Vụ Xe Gắn Máy Tăng

(Xem: 318)

Bản tin Vinanet/VietnamBiz kể rằng từ đầu năm, Liên Âu (EU) vẫn áp dụng hạn ngạch miễn thuế nhập cảng cho 25.000 tấn thăn/philê cá ngừ hấp chín từ các nước thứ 3 không có thỏa thuận thương mại với EU như Thái Lan, Việt Nam và Trung Quốc. Do vậy, các nước EU vẫn tăng cường nhập cảng cá ngừ từ Việt Nam nhất là trong bối cảnh 2 bên sắp tiến tới ký kết chính thức Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU. Tuy nhiên, do vướng thủ tục về nhập cảng cá ngừ nguyên liệu như hiện nay thì khó có thể tăng xuất cảng cá ngừ sang thị trường EU trong năm 2019.