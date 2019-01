(Xem: 53)

Xuất cảng than Mông Cổ tới cao kỷ lục trong năm 2018, theo lời Bộ Tài Chánh nước này: xuất cảng 36.5 triệu tấn than trong năm 2018, tức là tăng 3.2 triệu tấn so với năm trước. Than là hàng hóa chính của Mông Cổ; nước này hy vọng xuất cảng tới 40 triệu tấn trong các năm tới.