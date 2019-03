Chùa Địa Tạng: Tiệc Chay Xây Dựng Chùa

Trong tiệc chay.

Santa Ana (Bình Sa)- - Chùa Địa Tạng tọa lạc tại số 5418 W. 4 th Street, Santa Ana, CA 92703 do Thầy Thích Phong Nguyên làm Viện chủ đã tổ chức buổi tiệc chay gây qũy xây dựng chùa lần thứ 2 với sự tham dự khoảng 650 Chư tôn đức Tăng, Ni, qúy vị mạnh thường quân cùng đồng hương Phật tử.Buổi tiệc chay dược tổ chức vào lúc 6 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 10 tháng 3 năm 2019 tại nhà hàng Seafood World, Thành phố Westminster, Nam California.Buổi tiệc dưới sự chứng minh của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Viện Chủ chùa Liên Hoa và HT. Thích Giác Pháp.Điều hợp chương trình khai mạc do Đại Đức Thích Đức Trí,Điều hợp chương trình văn nghệ, MC. Bích Thảo.Mở đầu tiệc chay Đại Đức Thích Phong Nguyên, Viện Chủ Chùa Địa Tạng, lên cảm tạ sự quang lâm chứng minh của Trưởng Lão HT. Thích Chơn Thành, HT. Thích Giác Pháp cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni, đồng hương Phật tử cùng các cơ quan truyền thông đã bỏ thì giờ qúy báu đến tham dự tiệc chay gây qũy ngày hôm nay.Thầy tiếp: “Ngày hôm nay chùa Địa Tạng của chúng con lần Thứ Hai tổ chức buổi tiệc chay gây quỹ và được sự yêu thương của Sư Phụ Viện Chủ chùa Liên Hoa cũng như quý chư tôn đức Tăng, Ni, quý vị mạnh thường quân và toàn thể quý vị Phật tử xa gần, có những vị ở rất xa cũng đến để ủng hộ cho chúng con với tấm lòng từ bi quảng đại.Chúng con xin được cám ơn quý ngài cũng như toàn thể quý vị và mong quý vị tiếp tục ủng hộ chúng con. Ông bà chúng ta thường nói “Vạn sự khởi đầu nan”, chùa Địa Tạng chúng con mới thành lập Ba năm qua, mới chỉ có hai chỗ đậu xe, và đặc biệt hơn nữa là được một Phật tử cho mượn nhà làm chùa mà thôi nên điều kiện sinh hoạt rất giới hạn, nhất là về phương diện tu học.”Thầy tiếp: “Quý Phật tử cũng biết, từ khi chúng ta mới sinh ra là hai bàn tay trắng, bây giờ chùa Địa Tạng cũng giống như vậy, cũng chỉ có hai bàn tay trắng nhưng cũng giống như qúy Phật tử, quý vị có định hướng cho tương lai thì chùa Địa Tạng chúng con cũng có định hướng. Định hướng đó là với tinh thần từ bi yêu thương của chư tôn đức Tăng, Ni và quý Phật tử xa gần, chúng con tin rằng một hai năm tới đây chúng con sẽ cố gắng để tạo dựng một ngôi chùa nhỏ hầu đáp ứng được nhu cầu tu học của đồng hương Phật tử.Để thực hiện được niềm mong ước đó chúng con cầu mong quý vị mạnh thường quân, qúy đồng hương Phật tử hết lòng ủng hộ cho chúng con để sự mong ước sớm được thành tựu viên mãn..”Thầy Phong Nguyên cũng cho biết, trong buổi tiệc gây quỹ lần Thứ Nhất với số tiền đóng góp của quý đồng hương Phật tử được $60,000 hiện đang giữ tại nhà Bank.Nhân dịp đầu Xuân Thầy xin cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý vị vạn sự bình an, xin mở rộng lòng để giúp cho ngôi chùa tương lai sớm được thành tựu.Tiếp theo, lời tâm tình với đồng hương Phật tử của HT. Thích Giác Pháp, mở đầu HT. chúc tất cả được vạn sự an lành. HT.cho biết chùa Địa Tạng hiện tại là ngôi nhà nhỏ để làm nơi chánh điện cho Phật tử tu học, kinh kệ hằng tuần vật liệu xây dựng thô sơ, mưa gió thường làm tốc mái, nói đến đây HT. đọc hai câu thơ: “Một đêm mưa gió bão bùng, Giật mình thức dậy thấy chùa trống trơn.” Vì vậy nên ước nguyện của Thầy Phong Nguyên phải có một ngôi chùa, chính vì vậy nên mới có tiệc chay gây quỹ ngày hôm nay bằng cách hùn phước để xây cất một ngôi chùa. Trong dịp nầy HT. cũng đã kể lại câu chuyện thời Đức Phật có ngài Trưởng Giả Cấp Cô Độc đã trải vàng mua đất để cúng dường…Tiếp theo Ban tổ chức mời BS. Trương Văn Như lên có đôi lời nhân bữa tiệc chay gây qũy xây chùa. Được biết BS. Trương Văn Như là một người lúc nào cũng có mặt trong các sinh hoạt từ thiện cũng như sinh hoạt của các hội đoàn, cộng đồng, nơi nào BS. Cũng đóng góp. Trong lời phát biểu BS. Cảm ơn Thầy Phong Nguyên, cảm ơn ban tổ chức, ông chúc cho buổi tiệc gây qũy thành công, đặc biệt trong buổi tiệc nầy ông cũng đã phát tâm hổ trợ số tiền là $1,600.Mở màn cho chương trình văn nghệ Ban văn nghệ Hương Thiền do đạo hữu Tâm Nguyên Nghiêm Phú Phát hướng dẫn lên trình diễn nhạc phẩm “Hiện Pháp Lạc Trú” Sau khi ban Hương Thiền hát xong, Nhạc Sĩ Nghiêm Phú Phát ra hướng dẫn mọi người tham dự cùng hát theo làm cho không khí nhà hàng trở nên sinh động.Sau đó là lời Đạo Từ của Trưởng Lão HT. Thích Chơn Thành, với nụ cười khoan dung mở đầu HT.nói: Rất sung sướng khi nhìn thấy khung cảnh nhà hàng, đông đão đồng hương tham dự. HT. tiếp: “Tre tàn măng mọc, Tăng Ni trẻ sẽ là những người rường cột, của Phật Giáo mà nhất là Phật Giáo tại hải ngoại để thay thế cho lớp già tiếp nối con đường hoàng dương đạo pháp.” HT. cho biết, lúc đầu Thầy thấy bi quan, không biết buổi tiệc có người tham dự hay không? Nhưng đến nơi rồi mới thấy khả năng của các thầy trẻ đáng được tin cậy. Trong lúc nầy HT. nhắc lại lời nguyện của Đức Địa Tạng là: “Khi nào Địa Ngục không còn khổ đau thì Ngài mới thành Phật.”Trong dịp nầy Hòa Thượng kêu gọi quý Phật tử khắp nơi hãy phát tâm cúng dường. Hòa Thượng chỉ vào tượng vị Bồ Tát Địa Tạng trước mặt mọi người và nói: “Quý vị biết ông này là ai không? Đó là vị Bồ Tát hiện thân của từ bi, hỷ xả, vui vẻ, hòa nhã. Quý vị hãy giúp đỡ, hỗ trợ cho ông “Địa Tạng con kia đó là: Thầy Phong Nguyên Viện Chủ Chùa Địa Tạng.” để ổng có cơ hội tạo lập được ngôi chùa Địa Tạng thì phước báu qúy vị thật là vô lượng.” Trong lúc nầy HT. cũng đã trao cho Đại Đức Phong Nguyên để góp phần vào việc tạo dựng ngôi chùa là $ 5,000 Mỹ kim.Buổi tiệc bắt đầu mọi người cùng dùng bữa chay thân mật, thưởng thức chương trình văn nghệ do Nhóm Hương Thiền và các ca sĩ thân hữu trình diễn một chương trình văn nghệ đặt sắc.Xen lẫn chương trình văn nghệ có phần đấu giá các món qùa, các bức tranh ảnh đặc biệt có những bức tranh Thư Pháp do chính Thầy Phong Nguyên viết.Quý đồng hương Phật tử cũng đã biết, tiệc chay gây qũy là bước đầu cho việc vận động tịnh tài tạo dựng được ngôi chùa nên trong những ngày tháng tới chùa rất cần sự hỗ trợ của qúy Phật tử xa gần nhiều hơn nữa.Mọi chi tiết liên lạc về Chùa Địa Tạng xin gọi Thầy Phong Nguyên, điện thoại (714) 220-8504.Tiếp xúc với Thầy Thích Phong Nguyên được Thầy cho biết: “mái chùa tâm linh là nơi nương tựa tinh thần của các Phật tử Việt Nam xa quê hương. Trong thời gian qua Thầy được nhiều đồng hương Phật tử khắp nơi biết đến là nhờ những bức tranh “Thư Pháp” do chính Thầy viết để tặng đồng hương với những câu mà mình thích, ngoài ra Thầy còn viết những lời Phật dạy, những câu chú, những bài kinh, những lời chúc mừng nhau, qua nét bút tuyệt vời của Thầy để Phật tử làm qùa tặng cho nhau, trong những ngày đầu Xuân tại một vài ngôi chùa Thầy đã ngồi như một ông Đồ “nhưng đây là ông Đồ trẻ” đã làm cho những người đi lễ chùa phải xếp thành hàng dài để được Thầy viết tặng một bức tranh Thư Pháp đầu Xuân.Trong dịp tham gia chương trình văn nghệ gây qũy, chúng tôi gặp Nhạc Sĩ Nghiêm Phú Phát, Trưởng Nhóm Hương Thiền được ông cho biết: sau một thời gian sinh hoạt nhóm Hương Thiền, đã tham gia các chương trình sinh hoạt Phật Giáo tại địa phương, hiên nay ông có lớp dạy nhạc, dạy hát, đồng hương nào muốn học hay tham gia vào nhóm Hương Thiền xin lạc về nhạc sĩ Nghiêm Phú Phát, điện thoại (714) 852-2777.