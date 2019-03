HANOI/KUALA LUMPUR -- Tại sao Mã Lai vẫn truy tố cô Đoàn Thị Hương sau khi trả tự do cô Siti Aisyah về Indonesia?Có phải vì nhà nước CSVN trước giờ không tử tế với các nước láng giềng, cụ thể là với Malaysia?Bản tin RFI ghi rằng một tòa án Malaysia hôm 14/03/2019 bác bỏ yêu cầu phóng thích nghi phạm Đoàn Thị Hương. Công dân Việt Nam này bị buộc tội trong vụ ám sát Kim Jong Nam, người anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un vào năm 2017.Quyết định từ tòa án Malaysia đã xóa tan hy vọng được tha của bị can sau khi Siti Aisyah, nghi phạm người Indonesia, được trả tự do ngày 11/03/2019.Phát biểu trước tòa án Shah Alam, gần Kuala Lumpur, công tố viên trong vụ án cho biết : «Về yêu cầu được đệ trình ngày 11 tháng 3 lên Tổng Chưởng Lý, chúng tôi đã được chỉ thị tiếp tục vụ xét xử».Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, ngay khi nghe thông báo, Đoàn Thị Hương đã bật khóc, còn luật sư của cô xác định sẽ nộp một lá đơn khác để yêu cầu trả tự do cho thân chủ của ông. Vị luật sư còn nói thêm là quyết định hôm nay của tòa án «không giúp tạo nên tin tưởng vào hệ thống tư pháp Malaysia».RFI nhắc rằng Kim Jong Nam đã bị chết sau khi bị bôi một chất độc thần kinh vào mặt tại sân bay Kuala Lumpur vào tháng 2 năm 2017. Trong cuộc điều tra tiến hành sau đó, nhà chức trách Malaysia đã bắt giữ và đưa ra tòa xét xử Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah.Hai người phụ nữ này luôn luôn phủ nhận vụ giết người, khẳng định rằng họ đã bị đặc vụ Bắc Triều Tiên đánh lừa và họ nghĩ đang tham gia một trò chơi truyền hình thực tế.Theo AFP, trong phiên tòa, bằng chứng buộc tội nghi phạm Việt Nam có vẻ nghiêm trọng hơn. Một video giám sát cho thấy cô đã đến gần Kim Jong Nam, đặt tay lên mặt nạn nhân trước khi bỏ chạy.Còn nghi phạm Indonesia chỉ được thấy trên những đoạn hình ảnh mờ ảo rời khỏi hiện trường vụ án.Chính quyền Indonesia công nhận đã tăng cường nỗ lực ngoại giao ở cấp cao nhất để đòi Malaysia trả tự do cho công dân của mình. Việt Nam trong tuần này cũng vận động hành lang để cho Đoàn Thị Hương được phóng thích : Ngoại trưởng Việt Nam đã gọi điện cho người đồng cấp tại Kuala Lumpur, trong lúc bộ trưởng Tư Pháp Việt Nam viết thư cho tổng chưởng lý Malaysia.Tại Malaysia, án tử hình được tự động áp dụng cho tội giết người. Trong thời gian qua, chính quyền Kuala Lumpur đã cam kết xóa bỏ án tử hình, nhưng chưa được Nghị Viện phê chuẩn. Mới đây, chính phủ Malaysia cho biết họ có thể bỏ lời hứa xóa án tử hình.Trong khi đó, Báo Tiếng Dân đăng bài trên Facebook của FB Trần Duy Canh về câu hỏi: “Tại sao Malasia bác yêu cầu tha bổng cô Hương?”Phân tích này ghi rằng VN không hề tử tế với Malaysia chút nào, bây giờ mới thấy tai hại cho công dân VN trước tòa án xứ người.Bài trên Báo Tiếng Dân viết:“Mặc dù Phó thủ tướng kiêm BT Ngoại giao VN và BT Bộ Tư pháp VN có văn bản đề nghị miễn tố Đoàn Thị Hương, nhưng hôm nay tòa vẫn tiếp tục xét xử. Các yêu cầu từ cơ quan nhà nước Việt nam, từ luật sư của cô Hương đã bị từ chối thẳng thừng.Câu hỏi đặt ra, tại sao? khi cô gái người Indonesia lại được Malaysia miễn tố.Quan hệ quốc gia luôn luôn được đối xử với nhau trên cơ sở có đi có lại, không ai cho không ai cái gì cả. Mình đơn cử 1 vụ án ở VN có liên quan đến Malaysia để mọi người cùng suy ngẫm.Trước đây 2011, SBBS – 1 Công ty chứng khoán có vốn phần lớn của Malaysia, gửi tiền tầm 10 triệu USD (210 tỷ đồng) – bằng tất cả vốn điều lệ của họ tại Vietinbank. Mọi thủ tục mở tài khoản và sử dụng đều hợp pháp. Một ngày đẹp trời, 10 triệu ông tơn đó bỗng dưng biến mất. Cùng với nó, phiên tòa xét xử Huyền Như được mở ra từ 2014. Tòa án các cấp quyết Ngân hàng không chịu trách nhiệm, cái đó thuộc Huyền Như, đi mà đòi tiền cô này.Dĩ nhiên, SBBS vái tứ phương từ tòa án VN đến cơ quan nhà nước Malaysia. Đại sứ Malaysia ở Việt nam cho đến Bộ Trưởng Công thương Malaysia đã nhiều lần có văn thư yêu cầu Thủ tướng Việt nam và Bộ KHĐT hỗ trợ để vụ này được xét xử một cách công bằng, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư nước ngoài, xây dựng lòng tin của họ vào hệ thống ngân hàng VN.Kết quả là gì? Chẳng có gì thay đổi dù có bao thư đi thư lại, mong họ “tin tưởng vào hệ thống tòa án VN bảo hệ quyền và lợi ích hợp pháp của thể nhân, pháp nhân đầu tư, kinh doanh ở Việt nam”. Gửi tiền ở Vietinbank và bị mất, nhân viên chịu trách nhiệm, ngân hàng phủi tay. Mọi lời nói, văn bản của Malaysia đều cuốn theo chiều gió.Đối xử với nhau như thế, nên nay VN nhận được lời từ chối phũ phàng cũng không khó hiểu lắm.”Nghĩa là, chính phủ CSVN chỉ vì tham chút tiền, mà mất chỗ dựa tình bạn với Malaysia...