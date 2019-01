TQ Đối Thủ Số 1 Của Mỹ

Vi AnhTrong cuộc họp đầu tiên với các lãnh đạo quân đội tại Ngũ Giác Đài vào ngày 2/1, ngồi bên cạnh TT Trump, Quyền Bộ trưởng Patrick Shanahan yêu cầu mọi người luôn phải nhớ đến "Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc"; Ông nhấn mạnh ba tiếng Trung Quốc. Một quan chức giấu tên của Bộ Quốc phòng cho biết như thế, theo tin của báo New York Times trong cuộc gặp với các lãnh đạo quân đội tại Ngũ Giác Đài vào ngày 2/1.AFP dẫn dụ một nguồn tin khác cho biết thêm Quyền Bộ trưởng Shanahan giải trình rõ hơn chiến lược của Mỹ sẽ là làm thế nào để tăng cường cạnh tranh và không có cái gọi là cạnh tranh lành mạnh mà chỉ có cạnh tranh. Không còn nghi ngờ gì nữa, lời nhắc nhở của tân Quyền Bộ trưởng Quốc phòng cho thấy mối quan tâm hàng đầu của chánh quyền Trump là TQ – rõ ràng, chính thức là TC.Nó cũng giải thích tại sao TT Trump chấp nhận cho Bộ Trưởng Quốc Phòng Tướng Mattis xin từ chức. Đó là thái độ và hành động hai bên một tổng thống và một bộ trưởng quốc phòng tôn trọng cái khác nhau trong niềm tương kính. Ông Mattis nói lý do từ chức vì không có cùng cái nhìn với Tổng thống Mỹ về cách thức đối xử với các đồng minh và các quốc gia cạnh tranh chiến lược. TT Trump coi TC là đối thủ số 1 cần phải đối phó cứng rắn, quyết liệt, còn Bộ Trưởng Quốc Phòng Mattis thì hoà huỡn với TQ hơn. Với lời kêu gọi một lần ba tiếng TQ của tân quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ – chứng minh mối quan tâm hàng đầu, sâu sắc của chánh quyền Trump là TQ đang nằm dưới chế độ CS, gọi là Trung Cộng (TC).Kính trọng Tướng Mattis là một tướng Thuỷ Quân Lục Chiến nhiều tài thao lược, đánh đâu thắng đó là điều tốt. Nhưng đổ tội thay đổi Bộ Trưởng Quốc Phòng Mattis cho TT Trump là không họp lý. TT Trump là vị tư lịnh tối cao của Quân Lực Mỹ, theo hiến pháp Ông có quyền hạn và trách nhiệm chọn, cử, ngưng chức bộ trưởng quốc phòng hay bất cứ bộ trưởng nào trong nội các. Tổng thống là người chịu trách nhiệm quốc phòng cao nhứt trước quốc dân. Bộ trưởng quốc phòng hay bất cứ bộ trưởng nào cũng là nhân vật tham mưu đầu ngành cho tổng thống thôi. Đó là hệ thống công quyền hiến định của Mỹ, nên có người gọi chế độ Mỹ là tổng thống chế.Quan niệm coi TQ là đối thủ đáng gờm của Mỹ không phải là ý kiến bốc đồng của TT Trump. Trái lại đó là chủ trương chiến lược toàn cầu của Mỹ. Đó cũng không phải là một bí mật quốc gia hay bí mật quân sự gì cả. Đó là sách lược của chánh quyền Trump. Chưa một tổng thống Mỹ nào nói thẳng, nói mạnh, nói rõ, nói tại một diễn đàn quốc tế lớn nhứt thế giới là Đại Hội Đồng Liên Hiêp Quốc thứ 73, với 144 quốc trưởng hay đại diện thẩm quyền tham dự, nói về tai họạ ‘Xã hội Chủ nghĩa’ như TT Trump, Tổng Thống Mỹ thứ 45 của Hiệp Chủng Quốc Hoa kỳ. Trong cả bài diễn văn dài hơn 3.500 chữ, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đọc trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 25/9, kêu gọi các nước trên thế giới “chống lại Chủ nghĩa Xã hội và những đau khổ mà nó đã gây ra cho mọi người”.Tân Quyền Bộ Trưởng Quốc Phòng Shanahan nhắc tên "Trung Quốc" ba lần để nhắc nhở TQ là đối thủ, đối địch hàng đầu Mỹ phải chống. Thông điệp đầu tiên của quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong ngày nhận nhiệm vụ tại Bộ Quốc phòng là thông điệp cho toàn dân, toàn quân được báo chí Mỹ cho biết là về Trung Quốc. "Trong khi chúng tôi đang tập trung vào các hoạt động quân sự đang diễn ra, quyền Bộ trưởng nói với chúng tôi phải nhớ Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc," một quan chức Hoa Kỳ giấu tên nói với Reuters.Reuters cho biết các quan chức khác đã mô tả Shanahan là một người chủ trương cứng rắn với Bắc Kinh ở Ngũ Giác Đài. Trong bản Chiến lược Quốc phòng Quốc gia 2018, vốn được ông Shanahan giúp soạn thảo, coi Trung Quốc là một đối thủ chiến lược. Đó là Chiến lược Quốc phòng của chính quyền Trump, công bố lần đầu tiên kể từ năm 2014, được xem là định hướng phát triển cho quân đội Mỹ cũng như chi tiêu quốc phòng trong thời gian tới. Chiến lược quốc phòng mới này của Mỹ xác định các mối đe dọa cạnh tranh chiến lược ngày càng tăng của Mỹ chính là Trung Quốc và Nga, hai quốc gia đang tìm cách tạo ra một thế giới phù hợp với mô hình của chính họ, đồng thời tiếp tục phát triển và hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân. Đây cũng là văn bản cụ thể hóa Chiến lược an ninh quốc gia Mỹ được Tổng thống Trump công bố cuối năm ngoái.Việc ra đi của Tướng Mattis rất êm đềm. Trước khi ra đi Ông ký lịnh rút quân Mỹ khỏi Syria theo lời tuyên bố, vẫn thi hành trước và sau cũng không khiếu nại, than phiền. Ngày 31/12/2018, ông Mattis tới văn phòng ở Toà Bach Ốc để chuẩn bị chuyển giao nhiệm vụ vào lúc nửa đêm cho Thứ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan. Hãng tin AP của Mỹ cho biết Ô. Mattis không cho tổ chức lễ tiễn biệt theo thông lệ và Ông chỉ gởi một tâm thư khuyên toàn bộ nhân viên Bộ QP, quân đội và công dân Mỹ hãy "giữ vững" tinh thần quốc phòng của nước này. Trong lá thư từ biệt, ông Mattis viết: "Bộ Quốc phòng của chúng ta đã chứng minh được khả năng tuyệt vời nhất vào thời điểm khó khăn nhất. Vì vậy hãy tiếp tục tin tưởng vào quốc gia của chúng ta và giữ vững điều này, cùng với những đồng minh, để chống lại kẻ thù của chúng ta".Tân Quyền Bộ Trưởng QP Shanahan theo một số bao chí nói Ông không có kinh nghiệm quân sự. Nhưng cuộc đời và sự nghiệp của Ông cho thấy Ông có nhiều kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm quản trị, từng tốt nghiệp kỹ sư cơ khí tại MIT và là một thành viên ban quản trị của Boeing với 30 năm làm việc ở tập đoàn này. Đa số các Bộ Trưởng QP Mỹ là dân sự giỏi về quản trị vì quân số Mỹ đông, ngân sách Quốc Phòng rất lớn, lớn nhứt thế giới.Chính đích thân Tướng James Mattis chọn Patrick Shanahan làm cấp phó của ông vào tháng 3/2017 và được cựu Bộ trưởng Quốc phòng đánh giá khá cao.Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lập tức lên tiếng sau khi quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan ngay ngày đầu đảm nhiệm vai trò mới đã nhắc nhở cấp dưới đặc biệt lưu ý đến mối đe dọa từ Trung Quốc. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói "Về quy tắc, tất cả điều tôi muốn nói là, với Trung Quốc, điều chúng tôi theo đuổi là một chính sách quốc phòng dựa trên phòng vệ. Chúng tôi cũng ưu tiên phát triển mối quan hệ giữa quân đội của chúng tôi với quân đội các nước, trong đó có Mỹ. Chúng tôi tin rằng điều này có lợi cho việc thúc đẩy hòa bình và sự tin tưởng lẫn nhau, cải thiện mối quan hệ giữa hai nước, góp phần vào hòa bình và ổn định thế giới"./.(VA)