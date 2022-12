TRUMP: Gặp rắc rối tứ bề – PENCE: Trump sai nên xin lỗi

Thời sự chính trị nước Mỹ







✱ Đầu đuôi câu chuyện

Vào tối thứ Ba ngày 22.11.2022, cựu Tổng thống Donald Trump đã tiếp đón Nick Fuentes theo chủ nghĩa dân tộc da trắng và bài Do Thái tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở Palm Beach, theo nhiều người quen thuộc với sự kiện này. Fuentes, người thường xuyên đăng tải nội dung mang tính phân biệt chủng tộc , kể cả chủ nghĩa xét lại về biến cố Holocaust. Fuentes, được giới thiệu với tư cách khách mời của rapper Kanye West . Trump đã xác nhận về cuộc họp mặt này trên trang mạng xã hội của mình,. “Tuần trước, Kanye West gọi tôi đến ăn tối ở Mar-a-Lago,” ông ta viết. “Ngay sau đó, ba người bạn của West cùng xuất hiện,những người mà tôi không biết gì về họ. Chúng tôi đã ăn tối vào tối thứ Ba với nhiều thành viên có mặt ở sân sau. Bữa tối diễn ra nhanh chóng và không có gì nổi bật. Sau đó họ ra sân bay.”

Sau khi POLITICO lần đầu tiên báo cáo về việc nhìn thấy Fuentes tại câu lạc bộ của Trump, những người trong quỹ đạo của Trump đã phủ nhận việc cựu tổng thống đã gặp Fuentes. Mãi sau này, người ta mới tiết lộ rằng Trump không chỉ gặp Fuentes mà còn ăn tối cùng với anh ta.

Karen Giorno, cựu chiến lược gia của Trump, hiện cũng đang làm việc cho chiến dịch tranh cử năm 2024 của West, đã xác nhận với POLITICO rằng cô ta cũng có mặt trong bữa tối với Trump, West và Fuentes. Fuentes, người đã có mặt tại cuộc biểu tình “Đoàn kết cánh hữu” ở Charlottesville vào năm 2017.

Trong một tuyên bố riêng, Trump phủ nhận việc quen biết Fuentes, nói rằng "cuộc gặp ăn tối dự định chỉ có tôi và West, nhưng anh ta đã đến cùng với một vị khách mà tôi chưa từng gặp và không biết gì về họ." Tuyên bố đó và bài đăng trên Truth Social của Trump đều không bao gồm lời tố cáo những bình luận gần đây của West hoặc Fuentes về việc bài Do thái.

West đã chia sẻ thông tin về bữa tối trong một video có tiêu đề “Cuộc phỏng vấn ở Mar-a-lago,” mà anh ta đã đăng lên Twitter. Trong đó, anh ta nói rằng Trump “ấn tượng với Fuentes”. West tiếp tục nói rằng anh ta đã nói với Trump, “ khi có cơ hội, liệu ông có không ân xá cho những người trong vụ 6 tháng 1? « Theo Politico »





✱ Sóng gió nổi lên





Theo Fox News, vào Chủ nhật vừa qua (28.11.2022) đã liệt kê những vị dân cử thuộc đảng Cộng Hòa và tổ chức của người Do thái lên tiếng chỉ trích cựu Tổng thống Trump về bữa tối của ông với Kanye West và người theo chủ nghĩa dân tộc Da trắng và bài Do Thái Nick Fuentes.

• Dân biểu Don Bacon, R-Neb., nói " tôi kinh hoàng," khi chia sẻ ý kiến với các phóng viên vào Chủ nhật.

• Dân biểu James Comer, R-Ky., người dự kiến sẽ đảm nhận vị trí Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện vào tháng Giêng tới, đã chỉ trích cuộc gặp gỡ trong một cuộc phỏng vấn với NBC vào ngày Chủ Nhật . " Ông ta chắc chắn cần phải cân nhắc kỹ lưỡng về việc ông ta ăn tối với ai."

• Dân biểu Chip Roy, R-Texas lấy làm "thất vọng vì các đồng đổng đã chọn liên hệ vào tình huống này."

• Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Louisiana Bill Cassidy đã tweet rằng Trump "tổ chức bữa tối với những người phân biệt chủng tộc khuyến khích những người khác bài Do Thái phân biệt chủng tộc..." - "Những hành động này là vô đạo đức ", Cassidy viết. "Đây không phải là Đảng Cộng hòa."

• Cựu Thống đốc New Jersey Chris Christie đã chỉ trích Trump về cuộc họp, Christie nói," đây là chỉ dấu cho thấy sự thiếu suy xét nghiêm trọng của Donald Trump".

• Thống đốc Arkansas Asa Hutchinson, người nói rằng "rất đáng lo ngại" khi cựu tổng thống ăn tối với "người thừa nhận phân biệt chủng tộc", Thống đốc Arkansas nói: "Bạn có thể có những cuộc gặp tình cờ. Nhưng những điều vừa xảy ra không phải là một cuộc gặp tình cờ. Đó là một bữa tối được sắp đặt trược với Kanye West ". "Bạn phải từ chối cuộc hẹn hò đó. Đơn giản chỉ như vậy."

• Cựu Đại sứ Hoa Kỳ David Friedman của Trump tại Israel từ năm 2017-2021, đã chỉ trích cựu tổng thống vì cuộc họp được tổ chức tại khu Palm Beach, Florida của ông. "Gửi người bạn Donald Trump của tôi, đáng lý ra bạn không nên vướng vào chuyện này. Ngay cả một chuyến thăm xã giao từ một kẻ bài Do Thái như Kanye West và kẻ cặn bã như Nick Fuentes là không thể chấp nhận được", Friedman viết trên Twitter. "Tôi kêu gọi bạn hãy ném những thứ vô tích sự đó đi, từ chối chúng và ném chúng vào thùng rác lịch sử nơi chúng xuất phát."

• Cơ quan giám sát chủ nghĩa bài Do Thái , cô Liora Rez, giám đốc điều hành cơ quan giám sát cơ sở StopAntiSemitism, lên tiếng nhắm vào sự im lặng của Đảng Cộng hòa về bữa tối của Trump với người bài Do Thái.

"Bỏ qua chủ nghĩa bài Do Thái là điều đáng ghê tởm; nó phải luôn bị vạch trần, bị lên án " Rez nói. "Sự im lặng coi như tai bị điếc, không nghe thấy tiếng nói nào từ các nhà lãnh đạo GOP liên quan đến cuộc gặp của cựu Tổng thống Trump với hai kẻ chống đối, Nick Fuentes và Kanye West, thật đáng sợ," cô tiếp tục. "Tại sao những người Cộng hòa hàng đầu lại im lặng, khi trước đó họ đã lớn tiếng lên án những luận điệu bài Do Thái do Dân biểu Ilhan Omar và Rashida Tlaib đưa ra?" Rez nói thêm: “Chúng tôi quyết tâm quy trách nhiệm những kẻ chống đối bài Do Thái này, về những hành vi nguy hiểm của chúng”. "Các chính trị gia ở cả hai phía nên làm như vậy mà không do dự."

• Liên minh Do Thái của Đảng Cộng hòa (RJC) đã lên án cả Fuentes và West trong một tuyên bố. "Chúng tôi lên án mạnh mẽ chủ nghĩa bài Do Thái thâm độc của Kanye West và Nick Fuentes, đồng thời kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo chính trị từ chối các thông điệp thù hận và từ chối gặp họ", RJC cho biết.

• Theo Canary Mission, một cơ quan giám sát chủ nghĩa bài Do Thái, Fuentes "đã tôn vinh bạo lực chính trị, truyền bá chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và thúc đẩy hệ tư tưởng Chủ nghĩa dân tộc của người da trắng" và "cũng đã truyền bá chủ nghĩa bài Do Thái , chế giễu Holocaust và thúc đẩy các thuyết âm mưu chống Israel."

• Ông Trump phân trần

Sau phản ứng dữ dội về bữa tối, Trump coi West, người đã đổi tên thành Ye, là một "người đàn ông gặp rắc rối nghiêm trọng." - "Vì vậy, tôi giúp đỡ một người đàn ông đang gặp rắc rối nghiêm trọng, tình cờ là người da đen, Ye (Kanye West), người đã sa sút trong công việc kinh doanh và hầu như mọi thứ khác, và là người luôn đối xử tốt với tôi, bằng cách thể theo yêu cầu một cuộc gặp mặt tại Mar-a-Lago, một mình, để tôi có thể đưa ra 'lời khuyên' rất cần thiết cho anh ta," Trump viết trong một thông điệp đăng hôm thứ Bảy trên tài khoản Truth Social của ông. "Anh ta xuất hiện cùng 3 người, hai trong số đó tôi không biết, người còn lại là một chính trị gia mà tôi đã không gặp trong nhiều năm." « Theo Fox News »

✱ Tổ chức Zionist: Trump giúp hợp pháp hóa chủ nghĩa bài Do Thái

Tổ chức Zionist cánh hữu Do Thái, một nhóm ủng hộ Israel gần đây đã vinh danh cựu Tổng thống Trump cho biết họ “rất buồn” về cuộc gặp gần đây của ông ta với Kanye West và người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng Nick Fuentes. Tổ chức Zionist cánh hữu của Mỹ (ZOA) đã trích dẫn bài phát biểu trước lưỡng đảng quốc hội đầu năm 2019 của Trump, trong đó ông nói: “Chúng ta không bao giờ được bỏ qua thái độ thấp hèn của chủ nghĩa bài Do Thái, hoặc những kẻ truyền bá tín điều độc ác của nó”.

Tổ chức Zionist đã kêu gọi Trump “sống theo những lời lẽ mạnh mẽ của chính mình, lên án theo những điều kiện mạnh mẽ nhất có thể. Lên án người ghét người Do Thái Kanye West và sẵn sàng phủ nhận hành động tàn bạo, của người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, ghét người Do Thái của Nick Fuentes.” “ZOA bày tỏ sự thật rằng Tổng thống Trump đã có một bữa ăn tối thân thiện với những kẻ chống đối thấp hèn như vậy. Việc ăn tối của ông ta với những người ghét người Do Thái giúp hợp pháp hóa chủ nghĩa bài Do Thái và phải bị mọi người lên án.”« Theo The Hill »

✱ Cựu Phó TT Pence: Trump sai nên xin lỗi



• Lãnh đạo Thiểu số Thượng viện Mitch McConnell cho biết hôm thứ Ba (29.11.2022). "Không có chỗ trong Đảng Cộng hòa cho chủ nghĩa bài Do Thái hoặc quyền thượng đẳng của người da trắng", "Và bất kỳ ai gặp gỡ những người ủng hộ quan điểm đó, theo đánh giá của tôi, rất khó có khả năng được bầu làm tổng thống Hoa Kỳ."

• Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy trước đó trong ngày, đã tố cáo Fuentes, người được Liên đoàn Chống phỉ báng gán cho là chuyên gia và nhà tổ chức theo chủ nghĩa thượng đẳng của người da trắng, bằng ngôn ngữ tương tự như của McConnell, mặc dù ông không lên án trực tiếp cựu tổng thống. McCarthy nói: "Tôi không nghĩ bất kỳ ai nên dành thời gian cho Nick Fuentes. Anh ta không có chỗ trong Đảng Cộng hòa này".

• Cựu Phó Tổng thống Mike Pence nói rằng Trump nên xin lỗi vì đã ngồi ăn với Fuentes. “Trump đã sai khi cho một người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng, một người bài Do Thái và người phủ nhận Holocaust ngồi chung bàn,” Pence nói trong một cuộc phỏng vấn với News Nation Now. "Và tôi nghĩ ông ta nên xin lỗi vì điều đó, và ông ta nên tố cáo những cá nhân đó vì những lời lẽ thù hận của họ ."« Theo NPR ngày 29.11.2022 »

✱ Ông Trump đã từng khen ngợi Kanye West.



Sau làn sóng chỉ trích nêu trên , cựu TT Trump đã lên tiếng coi Kanye West là "người rắc rối nghiêm trọng." Thế nhưng trước đó khoảng 3 tuần, theo Yahoo News (1.11.2022) Trump đã lên tiếng phản đối những ai chỉ trích Kanye West "Anh ta thực sự rất sắc sảo và rất thông minh" Donald Trump cho rằng Kanye West sẽ ổn bất chấp hậu quả từ những bình luận mang tính chống đối của anh ta, chống lại phản ứng dữ dội lan rộng đối với rapper bằng cách nói rằng anh ta thực sự có vẻ "rất sắc sảo và rất thông minh" .

Trump đã xuất hiện trên podcast của Chris Stigall hôm thứ Ba (1.11.2022) và giới thiệu về Kanye West và cuộc phỏng vấn mà anh ta đã thực hiện. Trump nói cuộc phỏng vấn rằng ông rất vinh dự khi Kanye tiếp tục ủng hộ cựu tổng thống “Tôi rất vinh dự vì tôi không biết rõ anh ta như vậy. Nhưng tôi thích anh ta. Tôi luôn thân thiện với anh ta ” , Trump nói. “Theo một nghĩa nào đó, tôi rất vinh dự vì anh ta đã nói tất cả những điều tuyệt vời đó về tôi với Tucker Carlson. Anh ấy đã đưa ra một số tuyên bố - những tuyên bố thô bạo về người Do Thái - bạn đã nghe và bạn biết rõ về họ. ”

Như thường lệ, Trump ám chỉ vào một nhóm người bí ẩn khi nói rằng phản ứng dữ dội chống lại Kanye West bắt nguồn từ sự ủng hộ của anh ta đối với cựu tổng thống. “Họ nói rằng đó là lý do. Vì vậy, bạn hỏi, "Chà, liệu chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh ta không nói những điều tốt đẹp đó về Trump?"

Sau khi Kanye West đưa ra những bình luận mang tính kỳ thị trên mạng xã hội, kể từ đó đã bị loại bỏ khỏi hầu hết các cửa hàng chuyên nghiệp và nhà bán lẻ nơi anh ta có quan hệ tài chính, bao gồm cả Adidas, trong một cơn lốc mà anh ta tuyên bố tuần trước đã khiến anh ta mất 2 tỷ đô la chỉ trong một ngày.

Khá buồn khi Trump ca ngợi Kanye West và thể hiện sự ủng hộ đối với anh ta hơn là lên án bài phát biểu đầy thù hận của West. Chúng ta cần các nhà lãnh đạo thực sự làm gương sáng một cách tích cực. Thật không may, Trump tiếp tục sử dụng các cuộc tập họp của mình để thúc đẩy lời nói căm thù hơn là lên án nó.

– Đào Văn