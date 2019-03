Bất Kể LHQ, VC Đàn Áp Nhân Quyền

SAIGON -- Chính quyền Sài Gòn vẫn mạnh tay với các nạn nhân bị cưỡng chế đất ở vườn rau Lộc Hưng, theo tin VOA.Trong khi đó, nhà nước CSVN ra trước một đại hội nhân quyền ở Geneva, và lúng túng không trong khi bị chất vấn về đàn áp nhân quyền trước Liên Hiệp Quốc.Bản tin VOA ghi rằng người dân vườn rau Lộc Hưng bị chính quyền bác đơn xin tổ chức họp báo công khai để cung cấp thông tin “trung thực” về tình trạng thực tế việc sử dụng khu đất đã bị cưỡng chế trong khi truyền thông chính thống “chỉ đưa tin một chiều.”Một người dân Lộc Hưng cho VOA biết hôm 13/3 rằng buổi họp báo dự kiến diễn ra lúc 14:30 (giờ địa phương) cùng ngày nhưng họ chỉ được chính quyền thông báo trước hai tiếng rằng họ không được phép làm điều đó trong khi lực lượng an ninh được bất ngờ đưa đến bủa vây khu vực Lộc Hưng.“Cuộc họp báo muốn công bố cho các báo chí chính thức hoặc không chính thức, có nghĩa là lề trái và lề phải đều được biết, về thực trạng của bà con vườn rau Lộc Hưng,” Cao Hà Trực, một trong những người tổ chức buổi họp báo, cho biết. “Trong khi đó, nhà nước không quan tâm mà báo chí lề phải của nhà nước chính thống thì im hơi lặng tiếng hoặc nếu có lên tiếng thì thông tin một chiều.”Theo anh Trực, cũng là một nông dân trồng rau ở Lộc Hưng nhưng đã mất đất trong vụ “thu hồi” đất hồi tháng 1, truyền thông chính thống chỉ đăng tin về sự chỉ đạo của các cơ quan nhà nước mà không thông tin về người dân trong hai tháng qua.Anh Trực cho biết dân đã nộp đơn xin phép tổ chức họp báo từ ngày 11/3, nhưng Ủy ban Nhân dân TPSG và Sở Thông tin và Truyền thông không cho phép buổi họp báo được diễn ra vào ngày 13/3. Khu vực này đã bị lực lượng an ninh bao vây từ 5 giờ sáng cùng ngày để “khủng bố tinh thần bà con,” theo anh Trực.Trong thư trả lời đại diện người dân vườn rau Lộc Hưng, mà VOA được xem, Sở TT-TT TPHCM “không chấp thuận đơn xin tổ chức họp báo theo đề nghị của các cá nhân” đại diện vười rau Lộc Hưng, bất chấp một điều khoản của Luật Báo chí theo đó “công dân Việt Nam có quyền tổ chức họp báo để công bố, tuyên bố, giải thích, trả lời các nội dung có liên quan tới nhiệm vụ, quyền hạn hoặc lợi ích của cá nhân đó”.Sở TTTT cho rằng “khu đất công trình công cộng phường 6, quận Tân Bình như trong thông báo họp báo của các cá nhân nêu trên là chưa phù hợp, không đại diện cho người dân của khu vực, chưa phản ánh đúng tình hình thực tế địa phương.”“Họ làm sai pháp luật, họ chà đạp (lên) pháp luật. Sở truyền thông chỉ có nhiệm vụ chỉ xem xét có đủ điều kiện chưa để người dân được họp báo để họ bày tỏ quan điểm và quyền lợi của người dân," theo anh Trực. "Nhưng sở làm sai vì họ không phải là cơ quan giải quyết việc khiếu nại và tố cáo và họ làm thay cho cơ quan (này) khi họ nói đây là đất công để nói rằng nhận định của chúng tôi là không đúng (về thực tế địa phương).”Anh Trực khẳng định rằng người dân vườn rau Lộc Hưng là những người xuất thân từ miền Bắc đã đến định cư tại Lộc Hưng từ năm 1954 và có đầy đủ cơ sở pháp lý để sử dụng khu đất này.Tuy nhiên, chính quyền địa phương cho rằng những người dân đã chiếm dụng đất và xây dựng trái phép trong khu vực này. Hôm 4/1, chính quyền TPSG tiến hành cưỡng chế và phá hủy hàng trăm ngôi nhà ở khu vườn rau Lộc Hưng. Đây là khu đất này nằm trong vùng có dự án xây trường công lập do Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình làm chủ đầu tư.VOA ghi nhận: “Gần 500 căn nhà đã bị đập phá và thiệt hại lên tới gần 100 tỷ đối với những người dân vườn rau Lộc Hưng, theo anh Trực.”Bản tin khác của VOA ghi nhận: Việt Nam bị tố ‘xảo ngôn’ về Công ước ICCPR tại Geneva.Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực bảo vệ các quyền dân sự, chính trị tại một phiên họp của Uỷ ban Nhân quyền LHQ tại Geneva hôm 11-12/3 nhưng các nhà quan sát chính trị nói với VOA rằng những phát biểu của phái đoàn Việt Nam không phản ánh sự thật vi phạm nhân quyền ở trong nước.Nhà báo độc lập Nguyễn Kim Chi nói bà cảm thấy thất vọng về các ý kiến của phía Việt Nam trong phiên đối thoại này:“Tôi cũng như nhiều người theo dõi phiên điều trần này cảm thấy thất vọng về những điều phía Việt Nam tuyên bố ở đây. Tôi nghĩ rằng đó là một sự thật mà chúng tôi không hy vọng hay chờ đợi điều gì (thay đổi) lớn từ phiên điều trần này.”Bản tin này ghi thêm: “...Tại hai phiên đối thoại, các thành viên Uỷ ban đã nêu một số vấn đề cụ thể như vấn đề tù nhân lương tâm, vấn đề tra tấn, việc tiếp cận dịch vụ y tế của người bị HIV, phân biệt đối xử với người thiểu số tin theo đạo Tin Lành, người Thượng Tây Nguyên, luật an ninh mạng, luật lao động, về bình đẳng và không phân biệt giới tính, tự do báo chí, đa nguyên chính trị… và cả vấn đề của lực lượng Cờ Đỏ được cho là thể hiện hận thù tôn giáo.”