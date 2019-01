Hội Đồng Liên Tôn Thắp Nến Cầu Nguyện Cho Quê Hương VN Và Ra Mắt Tân Ban Thường Vụ Nhiệm Kỳ 2019-2021

Trong lễ thắp nến cầu nguyện.

Santa Ana (Bình Sa)- - Tại Hội trường Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, 1538 Century Blvd, Santa Ana, CA 92703 vào lúc 6 giờ 30 chiều thứ Sáu, ngày 4 tháng 1 năm 2019.Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam Tại Hoa Kỳ đã tổ chức lễ ra mắt Tân Ban Thường Vụ Nhiệm Kỳ 2019-2021 và thắp nến cầu nguyện cho quê hương Việt Nam.Tham dự lễ ra mắt và đêm thắp nến cầu nguyện ngoài quý thành viên trong HĐLT, về phía dân cử có: Thị Trưởng Tạ Đức Trí, ông Nguyễn Mạnh Chí, Nghị Viên Thành Phố Westminster, Nghị Viên Thành Phố Garden Grove ông Phát Bùi, ông cũng là Chủ Tịch CĐNVQG Nam California, Nghị Viên Thu Hà Nguyễn, BS. Võ Đình Hữu Đồng Chủ Tịch,Hội Đồng Lên Kết Quốc Nội Hải Ngoại, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Pomona, Cô Christy Linh Lê đại diện Dân Biểu Lou Correa, anh Lý Vĩnh Phong đại diện Dân Biểu Alan Lowenthal, một số qúy vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông, Ban Tù Ca Xuân Điềm, Ban Hợp Ca Tập Tể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ…Nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm theo lễ nghi quân cách do toán hầu kỳ Tập Tể Chiến Sĩ dưới sự điều hợp của HQ. Trung Úy Đinh Quang Truật cùng với ban hợp ca Tập Thể Chiến Sĩ và Ban Tù Ca Xuân Điềm thục hiện, sau phần nghi thức hai ban hợp ca cùng hát nhạc phẩm “Trả Lại Cho Dân” do nhạc sĩ Việt Khang sáng tác.Tiếp theo phần trình diễn trống của đoàn trống Cộng Đồng Công Giáo để chào mừng Tân Ban Chấp Hành và quan khách cùng đồng hương tham dự.Sau màn trống, Ban hợp ca giới trẻ của Cao Đài hợp ca nhạc phẩm “Nguyện Cầu.” Sau đó, giáo sĩ Mai Biên (Chính Thống Giáo) lên giới thiệu Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng, Chủ Tịch HĐLTVN/HK lên ngỏ lời chào mừng và cám ơn sự tham dự của tất cả mọi người.Đặc biệt, Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng có lời cảm ơn đến quý thành viên trong HĐLT, trong thời gia qua đã hỗ trợ, giúp đỡ ông để hoàn thành một số công tác trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt với GS Nguyễn Thanh Giàu (PGHH), Mục Sư Hồng nói, “Nếu gọi GS Giàu là linh hồn của HĐLT thì cũng không ngoa, vì nếu không có ông thì chưa chắc HĐLT đã có thể tồn tại cho đến ngày nay. Lịch sử HĐLT đã trải qua nhiều thăng trầm, GS Giàu luôn luôn là người chạy đôn chạy đáo liên lạc với các giáo hội để tìm thành viên điền khuyết. Vì vậy ông quen biết rất nhiều người ở nhiều giới. Khi cùng làm việc với Giáo Sư, đến sinh hoạt với các hội đoàn, nhờ ông quen biết nhiều người nên giúp tôi sớm thích nghi với hoàn cảnh.”Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng đã chu đáo cảm ơn từng vị một, ông cám ơn ông Khanh Nguyễn, ông nói: “ tuy không phải là tu sĩ nhưng ông Khanh là nhân vật quan trọng, trong vai trò giao tế, với tài xã giao và quen biết lớn, ông đã giữ vai trò then chốt trong mọi tổ chức các buổi lễ cũng như những sinh hoạt của HĐLT. Nếu không có ông, HĐLT khó có thể tổ chức thành công những buổi lễ quan trọng…”Ngoài ra, Mục Sư Hồng cũng đã cám ơn quý vị dân cử, chính quyền, Ban Tù Ca Xuân Điềm, Tập Thể Chiến Sĩ VNCH, Hội Cao Niên Công Giáo, các tổ chức, hội đoàn và đặc biệt các cơ quan truyền thông đã luôn giúp phổ biến sinh hoạt của HĐLT đến đồng hương.Sau đó, giáo sĩ Mai Biên mời LM Trần Văn Kiểm lên giới thiệu tân Ban Thường Vụ HĐLTVN, nhiệm kỳ 2019 -2021 gồm có:Chủ Tịch: Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu (PGHH)Phó Chủ Tịch Nội Vụ: Giáo Sĩ Mai Biên (Chính Thống Giáo)Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: Linh Mục Trần Công Nghị (Công Giáo)Tổng Thư Ký: Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng (Cao Đài)Thủ Quỹ: Mục Sư Lê Minh (Tin Lành) ngoài ra còn có một số các thành viên được mời trong đó có: Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, HT Thích Minh Nguyện (PG) Linh Mục Mai Khải Hoàn & LM Trần Văn Kiểm (CG) Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng (TL) và ông Trang Văn Mến (PGHH), Ông Khanh Nguyễn, Ủy Viên Giao Tế và ông Ngô Thiện Đức, Ủy Viên Sinh Hoạt.(Hòa Thượng Thích Minh Nguyện và ông Trang Văn Mến vì lý do sức khỏe nên không đến tham dự được).Sau phần giới thiệu, Tân Chủ Tịch, GS Nguyễn Thanh Giàu phát biểu nhậm chức. Mở đầu ông ngỏ lời cám ơn Tập Thể Chiến Sĩ VNCH, Ban Tù Ca Xuân Điềm cùng tất cả quý vị đã hết lòng giúp đơ đểõ buổi lễ được thành công.Ông cho biết: chức vụ Chủ Tịch trong HĐLT là chức vụ luân phiên nhau để làm, và khi ông được các thành viên cử làm Chủ Tịch thì giáo sĩ Mai Biên đã nói với ông, “Tôi cầu xin Chúa phù hộ cho ngài để ngài gánh vác việc chung trong thời buổi nhiễu nhương này.”Câu nói của giáo sĩ Mai Biên làm cho ông suy nghĩ rất nhiều, vì thời buổi bây giờ quả là khó khăn vô cùng, khó khăn từ trong cộng đồng mình ở đây cũng như kể cả ở bên Việt Nam mà nguy cơ mất vào tay Trung Cộng đã gần kề, ông nhắc đi nhắc lại nhiều lần câu nói của LM Trần Văn Kiểm: “Trước khi là linh mục, tôi là người Việt Nam,” nên dù là tu sĩ hay bất cứ thuộc thành phần nào trong xã hội chúng ta cũng đừng quên mình là người Việt Nam, và đã là người Việt Nam thì không thể thờ ơ mà phải có trách nhiệm cứu nước, vì mình không cứu nước thì không ai cứu nước thay mình.Trong dịp nầy ông cũng đã cho biết, hiện tại nhà cầm quyền CSVN đàn áp, bắt bớ, giam cầm, chiếm đoạt tài sản của từng tôn giáo và ông kêu gọi sự đoàn kết của mọi người. Ông rất vui vì “chưa từng thấy có buổi ra mắt nào mà có đầy đủ sự hiện diện của những vị quan trọng nhất trong cộng đồng chúng ta như hôm nay,” và ông mong, qua buổi họp mặt này, “chúng ta phải làm một cái gì đó để không hổ thẹn với tiền nhân, không hổ thẹn với thế hệ con cháu mình sau này nếu để quê hương Việt Nam bị Bắc thuộc một lần nữa.”Cuối cùng ông xin mọi người “coi HĐLT là sợi dây kết nối với cộng đồng để tạo sự hiệp nhất và mang lại bình an cho cộng đồng chúng ta và cho đất nước chúng ta. Xin đừng quên Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam.”Sau đó MC. Minh Phượng lên giới thiệu thành phần tham dự và mời một số qúy vị đại diện dân cử lên phát biểu, trong lúc nầy Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Nghị Viên Phát Bùi và một số phải rời hội trường sớm vì có cuộc họp Diễn Hành Tết Kỷ Hợi.Tiếp theo chương trình Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng, Tân Tổng Thư Ký HĐLT lên công bố. Bản Quyết Nghị của Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ.Sau đó, Ban hợp ca Tập Thể Chiến Sĩ hợp ca nhạc phẩm “Thắp Lửa Tự Do.” Trong lúc nầy các thành viên HĐLT và mọi người tham dự cùng thắp nến và hát Kinh Hòa Bình; các vị trong HĐLT lên trước bàn thờ Tổ Quốc thắp hương và dâng lời cầu nguyện theo niềm tin tôn giáo của mỗi vị. Trong lúc dâng lời cầu nguyện, các cụ trong Hội Cao Niên Công Giáo đã cử hành chiêng, trống qua từng lời cầu nguyện.Tiếp theo, Linh Mục Trần Công Nghị (tân Phó CT Ngoại Vụ) đại diện HĐLT lên ngỏ lời cảm tạ đến tất cả mọi người và các ban hợp ca.Chương trình kết thúc với nhạc phẩm “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ.” Mọi người cùng hát trước khi chia tay.