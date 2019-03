Biển Đông: Dưới Bóng B-52

Trần KhảiTheo bản tin CNN, hai phóng pháo cơ B-52 của Mỹ đã bay hôm Thứ Tư gần các đảo tranh chấp ở Biển Đông, theo thông tin từ Lực Lượng Không Quân Thái Bình Dương Hoa Kỳ, nơi chỉ huy các chiến dịch đó trong khu vực.Hai phóng pháo cơ đó là kiểu chiến đấu cơ B-52H Stratofortress cất cánh từ căn cứ không quân Andersen Air Force Base, ở Guam, thực hiện bay thường xuyên trong vùng Biển Đông hôm 13/3/2019 trước khi về lại căn cứ, theo lời một phát ngôn nhân Không Lực hoa Kỳ nói với CNN.Đây là lần thứ nhì trong tháng 3/2019 Hoa Kỳ đưa phóng pháo cơ bay trên vùng Biển Đông để hỗ trợ chính sách rằng tuyến hải hành Biển Đông và tuyến không hành trên bầu trời này là lưu thông tự do.Hoa Kỳ nhiều lần tố cáo quân lực Trung Quốc đang đưa các phi đạn, các dàn phá sóng truyền tin và các vũ khí phòng không vào gắn trên các đảo Biển Đông, theo CNN.Trong khi đó, thông tấn Nga Sputnik ghi nhận tiếng nói từ chính phủ Manila -- bi quan...Philippines sợ mất hết lính nếu chiến tranh với Trung Quốc: "Chúng tôi không đấu lại họ"..."Họ có tiền. Họ có vũ khí mà chúng ta không thể sánh được nếu có chiến tranh. Tôi sẽ mất tất cả cảnh sát và binh lính của mình chỉ trong một ngày. Tôi không nói rằng tôi sợ. Nhưng hai người vợ và bốn người bạn gái của tôi còn lại được gì? Họ sẽ không có gì cả", ông Durtete nói, Một thế giới tham chiếu truyền thông châu Á cho hay.Tờ Phil Star cho hay, Tổng thống Rodrigo Duterte nhấn mạnh rằng Philippines không đủ khả năng để đối đầu với Trung Quốc nếu chiến tranh xảy ra. Tuyên bố này đến chỉ vài ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ đảm bảo rằng Washington sẽ bảo vệ Manila nếu họ bị tấn công ở Biển Đông.Sputnik ghi lời Tổng Thống Duterte cho biết một cuộc xung đột vũ trang với Trung Quốc sẽ dẫn đến một cuộc "thảm sát" đối với quân đội Philippines vì ​​Bắc Kinh có "nhiều vũ khí chất lượng tốt"."Nếu chúng ta có chiến tranh với Trung Quốc, tôi sẽ mất tất cả binh lính của mình ngay khi họ rời đi. Đó sẽ là một vụ thảm sát. Chúng tôi không có khả năng đấu lại họ", tổng thống Philippines nói hôm thứ sáu tuần trước.Philstar dẫn lời ông Duterte cho biết không giống như Trung Quốc, vốn có khả năng tài chính để đầu tư vào vũ khí, ngân sách của Philippines đang phải lo chi cho giáo dục và tiền lương của giáo viên."Họ có tiền. Họ có vũ khí mà chúng ta không thể sánh được nếu có chiến tranh. Tôi sẽ mất tất cả cảnh sát và binh lính của mình chỉ trong một ngày. Tôi không nói rằng tôi sợ. Nhưng hai người vợ và bốn người bạn gái của tôi còn lại được gì? Họ sẽ không có gì cả", ông Durtete nói.Sputnik cũng nhắc rằng: Cuối tháng trước, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cam đoan với Duterte rằng Washington sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ theo hiệp ước và bảo vệ Philippines nếu quân đội của họ bị tấn công ở Biển Đông.Ông Duterte dù đã hoan nghênh sự đảm bảo từ Mỹ nhưng vẫn bày tỏ sự dè dặt đối với các quy trình trước khi nước Mỹ có thể khởi động cỗ máy chiến tranh. Ông lưu ý rằng chính phủ Mỹ phải được Quốc hội thông qua thì mới có thể bước vào một cuộc chiến.Đặc biệt, Ông Duterte còn nói thêm rằng đến ngay Tổng thống Donald Trump muốn có tiền xây bức tường biên giới với Mexico còn gặp cản trở từ Quốc hội thì có thể thấy cái khó nếu Mỹ muốn tốn tiền cho một cuộc chiến.Trong khi đó, một chuyên gia Biển Đông nói với đài Á Châu Tự Do RFA rằng Hoa Kỳ không bỏ quên Biển Đông.Bản tin ghi lời Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nhắc lại Chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama đã tiến hành “Chính sách xoay trục Châu Á-Thái Bình Dương”, cho thấy rằng người Mỹ không bỏ vùng Tây Thái Bình Dương, đặc biệt là Biển Đông. Tiếp đến Chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn theo “Chính sách xoay trục’ này và tăng cường các hoạt động tuần tra về tự do hàng hải; đồng thời còn lập ra một cơ chế an ninh mới gọi là ‘Cơ chế an ninh Ấn Độ-Thái Bình Dương”, bao trùm cả Châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nhấn mạnh:“Trong vòng gần 2 năm qua vẫn chưa thấy qua cơ chế này có hoạt động nào lớn, nhưng rõ ràng có ý nghĩa. Đặc biệt là vào hôm mùng 4 tháng 3, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo đã tái khẳng định hiệp định hòa bình với Philippines rằng nếu có một nước nào đó tấn công Phi, tức là tấn công nước Mỹ và nước Mỹ sẽ đánh trả. Đây là một tuyên bố rất mạnh mẽ.Sự nhất quán trong chính sách của các nước lớn, kể cả Hoa Kỳ lẫn của các nước nhỏ thì trước hết họ phải quan tâm đến lợi ích quốc gia của nước họ trước. Lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ ở Biển Đông là thứ nhất họ phải bảo vệ bằng được con đường vận chuyển hàng hóa đi qua Biển Đông hơn 5000 tỷ USD, trong đó hơn một nửa lượng hàng hóa Mỹ đi qua khu vực này, còn lại là của các nước đồng minh của Mỹ như Nhật Bản, Nam Triều Tiên, Úc, kể cả Philippines…và những nước bạn của Hoa Kỳ như Singapore, Đài Loan và cả Việt Nam…Mỹ với trách nhiệm của một nước đang đứng ở tuyến đầu trong việc đảm bảo trật tự an ninh quốc tế đã hình thành từ lâu và đến bây giờ vẫn chưa có gì thay đổi cả thì không có lý do gì mà họ không đảm bảo quyền lợi quốc gia của họ trong bối cảnh ở khu vực Biển Đông mà có lợi ích của quốc gia đó. Nếu nói như thế thì có thể thấy rằng việc can dự của Hoa Kỳ vào Biển Đông là có cơ sở về mặt chính trị cũng như chiến lược, dựa trên nền tảng đảm bảo an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Không thể giảm đi mà chỉ có tăng lên thôi.”RFA ghi một nhận xét lạc quan: “Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp khẳng định vai trò của Mỹ và Trung Quốc ở vùng biển Thái Bình Dương đều quan trọng, thế nhưng ông cho rằng giấc mơ làm chủ khu vực này của Trung Quốc sẽ rất khó trở thành hiện thực.”Tương tự, một cuộc phỏng vấn thực hiện bởi Genie Giao Nguyen (Voice of Vietnamese Americans) và đăng trên đài VOA cho thấy Hoa Kỳ vẫn gắn bó với Biển Đông, và do đó hỗ trợ cho Việt Nam.Bài trên VOA của Genie Giao Nguyen (Voice of Vietnamese Americans) viết:“Ngày 19/2/2019, Genie Nguyễn của Voice of Vietnamese Americans phỏng vấn Dr. Patrick Cronin về tình hình Biển Đông sau khi ông tham dự cuộc họp với các nước ASEAN tuần trước đó.Genie Nguyễn: Thưa Tiến Sĩ, được biết ông vừa tham dự hội nghị tại Đông Nam Á. Xin ông vui lòng chia sẻ nhận định về tình hình Biển Đông, các khó khăn Trung Cộng gây ra cho Đông Nam Á và Bộ Quy Tắc Ứng Xử tại Biển Đông giữa Hiệp Hội Các Nước Đông Nam Á và Trung Cộng.TS Cronin: Tôi đã có cuộc thảo luận sâu rộng cả ở Phi Luật Tân và Nam Dương. Tại Nam Dương, chúng tôi tham dự một cuộc Hội Thảo với tất cả các thành viên của ASEAN – Hiệp Hội Các Nước Đông Nam Á. Thật khó tóm tắt tất cả các điều thảo luận trong vài phút .Tôi nghĩ vấn đề Biển Đông là đề tài chính. Và an ninh hàng hải. Cả hai liên quan đến kinh tế, sự quan trọng của tất cả mọi thứ từ cá đến tài nguyên biển, đến sự giao thương, nhưng cũng tối quan yếu cho sự độc lập và chủ quyền của các nước Đông Nam Á.Tiến Sĩ Dewi Fortuna Anwar, một trong những trí thức được kính trọng nhất tại Nam Dương, và là một trong những người sáng suốt nhất tôi biết, diễn tả rất đúng sự thách thức các nước Đông Nam Á phải đối mặt để bảo vệ quyền tự chủ về chiến lược của mình trong tương lai. Phải có sự hợp tác với các nước bên ngoài, như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ, nếu Đông Nam Á không muốn bị ép buộc phải chấp nhận một bản Quy Tắc Ứng Xử Biển Đông ngược với quyền lợi của họ...”(ngưng trích)Thực tế rằng: trong khi Philippines nghi ngờ Hoa Kỳ chưa hết lòng, hết dạ với Biển Đông... Việt Nam (cả người hải ngoại) đa số vẫn tin rằng quyền lợi Hoa Kỳ là Biển Đông. Và đó là cơ may để cản bước TQ.