Trần KhảiNhà nước CSVN không hề nghĩ gì tới quyền lợi của người dân... Câu chuyện cướp đất Thủ Thiêm còn chưa êm, bây giờ đã đưa quân tràn ngập bứng trọn Vườn Rau Lộc Hưng, bất kể các hồ sơ khiếu kiện nơi Lộc Hưng kéo dài hơn hai thập niên và không nghe gì về chuyện bồi thường, mà nếu có bồi thường hẳn cũng sẽ chẳng là bao nhiêu.Câu hỏi nữa: có phải công an bằng mọi giá phải bứng gọn Vườn Rau Lộc Hưng vì nơi là có ngôi nhà tình thương của nhiều thương phế binh VNCH, hay là nơi nương náu của một số cựu tù nhân lương tâm, như Huỳnh Anh Tú và Phạm Thanh Nghiên? Hay thực sự chỉ là máu tham của các quan chức, muốn vơ vét trong thời giá đất đã trở thành kim cương và vàng bạc? Hay nhiều lý do hợp lại?Vườn Rau Lộc Hưng theo bản đồ, nằm trong Phường 6, quận Tân Bình, thành phố Sài Gòn.Vườn Rau Lộc Hưng là một khu vực trồng rau và sinh sống của những người miền Bắc di cư vào miền Nam từ những năm 1954.Nhìn theo bản đồ, Vườn Rau Lộc Hưng là khu đất vàng, nằm tiếp giáp quận 3, quân 10, quận Phú Nhuận và quận Bình Tân. Đây cũng là Giáo xứ Lộc Hưng với trên một trăm gia đình phần lớn làm nghề trồng rau để sinh sống từ 3 hay 4 thế hệ.Trên Blog Vườn Rau Lộc Hưng, có lời tự dự từ một người dân kể lại, cho chúng ta thấy cơ duyên, trích:“Những ngày tháng của năm 1954 không phai mờ trong tôi. Bởi những lạ lẫm, những đói khổ, những cảnh chiến tranh loạn lạc. Nhiều lắm những chông gai mà chúng tôi gặp phải và cùng nhau vượt qua để mong tìm cho mình một nơi ở mới tốt hơn, một cuộc sống mới ổn định hơn.” Cùng với dòng người di cư vào Nam, những người dân làng Sơn Tây chọn khu đất bỏ hoang đầy sình lầy, cỏ mọc quá đầu người thuộc xã Tân Sơn Hòa, Tân Bình mà khai phá. Công việc khó khăn nhất lúc bấy giờ là phá cỏ và bồi đất cho cả một khu vực sình lầy rộng lớn. Mỗi gia đình tùy theo sức của mình khai phá, tạo lập ruộng vườn. Bao khó khăn, vất vả để hình thành nên “Cánh đồng Sơn Tây” màu mỡ, xanh tươi.Thế rồi tạ ơn Chúa, bước khởi đầu nơi vùng đất mới diễn ra tốt đẹp. Tất cả mọi người đều liên kết, thương yêu, chỉ bảo nhau cùng tạo lập nên vườn rau xanh mát cung cấp rau màu cho cả một phần thành phố.”Một bài viết khác nhan đề “Vườn rau Lộc Hưng lại nóng lên…” phổ biến trên blog vừa nói ngày 12/11/2009, kể:“Cách đây đúng 1 năm 5 tháng, ngày 13/3/2008, dư luận rất bức xúc về việc chính quyền và công an TP.HCM đàn áp những người dân ngụ tại phường 6, quận Tân Bình mà đa phần là bà con theo đạo Công giáo (thuộc Giáo xứ Lộc Hưng) và sau đó đã bắt giữ người trái pháp luật. Nguyên nhân vụ việc là do chính quyền một mực muốn cướp khu đất trồng rau và chăn nuôi (khoảng 5 ha) của những người dân nghèo ở đây, cho dù họ có đầy đủ bằng chứng về việc khai phá và sử dụng liên tục khu đất này suốt từ những năm 1954 – 1955 cho đến nay.Tất cả 89 hộ dân nơi đây đã kiên trì gửi đơn khiếu nại, tố cáo đến các cấp chính quyền từ phường đến trung ương suốt 9 năm qua, kể từ năm 2000, nhưng cho đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết, mà ngược lại còn có dấu hiệu các cấp chính quyền cấu kết với nhau để cướp khu đất này.Để đáp lại thái độ thiện chí và sống đúng pháp luật của người dân, ngày 13/3/2008 chính quyền Thành phố đã tổ chức cho công an, trật tự đô thị, cảnh sát du lịch,… số lượng lên đến hàng trăm người đàn áp và bắt bớ trái pháp luật hòng dập tắt tinh thần đấu tranh cho công lý và sự thật của công dân.Không lùi bước trước bất công, 89 hộ dân này đã liên tục gửi 4 “Đơn tố cáo khẩn cấp” đến các cơ quan và cá nhân có thẩm quyền như Chủ tịch nước, Thủ tướng chính phủ, Tổng bí thư đảng cộng sản, Chủ tịch quốc hội, Thanh tra chính phủ… trong năm 2008 nhưng đến nay vẫn không có kết quả!”(ngưng trích)Từ đó tới giờ, liên tục nóng, sôi bỏng... Nhiều lần công án tới bố ráp... nhưng rồi lại êm, vì khiếu kiện. Cho tới mấy ngày vừa qua.Bản tin RFA ngày 5/1/2019 kể:“Vườn rau Lộc Hưng tại Phường 6, Quận Tân Bình vào ngày 4 tháng 1 bị lực lượng chức năng đến cưỡng chế.Trong khi đó thì trang thông tin của UBND phường 6 cho rằng có 78 trường hợp xây dựng không phép trên khu đất mà chính quyền địa phương dự tính xây trường học đạt chuẩn quốc gia theo đồ án từ năm 2014.Khi vụ cưỡng chế xảy ra có 10 người dân quay phim cuộc cưỡng chế được cho biết bị bắt đi. Trong khi đó có một số nhà hoạt động bị ngăn chặn khi đến tại khu vực cưỡng chế.Ngay sau khi vụ việc diễn ra Đài Á Châu Tự Do liên lạc với anh Cao Hà Trực, một trong số người dân sống tại khu vực vườn rau Lộc Hưng và là người trực tiếp có mặt tại hiện trường cho chúng tôi biết:“Hiện nay, chính quyền đang sử dụng tất cả các cơ quan ban ngành, trong đó có cơ động, công an tất cả ban ngành đến khủng bố và cưỡng chế đất của chúng tôi. Hiện nay họ đã đập đi nhiều căn nhà, khoảng 10 căn nhà rồi và bắt đi trên 10 người rồi, trong đó có người đứng đầu bà con chúng tôi là anh Cao Hà Chánh bị nhốt tại quận Tân Bình và ngoài ra một số bị nhốt bên phường 15 quận Tân Bình. Hiện nay họ vẫn đang tiếp tục huy động lực lượng, mang cả xe vệ sinh xuống đây, rồi đồ ăn đồ uống xuống họ quyết tâm cưỡng chế chúng tôi suốt ngày hôm nay và ngày mai.”Ngoài ra, anh Trực còn cho biết bà con tại khu vực này chưa có thông tin và nhận bất cứ quyết định cưỡng chế nào, do đó bà con đang chờ xem lực lượng chức năng sẽ đập bao nhiều căn nhà nữa rồi mới tính tiếp.””Tuy nhiên, cưỡng chế như thế có hợp pháp hay không? Bản tin VOA đã ghi nhận ý kiến từ một số chuyên gia pháp lý, rằng cưỡng chế kiêu như thế là trái pháp luật.Bản tin VOA ngày 9/1/2019 có nhan đề “Cưỡng chế Vườn rau Lộc Hưng: Bất hợp pháp nhưng vẫn tiến hành, vì sao?” đã ghi nhận, trích:“Một luật sư khẳng định với VOA rằng việc cưỡng chế, tháo dỡ nhà cửa ở khu vực Vườn rau Lộc Hưng, quận Tân Bình, TPSG là hoàn toàn “trái pháp luật” và cảnh báo về một “ngòi nổ Tiên Lãng” ngay giữa lòng Sài thành, sau khi chính quyền “ra quân” rầm rộ và san bằng khoảng 200 ngôi nhà vào ngày 8/1.Theo chuyên gia pháp lý này, hành động cưỡng chế “phi pháp” đã “triệt tiêu” quyền khiếu kiện của người dân, đồng thời cho thấy tình trạng thực tế là doanh nghiệp lợi ích nhóm đang “mượn tay” chính quyền để cướp đất của người dân.”Không chỉ trái pháp luật, một người dân còn nằm chận xe ủi để phản đối cưỡng chế ở Vườn rau Lộc Hưng. Bi thảm tới như thế...VOA phỏng vấn Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc từ TPSG, được nói:“Tôi cho rằng việc lực lượng cưỡng chế của chính quyền kết hợp với doanh nghiệp tiến hành cưỡng chế là không đúng trình tự pháp luật theo quy định về Thu hồi đất, hoặc Cưỡng chế tháo dỡ”.Theo ông, nếu chính quyền muốn thu hồi đất thì trước đó phải có quyết định thu hồi, giải quyết việc bồi thường cho người dân và bố trí tái định cư cho họ trong trường hợp họ không có chỗ ở.“Khi tháo dỡ công trình xây dựng được gọi là trái phép thì cũng phải theo trình tự. Phải có biên bản vi phạm hành chính, phải có quyết định xử phạt hành chính yêu cầu tháo dỡ, nếu không tháo dỡ thì có quyết định cưỡng chế. Tất cả phải theo trình tự và tống đạt cho người vi phạm”, LS. Trịnh Vĩnh Phúc nói.Nhiều người dân trong khu vực cho biết họ hoàn toàn không nhận được bất cứ quyết định thu hồi nào cho tới khi chứng kiến hàng trăm cảnh sát cơ động, an ninh, lực lượng chức năng cùng xe ủi, thiết bị tháo dỡ ập đến tiến hành cưỡng chế “bất ngờ” vào ngày 4/1, và bắt đi hàng chục người phản đối việc cưỡng chế.Sau đợt cưỡng chế lần 2 vào ngày 8/1, tổng cộng có khoảng 200 căn nhà, trị giá hơn 200 tỷ đồng, của người dân đã bị san phẳng.”Bản tin BBC nêu câu hỏi trong vụ cưỡng chế “Vườn rau Lộc Hưng: Ai là nạn nhân vụ cưỡng chế?”Bản tin này viết:“Đến sáng 9/1, toàn bộ khu vực vườn rau Lộc Hưng khoảng 48.000m2 đã bị phá hủy hoàn toàn.Từ 1954, Vườn rau Lộc Hưng đã là nơi trú ngụ của bao nhiêu gia đình, bao nhiêu thế hệ từ Bắc vào Nam khai hoang sinh sống.Sau 1975, khu vườn nằm tiếp giáp Quận 3, Quận 10, Quận Phú Nhuận và Quận Bình Tân này là nơi cư ngụ của hàng trăm người, hầu hết là những người thu nhập thấp, sinh viên nghèo, những cựu tù nhân lương tâm và các thương phế binh Việt Nam Cộng hòa.Nhưng đến 2019, vườn rau xanh tươi chỉ còn là một đống hoang tàn."Sáng nay [9/1] ra đó thì cảm giác rất là đau xót. Không phải xót của, xót tài sản, bất động sản mà là... vì nhờ nó mình mới trưởng thành tới ngày hôm nay. Bao nhiêu kỷ niệm ký ức đều gắn với vườn rau. Nên không có lời nào để diễn tả cả cái xúc khi thấy cảnh hoang toàn sau đợt cưỡng chế của nhà cầm quyền," một người dân nói với BBC.”Bản tin BBC cũng kể về một cặp vợ chồng cựu tù nhân chính trị -- anh Huỳnh Anh Tú và chị Phạm Thanh Nghiên -- trở thành kẻ vô gia cư:“Hai vợ chồng cựu tù chính trị Huỳnh Anh Tú và Phạm Thanh Nghiên là một trong những gia đình sinh sống ở khu Vườn rau Lộc Hưng.Anh Huỳnh Anh Tú từng 14 năm vào tù vì "âm mưu lật đổ chính quyền" năm 1999, chị Phạm Thanh Nghiên thì 4 năm tù vì "Tuyên truyền chống phá nhà nước", những tội danh mà các nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam cho là áp đặt khiên cưỡng.Ra tù, anh chị sống nương tựa vào nhau. Anh Tú bị chính quyền từ chối cấp giấy tờ nhân thân, không có giấy tờ để đi lại, tìm kiếm việc làm.”Trong Vườn Rau Lộc Hưng còn có khoảng 80 thương phế binh VNCH "mồ côi" tức không gia đình, không người thân, không nơi nương tựa...Hình ảnh của hôm Thứ Tư là, theo BBC: “Sáng 9/1, những gì còn sót lại của vườn rau Lộc Hưng chỉ là đống sắt vụn, và nước mắt của những con người nghèo khó gắn bó với mảnh đất này từ bao nhiêu năm qua.”Luật nhân quả sẽ xoay chuyển thế nào?