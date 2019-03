Khai Thuế Miễn Phí Cho Lợi Tức Thấp

DB Tyler Diệp, Thị trưởng Tạ Đức Trí và Nghi viên Charlie Chí Nguyễn trong buổi họp báo. (Ảnh VP/DB Tyler Diệp)





Westminster (CA) – Với sự bảo trợ của Dân Biểu Tyler Diệp (CH, Địa hạt 72), GSV Andrew Đỗ (Địa hạt 1) và Thị Trưởng Trí Tạ (Thành phố Westminster), nhiều đồng hương đã đến Phòng sinh hoạt thành phố Westminster để được khai thuế miễn phí do Tổ chức Vô vụ lợi United Way tổ chức với sự trợ giúp kỹ thuật của Cơ quan Thuế vụ California (FTB), vào sáng Chủ Nhật vừa qua.

“Trước tiên, xin cám ơn United Way và những tình nguyện viên có mặt hôm nay để trợ giúp khai thuế miễn phí cho những cư dân có lợi tức giới hạn. Họ là những người chúng tôi thường quan tâm. Các cư dân này có thể mang về nhiều ngàn Mỹ kim qua chương trình trợ giúp tín dụng (Earned Income Credit - EITC) của chính quyền Liên và Tiểu bang.” DB Tyler Diệp phát biểu.

“Tôi rất vui các vị dân cử gốc Việt đã cùng trợ giúp những cư dân có lợi tức thấp như gia đình chúng tôi. Tôi hy vọng những dịch vụ tương tự về y tế, xã hội sẽ tiếp tục giúp đỡ chúng tôi,” Bà Trần Thị Hòa, cư dân Garden Grove nói “Tôi cũng hy vọng các dân cử khác cùng hợp tác để trợ giúp cộng đồng thay vì chống báng nhau như người ta nhìn thấy trên truyền thông, báo chí những ngày gần đậy”.

Nên biết, người đi khai thuế miễn phí, nếu có lợi tức dưới $60,000 Mỹ kim và cần mang theo bằng lái xe, thẻ an sinh xã hội, bản sao thuế năm 2017, tất cả những mẫu để khai thuế 2018 như W-2 (lương bổng), 1099-MISC (tốn phí cho công việc đang làm chưa trừ thuế), mẫu 1095-A (giấy tờ có bảo hiểm y tế cá nhân hoặc gia đình), mẫu 1098 (Chi phí giáo dục của mình hoặc con nếu có khai thuế chung), tin tức của người giữ trẻ như tên, địa chỉ, số an sinh xã hội của họ. Xin ghi nhớ, nếu vợ chồng khai thuế chung, cả hai người cần có mặt để ký tên trên bản khai thuế.

Văn phòng DB Tyler Diệp cho biết công việc khai thuế vẫn tiếp tục tại nhiều địa điểm khác nhau như:

-Abrazar, Inc. Địa chỉ: 7101 Wyoming Street, Westminster, CA 92683, chỉ khai thuế vào ngày thứ Bẩy, chỉ nhận khách có hẹn, xin gọi (714)278-4679.

-Coastline Community College, địa chỉ 12901 Euclid Street,Garden Grove CA 92840. Đia điểm này chỉ giúp khai thuế thứ Sáu lúc 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều, không cần lấy hẹn.

Đồng hương cần thêm chi tiết, xin gọi cô Linh Đoàn của Văn phòng DB Diệp, điện thoại (714) 843-4966 từ 1:00PM đến 5:00PM

Dân biểu Tyler Diệp đại diên Địa Hạt 72, bao gồm các thành phố Fountain Valley, Garden Grove, Huntington beach, Los Alamitos, Midway City, Rossmor, Seal Beach, Westminster và một phần Santa Ana.