Hội Ái Hữu An Giang Bắc California Họp Mặt Tân Niên Kỷ Hợi

Lê Bình









Vào lúc 5:30pm chiều ngày Thứ Bảy 9/3/2019 tại nhà hàng Dynasty, 1001 đường Story Rd. San Jose, Hội AH An Giang tổ chức tiệc mừng Tân Niên Kỷ Hợi , có khoảng 700 đồng hương và thân hữu tham dự. Trong số đó người ta ghi nhận có nhiều hội đoàn, và nhiều cơ quan truyền thông báo chí tham dự.

Khai mạc lúc 6:30pm; mở đầu là đoàn lân chào mừng quan khách, lễ chào cờ Việt Mỹ, quốc ca Việt Nam và Hoa Kỳ, và phút mặc niệm.

Ông Nguyễn Tấn Thuận, cựu Hội Trưởng, ngỏ lời chào mừng quan khách và đồng hương tham dự, ông mong rằng sự liên lạc giữa các đồng hương ngày càng chặt chẽ hơn, để xây dựng Hội Ái Hữu An Giang ngày càng lớn mạnh. Ông phát biểu:” Lời nói đầu tiên,xin được thay măt Ban Chấp Hành và Ban Tổ Chức chúng tôi trân trọng nhiệt liệt chào mừng và tri ân sự hiện diện của tất cả quý vị cùng các cháu,đặc biệt những viễn khách đến tham dự từ những miền xa xôi.





Kính thưa quý vị. Còn đúng 11 ngày nữa mùa Xuân năm 2019 mới chính thức bắt đầu nhưng với lòng của mỗi chúng ta " Nhất Xuân tâm sự bách hoa trung", thật sự Tết đã về,Xuân đã sang,vạn vật đã trổ lộc,khai hoa.Thêm một mùa Xuân nữa,mùa Xuân ly hương thứ 44 đã về với mỗi chúng ta - những người Việt quốc gia hải ngoại. Nhờ vào tình thương yêu đùm bọc của đồng hương,thân hữu Long Xuyên Châu Đốc, nhờ vào sự bảo trợ đầy thâm tình của các Mạnh Thường Quân, cộng thêm sự gíúp đỡ quý báu của các cơ quan báo chí,truyền thanh,truyền hình địa phương ,Hội AH An Giang Bắc CA chúng tôi mới có phương tiện,hội đủ điều kiện để tổ chức buổi họp mặt lần thứ 23 được trang trọng như hôm nay,mới gìn giữ được trách nhiệm cùng bổn phận phát huy và duy trì việc chào Xuân đón Tết của chúng ta,một trong những nét đẹp nhất của nền văn hoá truyền thống của dân tộc Việt….”. Ông cũng không quên đồng bào ruột thịt ở quê nhà. “Hội AH Aan Giang Bắc CA thành tâm cầu mong sao cứ mỗi lần năm hết Tết đến,bên kia quê nhà quãng đại đồng bào chúng ta sớm thoát cơ hàn,lầm than,được ấm no,tự do, hạnh phúc chân thật ; còn bên nầy thung lũng hoa vàng San Jose,tình đồng hương AG của chúng ta thêm sâu hơn,nghĩa thân hữu AG của chúng ta thêm nặng hơn…”









Trong phần kết, ông chúc Tết quan khách: “xin kính chúc quý vị cùng quý quyến một năm mới sức khỏe thêm dồi dào,gia đạo thêm hạnh phúc,an khang,thịnh vượng... Chúng ta hãy cùng nhau: Chúc Tết đến,muôn điều như ý, Mừng Xuân sang,vạn sự thành công. ..”

Tiếp lời ông cựu HT Thuận, Ông Lê Văn Chiêu, đương kim hội trưởng, phát biểu rất ngắn gọn. Ông chúc đồng hương nhiều sức khỏe, nhiều thắng lợi trong năm mới. Ông cũng nhân cơ hội này ông giới thiệu chương trình “giải phẩu mắt” cho đồng hương tại Việt Nam . Theo ông, chương trình nầy chỉ cần 35 Mỹ kim để giúp một bệnh nhân nghèo đục thủy tinh thể khôi phục lại thị lực. Chương trình nầy do Phạm Thiên Tâm, học sinh lớp 11 trường quốc tế Nam Saigon thành lập vào đầu năm 2018, đến cuối năm 2018 đã hoàn thành hơn 2,200 ca mổ, trong năm 2019 chương trình dự trù khoảng 3,000 ca mổ.



Sau đó, mở đầu chương trình ca nhạc là bài hát quen thuộc Giòng An Giang do các anh chị Ban Chấp Hành và Ban Tổ Chức Hội An Giang hợp ca.

Trong lúc quan khách dùng bữa ăn tối, chương trình ca nhạc tiếp tục với nhiều tiết mục vui nhộn, xổ số. Các ca sĩ Quôc Khanh, Hoàng Thục Linh, Mai Lệ Quyên, Hoàng Dung, Mỹ Vân, Jenny Đan Anh…v.v. Đặc biệt có phần trình bày của một “con cháu Long Xuyên”, American Idol Myra Trần, trình bày các nhạc phẩm ngoại quôc.