CSVN Xin Tha Đoàn Thị Hương

Một ngày sau khi chính phủ Indonesia can thiệp xin tha tội cho công dân của họ Siti Aisyah trong vụ án ám sát Kim Jong Nam tại Mã Lai, hôm 12 tháng 3 chính quyền CSVN đã lên tiếng yêu cầu trả tự do cho cô Đoàn Thị Hương là nghi can cùng trong vụ án nói trên, theo bản tin hôm Thứ Ba của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA).

Bản tin VOA viết rằng, “Phó Thủ Tướng, cũng là Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, ông Phạm Bình Minh, vừa tiếp xúc với vị tương nhiệm Malaysia, Ngoại Trưởng Saifuddin Abdullah, và yêu cầu phía Malaysia xét xử một cách công bằng và trả tự do cho cô Đoàn Thị Hương, một trong hai nghi phạm bị cáo buộc đã giết ông Kim Jong Nam, anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Triều Tiên Kimg Jong Un.

“Trong một thông báo ngắn công bố vào chiều ngày 12/3 giờ Việt Nam, Cổng Thông Tin Chính phủ cho biết ông Phạm Bình Minh đã điện cho vị tương nhiệm Malaysia để bàn về một số vấn đề trong quan hệ song phương, trong đó có vụ án xét xử công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương.

“Một ngày sau khi tòa án Malaysia bất ngờ ra quyết định ngừng truy tố và trả tự do ngay tại tòa cho nghi phạm người Indonesia, Siti Aisyah, đã có nhiều chỉ trích trên mạng, cho rằng không như lãnh đạo và chính phủ Indonesia, giới thẩm quyền Việt Nam đã thờ ơ, không dồn nỗ lực để bảo vệ công dân nước mình.

“Cổng Thông Tin Chính phủ còn cho biết là trong cuộc điện đàm, Phó Thủ Tướng Phạm Bình Minh khẳng định rằng lãnh đạo cấp cao, và công chúng Việt Nam rất quan tâm tới quá trình xét xử cô Đoàn Thị Hương. Ông đề nghị phía Malaysia phải bảo đảm xét xử công bằng, và trả tự do cho công dân Việt Nam này.

“Cả hai nghi phạm bị cáo buộc đã sát hại ông Kim Jong Nam, cô Siti Aisyah và cô Đoàn Thị Hương, đều một mực cho rằng họ vô tội và không có ý sát hại ông Kim, mà bị lường gạt vì tưởng mình tham gia một trò chơi thực tế cho một đài truyền hình nước ngoài.

“Tòa án thượng thẩm Malaysia hôm qua bất ngờ trả tự do cho Siti Aisyah sau khi phe công tố nói rằng họ rút lời cáo buộc, nhưng không đưa ra lý do nào.

“Hôm 12/3 Malaysia bác bỏ việc thả cô Siti Asyah, công dân Indonesia, vì có "quan hệ tốt đẹp" hoặc vì bị áp lực. Trong một cuộc họp báo hôm 12/3, Thủ tướng Mahathir Mohamad nói Siti Aisyah được thả "theo đúng quy trình pháp luật".

“Phiên tòa xét xử Đoàn Thị Hương sẽ được tiếp tục vào ngày Thứ Năm 14/3 tuần này.”